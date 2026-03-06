Рефинансирование: избавьтесь от старого долга на лучших условиях

Зачем рефинансировать кредиты и в чём выгода: подробный разбор на примерах
По данным экспертов, в 2025 году российские банки выдали потребителям 27,5 миллиона кредитов на общую сумму 9,89 триллиона рублей. А самой популярной целью нового займа россияне назвали рефинансирование уже существующих долгов — так ответили 25% опрошенных. СберСова рассказала об этой востребованной услуге и на примерах показала, когда рефинансирование может быть выгодным.
Один за всех: собираем платежи по кредитам вместе
Бытовая техника, мебель, ремонт в новенькой квартире — радостные хлопоты новоселья Марины и Сергея сменились на еженедельные оплаты потребительских кредитов. Разные банки и сроки, проценты — молодая семья перестала справляться с финансовой нагрузкой. Появились просрочки. В банке им подсказали, как можно поступить в сложившейся ситуации.
Рефинансирование — это новый, более выгодный кредит, чтобы досрочно погасить старый, менее выгодный. В случае Марины и Сергея — это ещё и объединение кредитов разных банков вместе.
Было:
- кредитная карта с долгом 150 тысяч (под 25%).
- потребительские кредиты на 200 тысяч (под 19–22%).
- рассрочка на холодильник 50 тысяч (под 0%, но с ежемесячным комиссионным платежом).
Всего долгов на 400 тысяч рублей. Семь платежей три раза в месяц разным организациям, постоянная путаница в сроках, просрочки.
Стало:
- единый кредит на погашение других кредитов;
- лучшие условия — 400 тысяч рублей под 16% на 3 года;
- один понятный платёж — около 14 тысяч рублей/месяц (здесь и далее расчёты с калькулятора).
Результат: Снижение финансовой нагрузки и психологический комфорт в семье.
Меньше или дольше: закрываем долг на новых условиях
Пару лет назад Тимур взял в кредит автомобиль. За это время он сменил работу и улучшил свою кредитную историю. Теперь банк может предложить ему более выгодные условия. Тимур решил рефинансировать свой долг.
Было:
- автокредит 500 тысяч (под 34%) на 5 лет;
- повышенная обязательная страховка автомобиля 35 тысяч в год.
Стало:
- экономия на страховке — 105 тысяч рублей;
- лучшие условия — кредит под 21% на 3 года.
Результат: экономия на процентах по кредиту и обязательной страховке автомобиля.
Елена тоже брала кредит — на открытие собственного дела. Первые два года она много работала и исправно погашала платежи, но потом ушла в декрет. Платить стало сложнее. С рефинансированием молодая мама сможет уменьшить долговую нагрузку.
Было:
- кредит 800 тысяч (под 20%) на 5 лет;
- ежемесячный платёж около 21 тысяч в месяц.
Стало:
- лучшие условия — кредит на остаток долга 580 тысяч рублей под 12% на 5 лет;
- ежемесячный платёж — около 13 тысяч рублей/месяц.
Результат: уменьшение ежемесячных финансовых обязательств почти на 40%. Общий срок кредита и переплата по нему увеличились, но так в ближайшее время Елене будет удобнее и спокойнее.
Наш вывод
Рефинансирование — полезный инструмент для погашения долга. Рефинансировать можно как потребительские кредиты, так и ипотеку. Воспользоваться таким банковским предложением стоит, если есть необходимость:
- Уменьшить ежемесячный платёж или общую переплату по кредиту.
- Объединить несколько займов в один.
- Изменить срок кредита.
- Сэкономить на обязательных страховках и комиссиях (если их нет в новом кредите).
- Сменить кредитную организацию.
Может ли рефинансирование быть невыгодным?
Закрывать один кредит другим не всегда целесообразно. Такая схема, скорее всего, не подойдёт в ситуациях:
- Выплачена большая часть долга. В кредитах (особенно аннуитетных, с одинаковым платежом) проценты платятся вперёд. Рефинансирование на поздних сроках будет просто раскручивать новый круг выплат.
- Срок кредита увеличивается больше чем на 1–2 года. Есть риск сильно нарастить общую переплату.
- Разница в ставке меньше 1,5–2%, а сумма долга небольшая. При таком раскладе экономия средств будет незаметной.
- Наличие льгот или господдержки. Условия целевой ипотеки или других льготных программ не распространяются на рефинансированный кредит. Они просто теряются.
- Проблемы с финансовой дисциплиной. Обновлённый кредит нуждается в ежемесячном погашении. Если платить становится совсем тяжело — лучше договориться с банком о реструктуризации долга или кредитных каникулах.
Три шага, чтобы принять решение о рефинансировании
Новый кредит не волшебная таблетка. Чтобы рефинансирование действительно стало выгодным решением, необходимо подготовиться и провести тщательные расчёты:
Шаг 1. Выписка по действующему кредиту: остаток долга, текущая ставка, сумма ежемесячного платежа. Сделать это можно в мобильном приложении или офисе банка.
Шаг 2. Предложения на рынке: какие кредиты сейчас предлагают, условия по рефинансированию. Выбираем подходящие варианты.
Шаг 3. Консультация с банком: проверка условий и ограничений. Считаем, насколько уменьшатся платёж и общая переплата. Не забываем про сопутствующие расходы (оценка, страховка), если они есть.
Принимайте решение о рефинансировании долга взвешенно. Обязательно учитывайте все за и против, возможные риски и точные цифры по новому кредиту. Задавайте вопросы финансовым консультантам банка. Только полные данные помогут вам сделать правильный выбор.
