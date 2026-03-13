Назван город, где зумеры активнее всего берут ипотеку

Чаще всего ипотеку на новостройки представители поколения зумеров в 2025 году оформляли в Новосибирске — там на молодых заёмщиков приходится каждый пятый кредитный договор. В Москве же доля покупателей жилья в возрасте 18–30 лет минимальна и составляет всего 8%, подсчитали в СберАналитике (данные есть в распоряжении «Рамблера»).

© benzoix/Freepik

Исследование охватило 10 крупнейших городов России по числу договоров долевого участия: Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Краснодар, Екатеринбург, Уфу, Новосибирск, Казань и Владивосток. Статистика показала, что география ипотечной активности зумеров крайне неравномерна. В Новосибирске доля заёмщиков поколения Z (1997–2010 годов рождения) достигает 20%, заметно опережая средние показатели по стране.

На противоположном полюсе — Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. В этих городах основу спроса формирует поколение Х (люди 1967–1983 годов рождения), на которое приходится 23–27% сделок. Аналитики связывают это с более высоким средним чеком: в Москве он достигает 15,9 миллиона рублей, в Северной столице — 10,6 миллиона. Накопить на первый взнос в таких условиях молодым семьям сложнее, поэтому на рынке доминируют заёмщики постарше, с более высоким доходом и сбережениями.

В целом подавляющее большинство сделок с новостройками — более 95% — проходит по ставке ниже 10%, то есть с использованием льготных программ. Среди зумеров лишь 2% готовы покупать жильё по рыночной ставке выше 15%. Среди поколения Х доля таких заёмщиков доходит до 7%. Более старшие покупатели чаще соглашаются на рыночные условия либо из-за несоответствия параметрам госпрограмм, либо имея достаточно средств, чтобы не зависеть от льгот.

Исследование также показало гендерные особенности: в группе зумеров среди заёмщиков заметно преобладают женщины (61%), вероятно активно использующие материнский капитал. А в сегменте с доходом выше 500 тысяч рублей в 7 из 10 городов лидируют женщины, причём в Краснодаре таких заёмщиц оказалось в 2,3 раза больше, чем мужчин.

