Набиуллина анонсировала единую карту для получения всех льгот

Председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы анонсировала, что платёжные карты «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, а ставки по ипотеке могут приблизиться к уровню 2019 года. Также она разъяснила принципы внедрения цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Рыночная ипотека

Ставки по ипотечным кредитам могут приблизиться к уровню 2019 года без сокращения выдач, если снизится инфляционное давление, а поддержка льготного кредитования будет более адресной. По словам главы ЦБ, регулятор принимает меры денежно-кредитной политики, чтобы инфляция снижалась и дальше.

Очень важно подчеркнуть: замедление инфляции — это не какое-то счастливое стечение обстоятельств. Обстоятельства прошлого года (и больший, чем мы изначально планировали, дефицит бюджета, и сильный рост тарифов естественных монополий), напротив, инфляцию скорее усиливали. Замедление инфляции — это прямое следствие высокой ключевой ставки, — сказала Набиуллина.

Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан или раздачи дешевых денег, подчеркнула председатель ЦБ.

Карты «Мир» для льгот

Набиуллина анонсировала нововведение — платёжные карты «Мир» хотят сделать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Пилотный проект Центробанк разрабатывает совместно с правительством РФ.

Тогда людям будет гораздо проще, например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, просто оплачивать все это своей картой. Планируем начать этот проект в пилотном режиме до конца этого года, — отметила она.

В 2025 году доля безналичных платежей в России достигла 88% — это один из самых высоких показателей в мире, подтверждающий лидерство страны в сфере платёжных технологий, добавила Набиуллина.

Цифровой рубль

Запланированное массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года не означает его обязательного использования для граждан. Требования распространяются прежде всего на инфраструктуру: крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам доступ к операциям с цифровым рублём, а торгово-сервисные предприятия — принимать такую форму оплаты, объяснила глава ЦБ.

У цифрового рубля будут свои плюсы: бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы. Но если человеку это не нужно, он просто не будет открывать счёт цифрового рубля, — подчеркнула Набиуллина.

Регулятор при этом не планирует ускорять внедрение искусственными мерами. Подход строится на том, чтобы цифровой рубль стал востребованным за счёт своих свойств и удобства, а не за счёт административного давления на пользователей.

Борьба с мошенниками

Российские банки успешно отражают значительное количество мошеннических атак, направленных на клиентов кредитных организаций. Параллельно снижается число жалоб граждан на кибермошенничество: по итогам января–февраля 2026 года их количество снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал ЦБ.

Эффективной мерой остаётся возможность установить самозапрет на кредиты, указывает Набиуллина. Регулятор выступает за то, чтобы банки информировали клиентов о возможности установить самозапрет при оформлении кредита

Самозапрет на кредиты, который тоже был введен законом, его за неполный год установили 20 млн человек. В месяц около миллиона человек продолжают устанавливать самозапрет. Кто-то снимает, потом снова устанавливает, — приводит данные глава ЦБ.

20 марта Набиуллина провела конференцию, на которой ответила на вопросы о ключевой ставке, инфляции, курсе рубля и ситуации на рынке недвижимости. Тогда глава ЦБ отмечала, что снижение ставок по ипотеке зависит от инфляционных ожиданий населения и снижения депозитных ставок.

