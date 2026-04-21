Объём выдачи ипотеки на строительство домов за год вырос в 2,2 раза

С начала 2026 года объём выданных ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) увеличился в 2,2 раза год к году и превысил 48 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Сбера со ссылкой на данные Аналитического центра Домклик.

Общая сумма выдач по ИЖС за период с января по апрель 2025 года составила 21,4 миллиарда рублей.

Одна из причин повышенного спроса на кредиты на индивидуальное строительство — условия программы «Семейная ипотека» для новостроек, отмечают эксперты. Семьи с детьми составляют основную долю в сегменте ИЖС: на их долю приходится свыше 80% всех выдач.

Во многих регионах установленных лимитов по «Семейной ипотеке» недостаточно для приобретения просторной квартиры. Данное обстоятельство побуждает заёмщиков выбирать строительство собственного дома вместо покупки готового жилья.

Чаще всего в рамках индивидуального жилищного строительства россияне возводят одноэтажные дома с тремя комнатами. Размер первоначального взноса по кредитам на ИЖС в большинстве регионов страны составляет от 22% до 24%.

Ипотека на загородный дом в 2026 году: доступные программы, требования к объекту и инструкция по оформлению