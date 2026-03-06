Рефинансирование: избавьтесь от старого долга на лучших условиях

По данным экспертов, в 2025 году российские банки выдали потребителям 27,5 миллиона кредитов на общую сумму 9,89 триллиона рублей. А самой популярной целью нового займа россияне назвали рефинансирование уже существующих долгов — так ответили 25% опрошенных. СберСова рассказала об этой востребованной услуге и на примерах показала, когда рефинансирование может быть выгодным.

Один за всех: собираем платежи по кредитам вместе

Бытовая техника, мебель, ремонт в новенькой квартире — радостные хлопоты новоселья Марины и Сергея сменились на еженедельные оплаты потребительских кредитов. Разные банки и сроки, проценты — молодая семья перестала справляться с финансовой нагрузкой. Появились просрочки. В банке им подсказали, как можно поступить в сложившейся ситуации.

Рефинансирование — это новый, более выгодный кредит, чтобы досрочно погасить старый, менее выгодный. В случае Марины и Сергея — это ещё и объединение кредитов разных банков вместе.

Было:

кредитная карта с долгом 150 тысяч (под 25%).

потребительские кредиты на 200 тысяч (под 19–22%).

рассрочка на холодильник 50 тысяч (под 0%, но с ежемесячным комиссионным платежом).

Всего долгов на 400 тысяч рублей. Семь платежей три раза в месяц разным организациям, постоянная путаница в сроках, просрочки.

Стало:

единый кредит на погашение других кредитов;

лучшие условия — 400 тысяч рублей под 16% на 3 года;

один понятный платёж — около 14 тысяч рублей/месяц (здесь и далее расчёты с калькулятора).

Результат: Снижение финансовой нагрузки и психологический комфорт в семье.

Меньше или дольше: закрываем долг на новых условиях

Пару лет назад Тимур взял в кредит автомобиль. За это время он сменил работу и улучшил свою кредитную историю. Теперь банк может предложить ему более выгодные условия. Тимур решил рефинансировать свой долг.

Было:

автокредит 500 тысяч (под 34%) на 5 лет;

повышенная обязательная страховка автомобиля 35 тысяч в год.

Стало:

экономия на страховке — 105 тысяч рублей;

лучшие условия — кредит под 21% на 3 года.

Результат: экономия на процентах по кредиту и обязательной страховке автомобиля.

Елена тоже брала кредит — на открытие собственного дела. Первые два года она много работала и исправно погашала платежи, но потом ушла в декрет. Платить стало сложнее. С рефинансированием молодая мама сможет уменьшить долговую нагрузку.

Было:

кредит 800 тысяч (под 20%) на 5 лет;

ежемесячный платёж около 21 тысяч в месяц.

Стало:

лучшие условия — кредит на остаток долга 580 тысяч рублей под 12% на 5 лет;

ежемесячный платёж — около 13 тысяч рублей/месяц.

Результат: уменьшение ежемесячных финансовых обязательств почти на 40%. Общий срок кредита и переплата по нему увеличились, но так в ближайшее время Елене будет удобнее и спокойнее.

Наш вывод

Рефинансирование — полезный инструмент для погашения долга. Рефинансировать можно как потребительские кредиты, так и ипотеку. Воспользоваться таким банковским предложением стоит, если есть необходимость:

Уменьшить ежемесячный платёж или общую переплату по кредиту.

Объединить несколько займов в один.

Изменить срок кредита.

Сэкономить на обязательных страховках и комиссиях (если их нет в новом кредите).

Сменить кредитную организацию.

Может ли рефинансирование быть невыгодным?

Закрывать один кредит другим не всегда целесообразно. Такая схема, скорее всего, не подойдёт в ситуациях:

Выплачена большая часть долга. В кредитах (особенно аннуитетных, с одинаковым платежом) проценты платятся вперёд. Рефинансирование на поздних сроках будет просто раскручивать новый круг выплат.

В кредитах (особенно аннуитетных, с одинаковым платежом) проценты платятся вперёд. Рефинансирование на поздних сроках будет просто раскручивать новый круг выплат. Срок кредита увеличивается больше чем на 1–2 года. Есть риск сильно нарастить общую переплату.

Есть риск сильно нарастить общую переплату. Разница в ставке меньше 1,5–2%, а сумма долга небольшая. При таком раскладе экономия средств будет незаметной.

При таком раскладе экономия средств будет незаметной. Наличие льгот или господдержки. Условия целевой ипотеки или других льготных программ не распространяются на рефинансированный кредит. Они просто теряются.

Условия целевой ипотеки или других льготных программ не распространяются на рефинансированный кредит. Они просто теряются. Проблемы с финансовой дисциплиной. Обновлённый кредит нуждается в ежемесячном погашении. Если платить становится совсем тяжело — лучше договориться с банком о реструктуризации долга или кредитных каникулах.

Три шага, чтобы принять решение о рефинансировании

Новый кредит не волшебная таблетка. Чтобы рефинансирование действительно стало выгодным решением, необходимо подготовиться и провести тщательные расчёты:

Шаг 1. Выписка по действующему кредиту: остаток долга, текущая ставка, сумма ежемесячного платежа. Сделать это можно в мобильном приложении или офисе банка.

Шаг 2. Предложения на рынке: какие кредиты сейчас предлагают, условия по рефинансированию. Выбираем подходящие варианты.

Шаг 3. Консультация с банком: проверка условий и ограничений. Считаем, насколько уменьшатся платёж и общая переплата. Не забываем про сопутствующие расходы (оценка, страховка), если они есть.

Принимайте решение о рефинансировании долга взвешенно. Обязательно учитывайте все за и против, возможные риски и точные цифры по новому кредиту. Задавайте вопросы финансовым консультантам банка. Только полные данные помогут вам сделать правильный выбор.

