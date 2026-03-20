Набиуллина не ожидает быстрого снижения ипотечных ставок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы о ключевой ставке, инфляции, курсе рубля и ситуации на рынке недвижимости. «Рамблер» выбрал самые важные заявления из выступления председателя ЦБ.

© Nemyshev/URA.RU/www.globallookpress.com

Какие варианты решения рассматривал ЦБ

На сегодняшнем заседании совета директоров Банка России обсуждались три варианта решения:

сохранить ставку на уровне 15,5%;

снизить на 50 б.п.;

снизить на 100 б.п.

Как сообщила Набиуллина, в итоге консенсус сложился вокруг промежуточного варианта — уменьшения ставки на 50 б. п., хотя отдельные члены совета выступали и за более жёсткий сценарий, и за более мягкий.

Дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от внешних условий и бюджетной политики. Но у ЦБ прибавилось уверенности, что «ключ» можно снижать дальше.

Инфляция замедляется, но цены остаются высокими

По оценке ЦБ, текущая устойчивая инфляция в России в начале 2026 года не выросла. Глава ЦБ отметила, что темпы роста цен в феврале снизились до уровней второй половины прошлого года. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и рост акцизов и сборов в основном были перенесены в цены в первые недели года. Устойчивая инфляция, по оценке регулятора, находится в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

Инфляционные ожидания в феврале — марте вернулись к средним уровням прошлого года. Однако, как подчеркнула Набиуллина, они остаются повышенными, несмотря на значительное замедление фактического роста цен. Это требует осторожности при снижении ключевой ставки: высокие ожидания — один из факторов, который может подталкивать инфляцию вверх.

Экономика и потребительский спрос охлаждаются

По данным Банка России, экономическая активность в стране начинает замедляться . Потребительский спрос охлаждается после активизации в конце 2025 года, а компании демонстрируют более сдержанные ожидания.

Рынок труда постепенно стабилизируется : дефицит кадров снижается, темпы роста зарплат могут замедлиться.

Люди продолжают копить больше, чем тратить , хотя этот тренд уходит. Снижение потребительского спроса объясняется тем, что многие сделали крупные покупки в конце прошлого года, опасаясь повышения НДС.

В некоторых секторах промышленности сократился выпуск продукции . Но выводы о стабильном замедлении экономической активности делать преждевременно. Текущие показатели могут быть следствием праздничного сезона и холодов, которые тормозят строительство — один из основных драйверов экономики. Согласно прогнозам, ВВП по итогам года выходит на целевые 0,5–1,5% роста.

Сигналом к окончанию охлаждения в экономике станет закрепление устойчивой инфляции на уровне 4% . Для этого, по словам главы ЦБ, потребуется несколько кварталов. Ближайшая релевантная статистика появится у регулятора в апреле.

Вероятность развития серьёзного кризиса оценивается как низкая: экономическая активность хоть и ниже ожиданий, но остаётся в прогнозируемом диапазоне.

Ставки по кредитам и вкладам будут снижаться плавно

Денежно-кредитные условия смягчаются, но остаются достаточно жёсткими, отметила глава Центробанка. Вследствие этого высокие ставки по депозитам пока сохраняются, но их пик, скорее всего, пройден. По кредитам ставки снижаются, но медленно, а доступность заёмных денег остаётся ограниченной.

Когда ставки по ипотеке станут доступными

Рыночная ипотека станет доступной, когда инфляция устойчиво снизится и люди будут уверены, что это надолго. Ведь ипотечные ставки зависят от стоимости денег, которые банк привлекает для выдачи кредитов, то есть от ставок по вкладам. Следовательно, сначала должны снизиться депозитные ставки, а на это влияют инфляционные ожидания.

По прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция стабилизируется на уровне 4%. Со временем это скажется и на ставках по ипотеке, однако даже после снижения они останутся заметно выше уровней 2017–2019 годов. Причина — распространение льготных программ, стимулирующих спрос на жильё. Чтобы этот спрос не ускорял инфляцию, рыночные ставки должны оставаться высокими. Поэтому, по мнению Набиуллиной, ипотека с господдержкой должна сохраниться лишь как точечная мера для отдельных групп заёмщиков.

Внешние риски для экономики сохраняются

Влияние событий на Ближнем Востоке на экономику России будет зависеть от продолжительности конфликта. Один из факторов — более высокие цены на нефть. В долгосрочной перспективе эскалация конфликта может неблагоприятно сказаться на глобальной инфляции и нарушить поставки ресурсов. Последнее может отразиться на показателях российского экспорта.

Пока конфликт не оказал значительного влияния на нашу страну. Однако если ситуация продлится, ЦБ придётся уделять этому фактору значительное внимание. По словам Набиуллиной, это будет «шок предложения» (резкое его сокращение из-за чрезвычайных обстоятельств) с проинфляционным эффектом. И чем дольше продлится конфликт, тем сильнее могут быть последствия. Внешние факторы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, создают неопределённость для курса рубля, цен на импорт и логистики.

Влияние дефицита бюджета на ключевую ставку

Набиуллина подчеркнула, что дефицит госбюджета можно закрывать не только за счёт заимствований (например, выпуска облигаций), но и других факторов. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что дополнительные заимствования снижают потенциал роста кредитования экономики, и при прочих равных это потребует повышения ключевой ставки.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян