Банкротство позади: как убедить банк выдать кредит

Многие считают, что после объявления банкротства двери банков закрываются навсегда. Однако практика показывает, что процедура банкротства вовсе не ставит крест на кредитной репутации человека. Несмотря на серьёзные последствия для кредитной истории после банкротства, эксперты подчёркивают, что получить кредит вполне реально, хотя и не исключают возникновение ограничений и особых условий.

Что такое банкротство физического лица

Банкротство физического лица — это юридический механизм, позволяющий гражданину официально признать свою неспособность платить по своим долгам. Она позволяет списать задолженность или договориться с кредиторами об удобном графике выплат.

Основные этапы судебного банкротства:

Гражданин или его представитель подаёт заявление о неплатёжеспособности в арбитражный суд.

Суд анализирует финансовое положение должника и вводит одну из процедур: реструктуризацию долгов или реализацию имущества.

Работает финансовый управляющий. Это независимый специалист, который контролирует все денежные потоки должника, распоряжается его счетами и имуществом в рамках дела.

По завершении процедуры суд выносит решение об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов или о согласовании графика выплат.

Даже если долги аннулируются, информация о процедуре фиксируется и влияет на возможность получить кредит.

Как банкротство влияет на кредитную историю

По итогам процедуры банкротства в кредитной истории появляется запись о признании финансовой несостоятельности. Наличие такой отметки значительно осложняет взаимодействие с банками и другими финансовыми учреждениями в будущем.

Значительное снижение вашего кредитного рейтинга.

Повышение вероятности отказа по новым кредитам.

Усиление требований и ужесточение условий предоставления займов.

Эксперты банковского сектора подчёркивают, что клиент, прошедший процедуру банкротства, воспринимается кредиторами как крайне высокорисковый заёмщик.

Банкротство — это сигнал банку о том, что гражданин достиг максимального уровня дефолта в своей финансовой истории. Такой клиент автоматически попадает в группу повышенного кредитного риска, — объясняет Александр Чернов, директор департамента риск-менеджмента «Свой Банк».

Помимо самой записи о банкротстве, важную роль играют дополнительные негативные факторы, возникающие в результате ошибок и технических сбоев в процессе обновления кредитной истории.

Арбитражный управляющий Лейла Юдина обращает внимание клиентов на распространённую проблему некорректных записей в кредитной истории после завершения процедуры банкротства. По словам юриста, её доверители неоднократно сталкивались с тем, что в кредитном отчёте продолжает «висеть» открытый кредитный договор, просрочки и долг, которого уже юридически не существует.

Дальше начинается классическая история. Кредиторы говорят: «Мы всё передали». Бюро кредитных историй отвечает: «Нам ничего не передавали». Коллекторские агентства говорят: «Обращайтесь к микрофинансовой организации». Лейла Юдина юрист, арбитражный управляющий

Для избежания подобных ситуаций и ускорения процесса восстановления доверия кредиторов эксперты рекомендуют самостоятельно контролировать обновление кредитной истории, своевременно выявлять и исправлять ошибочные записи, направляя необходимые запросы в кредитные учреждения и бюро кредитных историй.

Важно понимать, что запись о факте банкротства сохраняется в вашем кредитном отчёте семь лет. Тем не менее эта информация остаётся доступной неограниченно долго в открытом доступе — в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Именно поэтому банки способны легко выявить факт банкротства даже спустя много лет после окончания процедуры, предупреждает Александр Чернов.

Следовательно, успешное оформление кредита после банкротства зависит не только от сроков давности процедуры, но и от подхода к восстановлению собственной кредитной репутации, своевременному устранению негативных факторов и формированию положительной кредитной активности.

Как получить кредит после банкротства

По законодательству никаких ограничений на получение кредита после процедуры нет. Заёмщик обязан сообщать о факте прохождения процедуры при оформлении заявки на новый кредитный продукт в течение пяти лет — а дальше решение остаётся на усмотрение кредитора.

На практике получить кредит после банкротства возможно, но с ограничениями, отмечают эксперты. Чаще всего после процедуры доступны:

микрозаймы (в микрофинансовых компаниях);

кредитные карты с небольшим лимитом;

потребительские кредиты на небольшие суммы;

кредиты под залог имущества.

Когда человек уже признан банкротом, кредиторы будут принимать разные решения в отношении его новых заявок по кредитам и займам, ориентируясь на кредитную историю. Решение кредитора по одобрению или отказу по кредитной заявке клиента-банкрота будет зависеть от риск-политики и склонности к риску (риск-аппетита) конкретного кредитора. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Ипотека после банкротства также возможна, но обычно не раньше чем через несколько лет, считают эксперты. Критерии могут сильно различаться в зависимости от требований банка, отмечает Юдина. На её практике были случаи, когда заёмщикам после банкротства удавалось взять ипотеку. Но встречаются ситуации, когда даже с хорошей официальной зарплатой люди годами не могут получить одобрение после процедуры.

Сроки оформления кредита после банкротства

Банки предлагают менее выгодные условия для бывших банкротов:

повышенные процентные ставки;

небольшие суммы;

обязательный подтверждённый доход;

возможный залог или поручительство.

Одни кредиторы будут всегда отказывать такому клиенту. Другие — будут готовы одобрять займы, но только через какое-то время после банкротства (например, не раньше чем через 6 месяцев). Третьи будут готовы финансировать такого клиента только при условии, если увидят в его кредитной истории, что человек уже где-то получил новый заём или кредит и теперь уже отлично (без просрочек) обслуживает его. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Как банки оценивают заемщика

Основные критерии:

наличие постоянного и подтверждённого источника дохода;

официальное место работы и стаж;

отсутствие текущих задолженностей и нарушений платёжного графика;

финансовое поведение после банкротства;

возможность предоставить ликвидное имущество в залог;

наличие созаёмщика или поручителя.

Чем лучше показатели, тем выше шанс одобрения кредита после банкротства. Также банки могут выдвигать свои требования и условия, связанные с повышенными рисками, уточняет Юдина.

Был показательный случай в моей практике: банкротился мужчина, он состоял в браке, но процедуру проходил только он. После завершения процедуры банкротства они с женой решили взять ипотеку. И жене ипотеку одобряли, но сотрудник банка поставил условие: заключить брачный договор с мужем, потому что он проходил банкротство. То есть формально запрета нет, но банки страхуются и придумывают дополнительные условия. Лейла Юдина юрист, арбитражный управляющий

Как получить кредит после банкротства: советы экспертов

Как восстановить кредитную историю после банкротства

В первую очередь нужно убедиться, что все обязательства, возникшие до банкротства, корректно отражены в бюро кредитных историй и официально признаны закрытыми. После завершения процедуры банкротства Юдина рекомендует направить во все микрофинансовые компании и банки определение суда и требование передать в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о закрытии кредитного договора и об отсутствии задолженности. По словам эксперта, на практике с этим возникают проблемы.

В одном из последних случаев моя доверительница прошла через это полностью. Она направляла обращения, получала формальные отписки и в итоге подала жалобы в Банк России на микрофинансовую организацию, БКИ и коллекторское агентство одновременно. И даже это сработало не с первого раза. Только после третьей жалобы кредитный договор наконец закрыли в кредитной истории. Лейла Юдина юрист, арбитражный управляющий

Но действия оказались результативными, указывает эксперт. Кредитный рейтинг клиентки до банкротства был около 120. После завершения процедуры и исправления сведений в БКИ он вырос до 500–700 баллов.

Следующий шаг — начинать постепенно восстанавливать финансовую репутацию: оформлять небольшие кредитные карты, маленькие кредиты, аккуратно ими пользоваться и вовремя гасить.

Как увеличить шансы на одобрение кредита

После банкротства ключевая задача заёмщика — не просто получить новый кредит, а постепенно восстановить доверие со стороны кредиторов. Добиться этого можно с помощью системного и аккуратного подхода, отмечает Чернов.

Важно отказаться от массовых заявок на кредиты. Одновременная подача заявок в несколько банков и микрофинансовых организаций воспринимается как признак финансовых трудностей и повышенного риска, предупреждает Горюкова. По её словам, эффективнее будет: выбирать одного кредитора, подавать заявку и дожидаться решения. Такой подход позволяет не ухудшать кредитный профиль и демонстрирует более ответственное финансовое поведение.

При наличии возможности стоит стремиться к получению кредита именно в банке, а не в микрофинансовой организации. Банковские продукты воспринимаются системой скоринга как более качественный кредитный опыт. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Разумной стратегией может стать оформление краткосрочных кредитов с залогом, например, на срок до двух-трёх лет, советует эксперт. Наличие залога снижает риски для кредитора, поэтому вероятность одобрения выше. Эксперт предупреждает, что такой кредит важно выплачивать без единой просрочки: именно дисциплинированные платежи формируют новую положительную кредитную историю и постепенно повышают скоринговый балл.

Наконец, банки учитывают важный нюанс действующего законодательства: в течение пяти лет с момента признания банкротом гражданин не может сам подать на банкротство. Это могут сделать только кредиторы.

Следовательно, в первые три года кредиторы видят меньше рисков в одобрении ему займов, чем в последние два года. Как правило, на пятый год кредиторы будут массово отказывать по новым заявкам на кредиты и займы, опасаясь, что сценарий с очередным банкротством может повториться, — объяснил Александр Чернов.

Каковы шансы получить кредит после банкротства

Банкротство ухудшает кредитную историю: в ней фиксируется факт признания гражданина несостоятельным. Это приводит к снижению кредитного рейтинга, росту числа отказов по заявкам и ужесточению условий кредитования.

Ситуацию могут усугубить технические проблемы: после процедуры банкротства могут оставаться некорректные записи в кредитной истории — висящие кредиты, просрочки и задолженности.

Получить кредит после банкротства возможно, поскольку законодательных запретов нет. На практике доступ к кредитам сохраняется, но с существенными ограничениями. Чаще всего одобряют микрозаймы, кредитные карты с минимальным лимитом и небольшие потребительские кредиты или микрозаймы под залог имущества.

Оформить ипотеку после банкротства обычно возможно только через несколько лет. Условия для таких заёмщиков менее выгодные — выше ставки, ниже суммы, чаще требуются подтверждённый доход, залог или поручители.

Для банков важен ваш постоянный доход, отсутствие новых долгов и то, как вы распоряжаетесь деньгами после банкротства;

Чтобы обезопасить себя, банк может запросить дополнительные гарантии: например, оставить в залог машину или квартиру либо найти человека, который поручится за ваш платёж.

