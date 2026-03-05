Центробанк находится на последних этапах подготовки внедрения цифрового рубля, в России остро стоит проблема с «раздолжнителями», а платформа «Антидроп» по борьбе с мошенниками может заработать в 2027 году. Собрали эти и другие ключевые тезисы председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора.

По словам Набиуллиной, внедрение цифрового рубля в России уже находится на завершающей стадии.

Мы идём по графику, весь базовый функционал перевода, платежи, он работает, и построена многоуровневая защита платформы цифрового рубля от киберугроз. Банки первой волны на своей стороне завершают подготовительные работы к тому, чтобы предоставлять сервис цифрового рубля всем тем, кто захочет им воспользоваться, — отмечает она.

Также с сентября текущего года все банки обязаны обеспечить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, объявила глава регулятора. Эта мера позволит гражданам оплачивать покупки в любой торговой точке, сканируя QR-код, независимо от того, клиентом какого банка они являются. Соответствующие правила ЦБ опубликует уже в этом месяце.

Кроме того, Банк России предложил разрешить банкам и брокерам получать лицензию криптообменников и осуществлять операции на основе текущих банковских лицензий. В России необходимо законодательно закрепить наказание за проведение криптовалютных транзакций вне правового поля, подчеркнула Набиуллина.

ЦБ также обсуждает с правительством возможность предоставления кредитным организациям права продавать свои услуги на маркетплейсах, в частности бонусы, кешбэк, кредиты и рассрочки.

Набиуллина указала на актуальность проблемы раздолжнителей (компаний, которые помогают списывать гражданам долги) в России — после обращения к ним положение клиента часто становится даже хуже. Поэтому глава ЦБ обратилась к банкам с призывом обратить внимание на клиентов, у которых есть риски просрочки, и проактивно работать с ними.

Банк России рекомендовал банкам повторно реструктурировать ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для социально уязвимых должников, которые так и не получили свои дома. Регулятор подчеркнул, что проблема сохраняется и не решится сама собой, призывая кредитные организации активнее идти на полное или частичное списание/прощение долга, если заёмщики объективно не в состоянии его обслуживать.

Председатель ЦБ предупредила, что банки, систематически затягивающие рассмотрение клиентских обращений, могут столкнуться со штрафами и предписаниями.

Сейчас мы работаем на уровне рекомендаций, как это часто бывает. Но если повторяющиеся нарушения будут, то банки получат предписания, в том числе штрафные. И мы будем раскрывать информацию об этом на нашем сайте, чтобы клиенты знали, где, как, к кому относятся, — сказала Набиуллина.

Ограничение по количеству банковских карт на одного человека, которое регулятор анонсировал ранее, начнёт действовать в рамках каждого банка с 1 сентября, а в 2027 году будет введена единая система контроля, к которой подключатся все кредитные организации.

Во второй половине 2027 года может заработать платформа «Антидроп» для противодействия мошенническим переводам. Итоговые сроки будут зависеть от вступления законодательных изменений в силу и технической готовности системы.

Регулятор активно обсуждает комплекс мер по обелению экономики, заявила Набиуллина. Большую роль в этом будут играть банки.

