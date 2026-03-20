Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян

На промежуточном заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), с 15,5 до 15% годовых. Это уже седьмое уменьшение ставки подряд. Разбираемся, что повлияло на решение регулятора, как оно отразится на ставках по вкладам и кредитам, а также чего ожидать от ЦБ на опорном заседании в апреле.

Почему ЦБ снова снизил ставку в марте

Объяснение регулятора

Решение снизить ключевую ставку до 15% годовых принято на фоне приближения экономики к траектории сбалансированного роста, говорится в пресс-релизе Банка России.

Ключевые факторы:

Инфляция . Рост цен с поправкой на сезонность в январе-феврале ускорился до 10,2% в годовом выражении после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года. В феврале ценовая динамика замедлилась после исчерпания разовых факторов начала года (повышение налога на добавленную стоимость (НДС), индексация тарифов и услуг). Годовая инфляция, по оценке Росстата, на 16 марта составила 5,9% . Она, по прогнозу ЦБ, на конец 2026 года снизится до 4,5–5,5%.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. В марте показатель увеличился до 13,4% по сравнению с 13,1% месяцем ранее.

Экономическая активность и спрос. Рост экономической активности замедлился в начале 2026 года. Потребительский спрос охлаждается после ажиотажа конца 2025 года, вызванного ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

Рынок труда. Напряжённость постепенно спадает. Доля предприятий с дефицитом кадров сократилась до минимума с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Безработица остаётся на рекордно низком уровне. Рост заработных плат по-прежнему опережает рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия остаются жёсткими, несмотря на некоторое смягчение: процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка. Кредитная активность в начале 2026 года сдержанная, россияне сохраняют склонность к сбережению.

Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают. Ключевые: ухудшение перспектив мировой экономики, рост ценового давления в мире на фоне геополитической напряжённости, длительное отклонение экономики вверх от сбалансированного тренда, высокие инфляционные ожидания.

Сигнал регулятора относительно следующих решений остался мягким.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Мнение экспертов

Решение Банка России повторить шаг снижения ставки на 50 б. п. совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Регулятор смог продолжить цикл снижения «ключа» за счёт устойчивого снижения темпов роста инфляции и других внутренних макроэкономических факторов, отметили они.

Сдержанное снижение ключевой ставки позволит сбалансировать риски роста инфляции и переохлаждения экономики, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Шаг снижения ограничили проинфляционные риски, связанные с ослаблением рубля и бюджетом на фоне ожидаемого изменения базовой цены отсечения в рамках бюджетного правила, считает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Дополнительным сдерживающим фактором, по её мнению, выступил риск роста ценового давления в мире под влиянием развития конфликта на Ближнем Востоке. Аналогичные причины низкого темпа цикла смягчения монетарной политики ЦБ озвучил и эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Ждать ли волны снижения доходности по вкладам

Снижение ключевой ставки до 15% годовых приведёт к очередному сокращению доходности банковских депозитов, уверен главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский. По его оценкам, ставки снизятся на 0,3–0,5 процентных пункта (п. п.) от текущих уровней.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов не ожидает резкой реакции депозитных ставок на решение ЦБ. Доходность депозитов в ближайшие недели опустится в пределах 0,5 п. п., считает он.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде марта составила 13,87%, следует из данных ЦБ. Она последовательно снижается с начала декабря 2025 года.

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков, по данным Финуслуг, к 20 марта:

14,03% — со сроком размещения на три месяца;

— со сроком размещения на три месяца; 13,68% — на шесть месяцев;

— на шесть месяцев; 12,56% — на год;

— на год; 11,37% — на 1,5 года;

— на 1,5 года; 11,23% — на два года;

— на два года; 10,8% — на три года.

Станут ли кредиты дешевле

Банк России действует осторожно, оценивая инфляционные риски и темпы роста экономики. В таких условиях говорить о резком снижении ставок по кредитам преждевременно, считает генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу СВОЙ) Евгений Асламов.

Есть вероятность, что кредиты станут доступнее не раньше второго полугодия, считает Зельцер. Улучшение кредитных условий ожидается к концу 2026 года, если ключевая ставка снизится до 12%.

Ставки по ипотеке в краткосрочной перспективе могут снизиться на 0,5 п. п., допускает Додонов. По данным ДОМ.РФ, к 15 марта средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-10 банков составляла 20,27% годовых на первичном рынке и 19,99% — на вторичном.

Средняя ставка по кредитам в топ-20 банков к 19 марта составила 30,88% годовых, свидетельствует индекс Финуслуг. По необеспеченным кредитам средняя ставка была на уровне 33,89% годовых, по залоговым — 24,28% годовых.

Как снижение ставки ЦБ повлияет на рынок акций

Длительный период снижения ключевой ставки ЦБ изменил спрос в инвестициях, считает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин. Если 2025 год характеризовался высоким спросом на облигации, то 2026 год станет годом акций, прогнозирует эксперт.

Селютин пояснил, что снижение ставок влияет на решения вкладчиков вывести средства с банковских вкладов и перенаправить их в фондовый рынок. Дополнительными драйверами роста акций, по мнению Селютина, могут стать ослабление национальной валюты и повышение мировых цен на нефть, обусловленное конфликтом на Ближнем Востоке.

Более 50% индекса Мосбиржи приходится на экспортёров, их рублёвая выручка автоматически растёт при ослаблении курса. Котировки Brent взлетели с 67 в феврале выше 100 долларов. Стоимость российской нефти дополнительно выросла за счёт сокращения дисконтов. Акции нефтяников на Мосбирже уже отреагировали ростом. Сергей Селютин Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции

С ним согласен Асламов: по мере снижения ставки инвесторы со средним риск-профилем начнут постепенно переходить от вкладов к альтернативным инструментам. Но он предполагает, что это будут фонды и корпоративные облигации.

Зельцер считает уменьшение ставки позитивным фактором для российских акций. По прогнозу БКС Мир инвестиций, к концу года индекс Мосбиржи поднимется в область 3300 пунктов с текущих 2875 пунктов.

Что будет дальше

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что Банк России продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Согласно консенсус-прогнозу на апрель, ключевая ставка либо будет снижена еще на 50 б. п., до 14,5% годовых, либо останется без изменений. Средняя оценка на конец 2026 года составляет 12% годовых.

Прогнозы экспертов по ключевой ставке в апреле:

снижение до 14% допускает инвестбанкир Евгений Коган;

14,5% — СК «Росгосстрах Жизнь»;

14,5% — аналитики SberCIB;

пауза или 14,5% — «Свой Капитал»;

пауза с возобновлением снижения летом — «БКС Мир инвестиций».

Прогнозы экспертов по ключевой ставке на конец 2026 года совпали:

12% — БКС Мир инвестиций;

12% — УК «Первая»;

12% и ниже — ВТБ Мои Инвестиции.

