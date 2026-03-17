Россиянам рассказали, как не попасть в ловушку долгосрочных займов в МФО

Долгосрочные займы в микрофинансовых организациях (МФО) — относительно новый продукт, занимающий промежуточное положение между традиционными «займами до зарплаты» и банковскими потребительскими кредитами. Они предлагают заёмщикам новые возможности, но и требуют осознанного подхода. Разобрались вместе с экспертами, в чём их особенности, каковы риски их оформления и что лучше выбирать заёмщику.

Что такое долгосрочные займы в МФО и как они работают

Долгосрочные займы в МФО — это финансовые продукты, которые отличаются от привычных краткосрочных займов как сроками, так и суммами. Долгосрочные займы занимают промежуточное положение между классическими займами «до зарплаты» и банковскими потребительскими кредитами, объясняет коммерческий директор ГК Lime Credit Group Артём Павлов. Конкретные лимиты зависят от политики, выбранной МФО, кредитной истории заёмщика и его платёжеспособности.

Под долгосрочным займом обычно понимается договор на срок от 2 до 12 месяцев. В редких случаях некоторые компании предлагают займы длительностью до 2 лет, однако диапазон в 3–6 месяцев является самым востребованным и массовым, уточняет директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнёва.

Что касается сумм, то стандартный лимит для таких займов составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Для новых клиентов МФО часто устанавливают порог в 50 тысяч рублей, тогда как проверенным заёмщикам с хорошей кредитной историей внутри компании могут быть доступны суммы до 500 тысяч рублей. Ирина Селезнева Директор юридического департамента МФК «Джой Мани»

Ключевое отличие от краткосрочных займов — график погашения. По долгосрочным займам предусмотрено внесение регулярных платежей (раз в 1–2 недели или ежемесячно). Возможны аннуитетные (равные суммы ежемесячно) или дифференцированные (снижающиеся со временем суммы) платежи, а также индивидуальный график, говорит Артём Павлов. При этом у заёмщиков есть возможность погасить долг досрочно.

Зачем это нужно МФО

Такой продукт появился на рынке из-за новых регуляторных ограничений Центробанка, объясняют эксперты. Банк России стремится снизить закредитованность населения через борьбу с недобросовестными практиками кредиторов, а также приблизить качество предоставляемых МФО услуг к уровню банковского сектора. Основная цель — разорвать так называемую цепочку займов, когда для закрытия текущих долгов клиенты вынуждены брать новые обязательства, постепенно попадая в долговую яму, уточняет эксперт.

Среди мер, оказывающих наибольшее влияние на сектор и приводящих к росту сегмента долгосрочных микрозаймов, — макропруденциальные лимиты ЦБ, ограничение на количество займов в одни руки с предельной стоимостью кредита более 100% годовых, правила резервирования на возможные потери по займам. Артем Павлов коммерческий директор ГК Lime Credit Group

Справка. С 1 октября 2026 года МФО будет запрещено выдавать займы с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 200% годовых, если у заёмщика уже имеется два и более непогашенных займа с аналогичной ПСК. Для контроля МФО будут обязаны запрашивать данные во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

С 1 апреля 2027 года правила станут ещё более строгими: заёмщик сможет иметь не более одного непогашенного займа с ПСК свыше 100% годовых. После погашения такого займа оформление нового будет возможно только по истечении трёхдневного «периода охлаждения».

Для соблюдения лимитов ЦБ и сохранения выдач некоторые компании удлиняют срок займа, оставляя сумму относительно небольшой, чтобы возможность выдать заём сохранялась без нарушения норм. Как следствие, у многих компаний выросла доля долгосрочных займов в выдачах и портфеле, добавляет Павлов.

По словам Селезнёвой, длинные продукты также обеспечивают стабильный рост портфеля и предсказуемость денежных потоков за счёт высокого чека и регулярных платежей. Долгосрочные займы позволяют привлекать клиентов, получивших отказ в банках, за счёт более гибкого скоринга. Помимо всего прочего, такие займы увеличивают продолжительность отношений клиентов с организацией и позволяют развивать экосистемные сервисы, что усиливает конкуренцию с банковским сектором, говорит эксперт.

Требования к заёмщикам

Кредитная история

Кредитная история играет ключевую роль как для банков, так и для МФО, утверждают эксперты. Разница заключается в методах оценки рисков.

Наличие просрочек, банкротств, судебных взысканий или большого количества отказов по предыдущим заявкам значительно снижает шансы на одобрение и займа, и кредита. Банки и МФО тщательно анализируют кредитный рейтинг заёмщика, учитывают количество текущих обязательств, частоту обращений и историю взаимодействия с финансовыми организациями. Артем Павлов коммерческий директор ГК Lime Credit Group

Качественная кредитная история гарантирует лояльность кредиторов и выгодные ставки, тогда как серьёзные проблемы с платёжной дисциплиной закрывают путь к новым займам.

Разница между банками и микрофинансовыми организациями заключается в подходе к анализу рисков. МФО отличаются меньшей избирательностью и готовы работать с заёмщиками, у которых кредитная история испорчена или вовсе отсутствует.

Банки проводят глубокий андеррайтинг и работают с платёжеспособной аудиторией, тогда как МФО закладывают в высокие проценты высокий риск невозвратов, типичный для их сегмента клиентов. Ирина Селезнева Директор юридического департамента МФК «Джой Мани»

Необходимые документы

Для долгосрочных займов в МФО обычно требуется минимальный пакет документов, указывает Павлов. Чаще всего достаточно паспорта. В некоторых случаях могут запросить подтверждение личности через Госуслуги, фото с паспортом, фото прописки в паспорте или другие данные для верификации.

Подтверждение дохода часто ограничивается указанием его источника и размера в анкете. Справки или другие документы повышают шанс одобрения, но необязательны. Артем Павлов коммерческий директор ГК Lime Credit Group

С 1 марта МФО, имеющие статус микрофинансовых компаний (МФК), при выдаче онлайн-займов также должны подтверждать личность клиента по биометрии. Теперь кредиторы проверяют черты лица и голос клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). В ней заёмщик должен заранее регистрироваться самостоятельно.

В банках перечень документов значительно шире, чем в МФО, и зависит от типа кредита, его суммы и политики конкретного банка.

Обычно требуются:

паспорт;

заявление-анкета;

документы, подтверждающие доход;

документы о трудоустройстве;

СНИЛС или ИНН;

для мужчин — военный билет;

для пенсионеров — справка о назначении пенсии.

Для выдачи крупных кредитов или в нестандартных ситуациях банк может запросить дополнительные документы: выписки по банковским счетам, сведения о движимом и недвижимом имуществе, документы на залоговое имущество и так далее, напоминает эксперт.

Отличия от кредитов и классических займов

Сроки

Традиционные микрозаймы — это «быстрые деньги» на срок до 30 дней. Долгосрочные займы в МФО предлагают более гибкие условия: обычно договор заключается на срок от 2 до 12 месяцев.

Потребительские кредиты обычно выдаются на срок от 6 месяцев до 5–7 лет. Наиболее распространены сроки от 1 года до 5 лет.

Суммы

Краткосрочные займы обычно выдаются на небольшие суммы, которые нужно вернуть одним платежом. Стандартный лимит для долгосрочных займов составляет от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Реже встречаются продукты с лимитом до 500 тысяч рублей.

Суммы потребительских кредитов в банках сильно варьируются и могут составлять от 10–30 тысяч рублей до 1–3 миллионов рублей. Это наиболее типичный диапазон для большинства потребкредитов без обеспечения.

Процентная ставка

Разрыв в итоговой переплате между банковским потребительским кредитом и долгосрочным займом в МФО остаётся существенным, несмотря на законодательные ограничения, сказала эксперт Ирина Селезнёва. В банках ставки по необеспеченным кредитам обычно варьируются от 20 до 40% годовых.

В сегменте МФО традиционные короткие займы почти всегда выдаются под максимально разрешённый законом процент — 0,8% в день, или 292% годовых, уточняет Артём Павлов.

Процентная ставка по долгосрочным продуктам обычно ниже максимально допустимой ежедневной ставки для краткосрочных займов. Однако она всё равно значительно выше банковской и часто приближается к предельно допустимым значениям — около 0,5–0,8% в день, что составляет 180–292% годовых. Артем Павлов коммерческий директор ГК Lime Credit Group

Влияние на кредитную историю

Получение долгосрочного займа в МФО само по себе не портит кредитный рейтинг автоматически. Эффект зависит от того, какая именно информация попадёт в бюро кредитных историй, говорят эксперты.

Если МФО передаёт данные в БКИ, то своевременные платежи и закрытие займа обычно отражаются положительно: появляется (укрепляется) история регулярных платежей, снижается доля просрочек (если их нет), со временем улучшается платёжная дисциплина. Для человека с небольшой или отсутствующей кредитной историей — это иногда даже плюс, так как появляется подтверждённый опыт обслуживания долга. Ирина Селезнева Директор юридического департамента МФК «Джой Мани»

В некоторых случаях своевременно погашенный микрозаём даже используют как инструмент для формирования или коррекции кредитной истории, добавляет Павлов. Этот механизм работает так же, как и с традиционными займами и потребительскими кредитами.

Суммировали различия в виде сравнительной таблицы:

Риски и подводные камни

Большая переплата

Самый значительный риск при оформлении долгосрочного займа в МФО — это высокие процентные ставки и большая переплата по сравнению с оформлением кредита в банке, считает Селезнёва. Из-за этого растёт риск, что клиент не справится с платёжной нагрузкой и уйдёт в просрочку.

Дневная ставка, например 0,8% в день, вводит в заблуждение. Она кажется небольшой, но за долгий срок (3–24 месяца) набегает огромная переплата. Ежемесячный платёж более удобен для бюджета. Он показывает, сколько вы отдадите в месяц, но не отражает общую переплату. Можно выбрать низкий платёж, растянув заём на длительный период, но итоговая сумма вырастет в разы из-за процентов. Ирина Селезнева Директор юридического департамента МФК «Джой Мани»

Скрытые платежи и комиссии

По словам Селезнёвой, долгосрочные займы, как и традиционные, часто оформляются вместе с дополнительными услугами и платежами.

Одним из самых распространённых инструментов являются страховые продукты. В отличие от банков, которые в основном продвигают страхование жизни, МФО нередко предлагают оформить несколько страховок: от потери работы, здоровья или даже страхование жилья и банковских карт. Стоимость таких полисов может составлять до 20–30% от суммы займа. Ирина Селезнева Директор юридического департамента МФК «Джой Мани»

Скрытые комиссии могут маскироваться под сервисы СМС-информирования или дистанционного обслуживания, предупреждает эксперт. Если в банках стоимость СМС-пакета фиксирована и невелика, то в МФО цена «информационного обслуживания» может быть привязана к сумме займа или графику платежей, значительно увеличивая полную стоимость кредита.

Что выбрать заёмщику

Долгосрочные займы в микрофинансовых организациях — это самостоятельный финансовый продукт, который может быть выгоден определённой категории заёмщиков в конкретных ситуациях:

При необходимости быстро получить деньги. Одобрение в банке может занимать от нескольких дней до недель. Если средства нужны сейчас, а банк ещё не определился или отказывает по формальным причинам, МФО могут предложить более быстрое решение. Когда банковский кредит недоступен из-за прошлых ошибок или отсутствия кредитной истории. Своевременное погашение такого займа может помочь в улучшении кредитной истории. Если нужно получить несколько небольших займов. В рамках долгосрочных продуктов МФО может предложить клиенту займы на разные цели, что может быть удобнее, чем оформлять несколько мелких кредитов в банке.

При оформлении долгосрочного займа в МФО заёмщику лучше всего ориентироваться на полную стоимость кредита (ПСК), так как это основной и наиболее полный показатель переплаты, рекомендует Селезнёва. ПСК объединяет всё: дневную / месячную ставку, все комиссии, обязательные платежи. Выражается она в процентах годовых и позволяет сравнивать предложения разных МФО.

Что такое долгосрочные займы и кому они подходят

Долгосрочные займы в микрофинансовых организациях — это относительно новый, но активно развивающийся сегмент рынка. В отличие от привычных краткосрочных микрозаймов до зарплаты, которые выдаются на несколько недель и требуют возврата всей суммы одним платежом, долгосрочные займы предлагают более гибкие условия.

Они занимают нишу между быстрыми микрозаймами и банковскими потребительскими кредитами, предлагая деньги на срок от нескольких месяцев до года, а иногда и до двух лет. Ключевое их отличие от микрозайма — это график регулярных платежей, который делает их более управляемыми и похожими на банковские кредиты.

Эти займы подходят для тех, кто не может получить кредит в банке из-за неидеальной кредитной истории, отсутствия официального подтверждения дохода или если банк отказывает в одобрении по другим причинам. МФО, как правило, более лояльны к кредитному прошлому заёмщика и предлагают более быстрый процесс одобрения.

Долгосрочные займы могут быть выгодны тем, кому деньги нужны на период до 2 лет и кто готов дисциплинированно вносить регулярные платежи, чтобы в итоге улучшить свою кредитную репутацию.

