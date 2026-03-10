Можно ли обойти период охлаждения и получить кредит день в день

С сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) перед предоставлением кредита, займа или активацией кредитной карты обязаны выдерживать паузу — так называемый период охлаждения. Эта мера направлена на защиту россиян от спонтанных займов и борьбу с мошенниками. Эксперты разъяснили, возможна ли выдача кредита без соблюдения обязательного периода охлаждения и существуют ли способы его обойти.

Сколько длится пауза

Период охлаждения распространяется на банковские кредиты, займы в микрофинансовых организациях (МФО), кредитные карты. Прежде чем отправить деньги заёмщику, кредитор выдерживает определённый срок. Его длительность напрямую зависит от запрашиваемой клиентом суммы:

4 часа — для заявок на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей;

— для заявок на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей; 48 часов — если запрашиваете более 200 тысяч рублей.

Пауза также действует при увеличении доступного лимита по действующей кредитной карте. Её срок определяется итоговым размером лимита после его повышения, а не объёмом запрашиваемого увеличения.

Допустим, текущий лимит — 160 тысяч рублей, а вы хотите увеличить его на 50 тысяч. Новая сумма составит 210 тысяч рублей — это выше установленного порога в 200 тысяч рублей. Следовательно, ждать зачисления средств придётся 48 часов вместо четырёх.

При оформлении кредита кредитное учреждение должно незамедлительно проинформировать клиента о сроках передачи заёмных средств. Организация-кредитор также должна сообщить заявителю о его праве отказаться от получения денег в период охлаждения. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Выбирая кредитную карту и банк, обратите внимание на ключевые факторы: процентную ставку, размер комиссий, грейс-период (беспроцентный срок пользования), доступность мобильного приложения и отделений банка, репутацию кредитора, бонусы и программы лояльности.

Когда можно получить деньги сразу

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда пауза не требуется. Кредит выдаётся в тот же день, если:

сумма займа не более 50 тысяч рублей ;

; вы привлекаете поручителя или созаёмщика ;

; оформляете ипотеку или автокредит с перечислением средств на счёт юридического лица;

с перечислением средств на счёт юридического лица; берёте образовательный кредит с госфинансированием;

с госфинансированием; запрашиваете целевой заём на конкретную покупку;

на конкретную покупку; проводите рефинансирование без увеличения общей суммы долга.

Необходимости в паузе нет тогда, когда риски мошенничества и необдуманных решений минимальны. Речь идёт о тех случаях, когда деньги не попадают напрямую в руки заёмщика либо в сделке участвуют ответственные третьи лица. Например, при ипотечном или автомобильном кредите деньги поступают сразу продавцу недвижимости или автомобиля, а при получении образовательного кредита — учебному заведению.

Особые условия от Банка России

Регулятор вправе сократить период охлаждения для отдельных банков, но только при выполнении определённых условий:

минимум два квартала подряд кредитная организация демонстрирует высокий уровень защиты от мошенничества;

отсутствуют действующие предписания Центробанка;

нет массовых жалоб на оформление кредитов без согласия клиентов.

Однако на начало марта 2026 года информации о том, что данная мера действует в каком-либо из банков, нет.

Варианты быстрого доступа к деньгам

Получить деньги сразу, без периода охлаждения, можно только в случаях, прямо предусмотренных законом и перечисленных выше. Единственный способ обойти срок ожидания — оформить несколько кредитов в размере до 50 тысяч рублей. Однако он связан с серьёзными рисками.

Если заёмщик пытается брать сразу несколько займов по 50 тысяч, то, скорее всего, он получит отказ, и его заявки заблокируют. Такого заявителя могут включить в реестр нежелательных клиентов, и он уже не сможет получить деньги в этих кредитных организациях. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Помимо этого, получение сразу нескольких кредитов связано с финансовыми рисками: просрочками и ухудшением кредитной истории, предупредил эксперт.

Как получить деньги сразу: кратко

Легально получить кредит день в день можно только в рамках исключений, прямо предусмотренных законом.

Для этого можно предоставить поручителя, оформить целевой заём или заём на сумму до 50 тысяч рублей, воспользоваться кредиткой.

Любые попытки обойти период охлаждения угрожают финансовой стабильности заёмщика. Перед принятием решения о кредите важно тщательно оценить все условия и риски.

