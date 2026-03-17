Банкроты смогут получить 10% от продажи ипотечной недвижимости

Госдума на заседании 17 марта приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому обанкротившийся гражданин сможет получить 10 % от выручки с продажи ипотечной недвижимости.

После реализации жилья 80% от суммы пойдет на расчеты с банком, выдавшим ипотечный кредит, 10% – на оплату задолженности перед кредиторами первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества для погашения этих требований. Первая очередь включает алименты и возмещение вреда здоровью или жизни, вторая – выплату зарплаты и выходных пособий сотрудникам.

Гражданину-банкроту будут полагаться остающиеся 10%, но не более суммы первоначального взноса и произведенных им платежей по ипотеке. Также за ним будут сохраняться средства, оставшиеся после расчёта со всеми кредиторами. При этом суд будет вправе уменьшить остающуюся сумму, если размер этих денежных средств позволяет приобрести жилье, стоимость которого «явно превышает» стоимость жилого помещения, достаточного для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и проживающих с ним родственников.

По собственному решению: как выйти на банкротство