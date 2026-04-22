Овердрафт: выгодная альтернатива кредитной карте

Овердрафт — это краткосрочный кредит, который банк предоставляет владельцу дебетовой карты если на счёте не хватает собственных денег для оплаты покупки. Вы можете потратить больше, чем есть на самом деле, а банк покроет разницу за свой счёт. В отличие от кредитной карты, овердрафт не требует отдельного пластика и дополнительного оформления — он просто страхует вас в случае нехватки средств.

Как это работает

Представьте, что на вашей карте осталась 1 тысяча рублей. Вы зашли в магазин и набрали продуктов на 1,5 тысячи рублей. Если у вас подключена услуга овердрафта, при оплате банк добавит недостающие 500 рублей из установленного вам лимита. Покупка состоится, а вы станете должны банку 500 рублей. Обычно на возврат долга даётся беспроцентный период — от нескольких дней до 1-2 недель. Если уложиться в этот срок, вы не заплатите ни копейки сверх потраченной суммы. Если просрочить — банк возьмёт комиссию.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Деньги доступны мгновенно , без оформления отдельного кредита и ожидания одобрения.

, без оформления отдельного кредита и ожидания одобрения. Беспроцентный период — при своевременном погашении вы не переплачиваете.

— при своевременном погашении вы не переплачиваете. Если взимаются проценты, их, начисляют только на ту сумму , которой вы фактически воспользовались.

, которой вы фактически воспользовались. Не нужна отдельная карта — услуга подключаются к вашему карточному счёту.

— услуга подключаются к вашему карточному счёту. Вы можете тратить деньги банка в пределах лимита, а свои собственные средства держать на накопительном счёте и получать по ним проценты .

. В некоторых банках за счёт овердрафта можно без комиссии снимать наличные и переводить деньги на другие карты и счета.

Минусы:

Беспроцентный период по овердрафту обычно короче, чем по кредитной карте.

Процентная ставка после окончания льготного периода может быть высокой.

Сегодня овердрафт для физических лиц — не самый распространённый продукт. Большинство банков больше не подключают его новым клиентам, сохраняя услугу только для тех, у кого она уже была открыта ранее.

Когда овердрафт полезен, а когда опасен

Овердрафт — хороший помощник в ситуации, когда деньги нужны срочно и буквально на несколько дней до зарплаты. Например, сломалась техника, а починить нужно как можно быстрее. Беспроцентного периода в несколько дней обычно хватает, чтобы вернуть долг без переплаты.

Но если вы уходите в минус месяц за месяцем, это верный сигнал, что ваш бюджет требует пересмотра. В такой ситуации ни овердрафт, ни кредитная карта не помогут — нужно разбираться с доходами и расходами, а не копить долги под высокий процент.

