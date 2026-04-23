Как выгоднее гасить кредит досрочно: стратегии и советы

Многие заёмщики сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на регулярные выплаты по кредиту, основной долг уменьшается крайне медленно. Причина в том, что в первые годы большую часть взноса составляют проценты, а на погашение самого тела долга уходит лишь незначительная сумма. Выходом из ситуации может стать досрочное погашение долга. Разбираемся, какие существуют способы быстрее вернуть кредит, как выбрать оптимальный и почему даже небольшие дополнительные взносы позволяют существенно сэкономить.

Какие кредиты можно погасить досрочно

Досрочное погашение кредитов — гарантированное законом право заёмщика, позволяющее сэкономить на процентах. Закрыть долг раньше срока можно вне зависимости от того, какой именно у вас кредит: потребительский, ипотека, автокредит и так далее.

Кредиторы не могут препятствовать этому, а также взимать штрафы или комиссии. Но заёмщик всё же должен соблюдать определённые условия. Главное из них — заранее уведомить банк о своих намерениях полностью или частично погасить кредит. По закону сделать это нужно за 30 дней, но кредитный договор может предусматривать и другой срок (как правило, более короткий).

В договоре могут быть прописаны и другие условия, например минимальная сумма частичного досрочного погашения. Чаще всего банки требуют, чтобы досрочный платёж не был меньше регулярного. Поэтому перед тем, как платить с опережением графика, важно перечитать условия кредитного договора.

Оценка финансовой ситуации: почему это важно

Прежде чем направить на досрочное погашение имеющиеся у вас деньги, оцените свои финансовые возможности:

1. Определите, сколько денег каждый месяц остаётся у вас после всех обязательных платежей. Это та сумма, которую потенциально можно потратить на кредит. Даже если речь идёт о 5–10 тысячах рублей, регулярные платежи позволят существенно сократить переплату.

2. Убедитесь, что у вас есть финансовая подушка на 3–6 месяцев на случай потери дохода. Не имея запаса, вы рискуете остаться без средств к существованию.

В идеале накопление подушки можно сочетать с погашением кредита. Сначала формируем минимальный резерв: запас на месяц или хотя бы 30–50 тысяч рублей. После этого направляем часть средств на уменьшение долга. Если отправлять абсолютно всё в кредиты без резерва, любая неожиданная трата может привести к уходу в минус. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

3. Проведите инвентаризацию долгов. Если у вас не один кредит, а несколько, важно определиться, какой из них погасить первым делом. Главный критерий здесь — ставка: чем она выше, тем дороже вам обходится кредит.

Например, кредитка под 30% годовых может «съедать» в 2–3 раза больше денег, чем потребительский кредит под 12%. Если у вас нет просрочек, но есть кредиты с разными ставками, логично направлять максимум ресурсов на самый дорогой долг. Ленар Рахманов Финансовый советник

4. Сравните разные варианты использования денег. Выгодно или нет досрочное погашение, во многом зависит от текущей экономической ситуации. Например, если ключевая ставка Центробанка находится на высоком уровне и ставки по банковским вкладам выше, чем ставка по вашему кредиту, лучше разместить средства на депозите.

Способы досрочного погашения

Полное досрочное погашение

Такой подход позволяет максимально сэкономить на процентах, но для этого нужно иметь крупную сумму денег. В этом случае вы полностью закрываете кредит одним платежом, погасив остаток долга и проценты.

Чтобы не ошибиться, уточните размер платежа у сотрудников банка. Если вы недоплатите хотя бы 10 копеек, кредит не будет закрыт, а вы рискуете испортить кредитную историю и получить штраф.

В случае полного досрочного погашения кредита, в дополнение к которому оформлялось страхование, вы также имеете право на возврат части страховой премии пропорционально прошедшему сроку кредита. Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру»

Частичное досрочное погашение

Вы вносите посильную для себя сумму сверх обязательного платежа, не закрывая кредит полностью, но уменьшая долг с опережением графика.

При этом есть три варианта:

Сокращение срока кредита — вы продолжаете вносить тот же платёж, но делать это придётся в течение меньшего времени. Экономия на процентах в таком случае будет максимальной, если вы закроете долг намного раньше.

— вы продолжаете вносить тот же платёж, но делать это придётся в течение меньшего времени. Экономия на процентах в таком случае будет максимальной, если вы закроете долг намного раньше. Уменьшение ежемесячного платежа — вы уменьшаете регулярную нагрузку на бюджет, но срок кредитования остаётся прежним. В этом случае общая переплата по кредиту сокращается меньше.

— вы уменьшаете регулярную нагрузку на бюджет, но срок кредитования остаётся прежним. В этом случае общая переплата по кредиту сокращается меньше. Гибридный вариант — вы снижаете платёж, но продолжаете вносить ту же сумму, что и раньше. Эффект в этом случае будет таким же, как при сокращении срока кредита. Но если у вас возникнут финансовые трудности, вы сможете безболезненно снизить платежи до обязательной суммы.

Что ещё нужно иметь в виду

Максимально выгодный подход — досрочное погашение кредита в первой половине срока. В это время основная часть платежей идёт именно на проценты, а тело долга почти не уменьшается. Поэтому каждый досрочный взнос существенно сокращает итоговую переплату. И наоборот: если до окончания выплат осталось 1–2 года, досрочное погашение невыгодно, потому что вы уже выплатили банку большую часть процентов.

Оцените свои приоритеты. Если ваша цель — избавиться от долга быстрее и сэкономить, выбирайте сокращение срока. Проценты ежедневно начисляются на остаток кредита. Сокращая срок, вы быстрее уменьшаете тело долга, что снижает базу для начисления процентов в будущем. В итоге вы погасите кредит быстрее и меньше переплатите.

Если вам тяжело платить по текущим обязательствам, снижайте размер ежемесячного платежа. Переплата в таком случае будет выше, но зато снизится риск того, что вы не справитесь с платежами и допустите просрочку.

Важно. Для точного расчёта экономии на досрочном погашении используйте кредитный калькулятор.

Где найти деньги

Досрочное погашение будет эффективнее, если подходить к нему системно.

Составьте график выплат. Посчитайте, сколько вы можете выделять на досрочное погашение каждый месяц или раз в квартал.

Оптимизируйте расходы. Пересмотрите свои траты: возможно, отказ от некоторых расходов позволит регулярно направлять на досрочное погашение кредита дополнительные 5–10 тысяч рублей.

Используйте накопления. Если у вас есть сбережения под низкий процент (например, вклад под 10% годовых) и ставка по кредиту выше этого значения (например, 18%), то разумно направить часть накоплений на погашение. Если ставка по вкладу, наоборот, выше, чем по кредиту, закрывать депозит невыгодно. Но вы можете направлять на частичное досрочное погашение процентный доход.

Ищите дополнительные источники дохода — подработки, вычеты, возврат части страховки, материнский капитал.

Рассмотрите возможность рефинансирования. В этом случае вы переоформите кредит по более низкой ставке. Это позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа, но необязательно сокращает срок кредитования.

Важно понимать, что рефинансирование — это не всегда про «меньше платить». Иногда ставка ниже, но срок дольше, и в итоге вы переплачиваете больше. Поэтому перед подписанием договора нужно просчитать не только ежемесячный платёж, но и общую переплату. Ленар Рахманов Финансовый советник

Общая переплата при рефинансировании может увеличиваться за счёт дополнительных платежей. Иногда банки могут взимать комиссию за выдачу кредита, а в случае ипотеки придётся заново оплачивать оценку недвижимости и страховку. Поэтому, прежде чем принять решение, оцените не только выгоду от снижения ставки, но и размер сопутствующих платежей.

Преимущества и недостатки полного досрочного погашения кредита

Плюсы

Экономия. Чем быстрее вы погасите долг, тем меньше будет общая переплата по кредиту.

Чем быстрее вы погасите долг, тем меньше будет общая переплата по кредиту. Освобождение бюджета . Ипотечные платежи могут съедать существенную часть доходов. После погашения кредита эти деньги освобождаются для других целей.

. Ипотечные платежи могут съедать существенную часть доходов. После погашения кредита эти деньги освобождаются для других целей. Свобода распоряжения залогом. Если у вас ипотека или автокредит, то после снятия обременения вы становитесь полноправным собственником машины или жилья.

Минусы

Упущенная выгода . Если ставка по ипотеке низкая (4–6%), а вложения в депозиты или облигации приносят 10–12%, досрочное погашение может быть финансово неоправданно.

. Если ставка по ипотеке низкая (4–6%), а вложения в депозиты или облигации приносят 10–12%, досрочное погашение может быть финансово неоправданно. Риск финансовой нестабильности. Если потратить на досрочное погашение ипотеки все сбережения, не оставив запаса на 3–6 месяцев, вы поставите себя в уязвимое положение.

Преимущества и недостатки частичного досрочного погашения кредита

Плюсы

Три варианта оптимизации . Можно сократить срок кредита, уменьшить ежемесячный платёж или использовать гибридный вариант, который мы описали ранее.

. Можно сократить срок кредита, уменьшить ежемесячный платёж или использовать гибридный вариант, который мы описали ранее. Экономия . Частичное погашение с сокращением срока позволяет существенно уменьшить переплату по кредиту.

. Частичное погашение с сокращением срока позволяет существенно уменьшить переплату по кредиту. Гибкость в управлении бюджетом . Вносить дополнительные суммы можно в любом размере (если договором не установлен минимальный порог) и с любой периодичностью.

. Вносить дополнительные суммы можно в любом размере (если договором не установлен минимальный порог) и с любой периодичностью. Снижение финансовой нагрузки. Частичное погашение с уменьшением ежемесячного платежа снижает нагрузку на ваш бюджет, и погашать кредит становится легче.

Минусы

Упущенная выгода . Если ставка по кредиту низкая, а вы могли бы вложить те же деньги в инструмент с более высокой доходностью, частичное досрочное погашение становится неоправданным.

. Если ставка по кредиту низкая, а вы могли бы вложить те же деньги в инструмент с более высокой доходностью, частичное досрочное погашение становится неоправданным. Возможные проблемы с деньгами . Если у вас нет финансовой подушки, направление средств на досрочное погашение может привести к сложностям при возникновении непредвиденных трат.

. Если у вас нет финансовой подушки, направление средств на досрочное погашение может привести к сложностям при возникновении непредвиденных трат. Штрафы и комиссии. Некоторые банки устанавливают минимальную сумму досрочного платежа или ограничивают частоту платежей. Это редкая практика, но такие условия возможны.

Как сделать досрочное погашение максимально выгодным

Предупредите банк. Если вы планируете досрочное погашение, заранее уведомите банк о своих намерениях. В противном случае сумма, которую вы внесёте сверх необходимой, останется на счёте и спишется как часть следующего ежемесячного платежа.

Делайте досрочный платёж после регулярного. Полностью закрыть кредит можно в любой день, а при частичном досрочном погашении нужно выбрать правильное время. Проценты по кредиту начисляются ежедневно, поэтому если сделать частичное досрочное погашение до внесения регулярного платежа, часть денег уйдёт на их погашение. Чтобы оно было направлено на уменьшение тела долга, лучше досрочные платежи вносить в день обязательных.

Важно. Досрочный взнос не заменяет регулярный платёж. Если по графику нужно вносить, например, 10 тысяч рублей каждый месяц, эти деньги должны быть на счёте, даже если ранее вы направили 30 тысяч на частичное досрочное погашение.

Что важно запомнить о досрочном погашении

Досрочное погашение кредита приносит максимальную выгоду в первой половине срока, когда большая часть регулярных платежей приходится на проценты. В этот период каждый дополнительный взнос существенно сокращает тело долга и переплату.

Самый гибкий и эффективный подход — частичное досрочное погашение. Большую экономию при этом даёт сокращение срока кредита. Однако если текущая нагрузка на бюджет слишком высока, разумнее уменьшить регулярный платёж — это снизит риск просрочки.

Прежде чем начинать досрочное погашение, убедитесь в наличии финансовой подушки и оцените альтернативы. Если ставка по кредиту ниже доходности по вкладам или другим надёжным финансовым инструментам, выгоднее инвестировать свободные средства. И всегда внимательно читайте условия кредитного договора — от этого зависит, насколько комфортным и безопасным будет процесс досрочного погашения.

