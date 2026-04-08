Россиянам отказывают в кредитах в 80,5% случаев

В марте российские банки одобрили менее 20% заявок на кредиты, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 1,3 процентного пункта (п. п.) меньше, чем годом ранее, когда отказы составляли 79,2%.

Однако доля отклонённых заявок по отношению к февралю 2026 года наоборот снизилась — на 1,7 п. п. (с 82,2%). Среди 30 регионов-лидеров по числу заявок на розничные кредиты самые высокие доли отказов зафиксированы в:

Кемеровской области (82,8%),

Новосибирской области (82,7%),

Омской области (82,6%),

Оренбургской области (82,5%),

Алтайском крае (82,2%).

Наименьшие показатели — в Воронежской (76,8%), Нижегородской (77%) и Белгородской (77%) областях, а также в Удмуртии (77,7%) и Приморском крае (77,8%). В Москве доля отказов составила 78,5%, в Санкт-Петербурге — 79%.

За год самый заметный рост отказов произошёл в:

Москве (+4,0 п. п.),

Московской области (+2,6 п. п.),

Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (+2,5 п. п.),

Санкт-Петербурге (+2,5 п. п.) ,

Хабаровском крае (+2,3 п. п.).

Единственными регионами из топ-30, где отказы сократились, стали Ставропольский край (-0,6 п. п.) и Ростовская область (-0,1 п. п.).

Как отмечают в НБКИ, банки по-прежнему осторожно подходят к кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Снижения ключевой ставки пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заёмщиков хорошего кредитного качества. При этом конкуренция за клиентов с высоким кредитным рейтингом (от 750 баллов) растёт: по их заявкам доля отказов составляет 50%.

