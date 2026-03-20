Сбер снизил ставки по рефинансированию кредитов

Сбербанк снижает ставку по рефинансированию потребительских кредитов с 18,9 до 17,9%. Решение связано с изменением ключевой ставки Банком России. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

С помощью рефинансирования можно объединять кредиты других банков в один и снижать ежемесячный платёж.

В банке также отметили, что сохранили максимальную ставку по вкладам на уровне до 14,5% годовых на срок 4 месяца. Повышенная ставка действует для новых денег и при выполнении условий:

активного использования СберКарты (траты от 30 тысяч рублей в месяц или получение на неё зарплаты/пенсии);

подключения подписки СберПрайм;

наличия на накопительном счёте от 100 тысяч рублей.

В ходе заседания 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Опрошенные «Рамблером» аналитики спрогнозировали влияние этого решения на рубль, фондовый рынок и экономику России в целом.

