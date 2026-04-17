ЦБ раскрыл шокирующую сумму ипотечных долгов россиян

Задолженность населения по ипотеке в России на 1 апреля 2026 года достигла 24,1 триллиона рублей. Такие данные приводит Банк России в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2026 года».

Ипотечный портфель продолжает увеличиваться, хотя и медленными темпами. В марте 2026 года задолженность населения по ипотечным кредитам выросла на 0,3% (после +0,2% в феврале). За год прирост составил 10,5%.

Объемы выдач в марте увеличились на 14% по сравнению с февралем — до 330 миллиардов рублей против 290 миллиардов. При этом доля ипотеки с государственной поддержкой сохранилась на уровне 60% от общего объема выдач, что соответствует февральским показателям. В среднем за 2025 год эта доля составляла 82%. Снижение связано с ужесточением условий по «Семейной ипотеке» с 1 февраля 2026 года.

По наиболее востребованной программе «Семейная ипотека» в марте выдано 159 миллиардов рублей — на 11% больше, чем в феврале. Рыночная ипотека также растет, но скромнее: 137 миллиардов рублей в марте против 116 миллиардов в феврале.

По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам кредитам в марте 2026 года составила 9,99% годовых (в феврале — 7,64%).

Рост этого показателя может объясняться изменением структуры выданных кредитов: увеличением доли рыночной ипотеки после ужесточения льготных программ.

