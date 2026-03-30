Россиянам рассказали, где дешевле рыночная ипотека

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) для заёмщиков с первоначальным взносом от 20,1% до 50%. Об этом сообщила пресс-служба банка. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2026 года.

После снижения минимальные ставки составят:

от 15,7% — на покупку первичного жилья;

— на покупку первичного жилья; от 16% — на покупку вторичного жилья;

— на покупку вторичного жилья; от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома».

Ставки по программам «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Рефинансирование под залог недвижимости» тоже снизятся: на 1 п.п. и на 0,5 п.п. соответственно.

С марта 2025 года по март 2026 года средняя ставка по рыночным программам Сбера снизилась с 29,6% до 19,8%. В банке отмечают, что это поддержало рост выдачи ипотечных кредитов.

На промежуточном заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15,5 до 15% годовых. Решение было принято на фоне приближения экономики к траектории сбалансированного роста, пояснили в ЦБ. Эксперты отметили, что не ожидают резкого снижения ставок по кредитам в связи с решением регулятора.

За прошедшие дни об удешевлении ипотеки объявил Совкомбанк (с условием — только при определенном уровне трат по карте), Уралсиб понизил ставки на 0,5 п.п. Т-Банк намерен сохранить текущие условия до следующего заседания ЦБ 24 апреля.

