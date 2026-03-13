Россиянам назвали все способы, как пожаловаться на кредиторов

На неправомерные звонки и действия кредиторов и коллекторов теперь можно пожаловаться напрямую через Госуслуги, сообщили в Минцифры. Функция доступна как для граждан России, так и для иностранцев.

© Freepik, Госуслуги, Рамблер

Жаловаться может не только сам должник, но и опекуны или родители недееспособного гражданина, а также представитель неплательщика. Обратиться на портал вправе и человек, которому кредиторы или коллекторы звонят по ошибке.

Заявление о нарушениях должно быть заверено электронной подписью, а неправомерность действий со стороны коллекторов или кредиторов нужно подкрепить доказательствами. Можно предоставить скрины переписок, запись или расшифровку звонков, видеосъёмку и другие свидетельства нарушений.

Заявление, поданное через Госуслуги, будет передано Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Она рассмотрит обращение в течение 30 дней.

Раньше подать подобную жалобу можно было только через интернет-приёмную ФССП. Госуслуги стали альтернативным способом обращения в эту инстанцию. Приставам можно жаловаться на:

разглашение сведений о долге третьим лицам;

психологическое давление через оскорбления и угрозы;

звонки и сообщения с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные;

звонки чаще одного раза в сутки, более двух раз в неделю или более восьми раз в месяц.

На неправомерные действия со стороны кредиторов можно жаловаться и в другие уполномоченные органы:

В интернет-приёмную Центробанка — на нарушения со стороны банков и МФО, кроме методов взыскания;

В Роскомнадзор — на неправомерное использование персональных данных;

В НАПКА (Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств) — по любым нарушениям коллекторских организаций;

в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) — на недобросовестную рекламу финансовых организаций.

При возникновении споров с банком или другой финансовой организацией вы можете обратиться в суд или к финансовому уполномоченному. Например, если банк навязал страховку, сначала нужно подать претензию в страховую компанию, а затем, при неудовлетворённости результатом, к финомбудсмену.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Кто такой финансовый омбудсмен и чем он может вам помочь