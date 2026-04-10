Что такое полная стоимость кредита и как её узнать

ПСК — это полная стоимость кредита. Показатель, который отражает реальную цену займа для заёмщика с учётом не только процентной ставки, но и всех сопутствующих расходов — комиссий, страховок и иных платежей.

ПСК показывает, сколько на самом деле стоит кредит в годовом выражении. Именно поэтому ориентироваться только на «процент по кредиту» — ошибка: он не учитывает дополнительные расходы, которые могут существенно увеличить переплату.

ПСК выражается в процентах годовых и рассчитывается по специальной формуле:

Базовый период — это интервал между платежами по кредиту. Чаще всего это один месяц, но может быть и другой срок — например, неделя или квартал.

Зачем нужна ПСК? Она позволяет сравнивать разные кредитные предложения на равных условиях. Даже если ставка по одному кредиту ниже, его ПСК может оказаться выше из-за скрытых платежей.

Где её найти? Банк обязан указывать ПСК:

в кредитном договоре;

в индивидуальных условиях;

в рекламе (в краткой форме).

Обычно показатель размещают на первой странице договора в рамке — чтобы его было легко заметить.

Если ПСК кажется слишком высокой, стоит уточнить у банка, из чего она складывается. Иногда от части услуг можно отказаться и тем самым снизить итоговую стоимость кредита.

Главное — помнить: ПСК — это честный ориентир, который помогает не переплатить и выбрать действительно выгодный заём.

Тысячи жалоб в ЦБ: что банки тайно подключают россиянам