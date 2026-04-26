Как купить квартиру, если не хватает на первый взнос

Когда квартира уже найдена, а на первый взнос не хватает, покупку легко отложить на неопределённый срок. Но ждать и копить ещё несколько лет необязательно. Можно рассмотреть другой вариант — кредит под залог имеющейся недвижимости.

Этот формат подходит не только тем, кто планирует купить новое жильё. Деньги можно направить и на другие крупные цели: ремонт, рефинансирование долгов, развитие бизнеса или важные семейные расходы. Отдельно подтверждать, на что именно нужен кредит, не требуется. Разберёмся, как это работает, кому такой вариант может подойти, что важно учесть и какой банк лучше выбрать.

Когда такой кредит может подойти

Кредит под залог недвижимости стоит рассмотреть, если вам нужна крупная сумма и вы не хотите надолго откладывать решение вопроса. Чаще всего к нему присматриваются в трёх случаях:

Не хватает денег на первоначальный взнос, но подходящий вариант жилья уже есть, и упускать его не хочется. Нужна крупная сумма на другую цель, а обычный потребительский кредит на выгодных условиях получить сложно. Нет желания тратить время на долгие расчёты и оформление.

Помните: такой кредит подходит не всем. Если вы не готовы передавать недвижимость в залог и брать на себя связанные с этим ограничения, лучше рассмотреть другие варианты.

В таком продукте важна не только ставка. Нужно учитывать, сколько документов понадобится, как быстро банк даст предварительный ответ и можно ли совершить сделку онлайн. Тем, кто не хочет растягивать процесс, логично сначала провести предварительный расчёт.

Как устроен кредит под залог недвижимости

Суть простая: вы передаёте имеющуюся недвижимость в залог банку, а банк выдаёт кредит под её обеспечение. Для кредитной организации это дополнительная гарантия, поэтому заёмщик может рассчитывать на крупную сумму и длительный срок.

Обычно это работает так:

Вы подаёте заявку. Банк оценивает объект, который передаётся в залог. Если недвижимость подходит, банк определяет сумму кредита. Обычно это не вся стоимость объекта, а только её часть.

Например, если квартиру оценили в 5 миллионов рублей, а банк готов выдать до 60% её стоимости, сумма кредита составит до 3 миллионов рублей.

Такой кредит считается нецелевым. Это значит, что банк не требует отдельно подтверждать, на что именно вы потратите деньги. Поэтому его можно использовать и для покупки новой квартиры без первоначального взноса, и для других задач.

Что можно передать в залог

В залог принимают не только квартиры. В зависимости от условий банка подойти могут:

жилой дом;

апартаменты;

таунхаус;

земельный участок;

гараж.

Если собственной недвижимости у вас нет, иногда в залог можно передать объект другого человека, например родственника, супруга или бизнес-партнёра. Но только если собственник согласен участвовать в сделке и подписать необходимые документы. В этом случае он становится залогодателем, а вы — заёмщиком.

Иногда можно привлечь созаёмщиков. Они отвечают по кредиту наравне с основным заёмщиком. Банк учитывает их доход вместе с вашим, поэтому шансы на одобрение и доступная сумма могут вырасти.

Какие ограничения и риски важно учитывать

Залоговая недвижимость остаётся в вашей собственности: в ней можно жить и пользоваться ею как раньше. Но свободно распоряжаться объектом уже не получится.

Например, без согласия банка нельзя продать недвижимость, подарить её или переоформить на другого человека. В некоторых случаях потребуются согласование и для сдачи объекта в аренду.

Главный риск ещё серьёзнее: если перестать платить по кредиту, банк сможет обратить взыскание на залог и продать недвижимость, чтобы погасить долг. Поэтому честно оценивайте свою финансовую нагрузку и удостоверьтесь, сможете ли вы платить в течение всего срока.

Именно поэтому кредит под залог недвижимости — это не «лёгкие деньги», а инструмент для ситуации, когда крупная сумма действительно нужна и вы готовы подойти к решению взвешенно.

Какие требования обычно предъявляют банки

Точные условия зависят от конкретного банка, но обычно смотрят на две группы критериев: заёмщика и сам объект.

К заёмщику обычно предъявляют такие требования:

гражданство РФ;

подходящий возраст на момент оформления и полного погашения кредита;

наличие работы, бизнеса или другого понятного источника дохода;

стаж на текущем месте работы, если речь о наёмной занятости;

допускается отсутствие подтверждённого дохода, но тогда вы должны быть собственником залога.

Для созаёмщиков требования обычно похожие.

Что касается залога, банк, как правило, проверяет, чтобы объект:

находился на территории России;

не был аварийным или ветхим;

не имел несогласованных перепланировок;

не находился под арестом;

не был связан с судебными спорами и другими юридическими рисками.

Если в залог передаётся земельный участок, могут дополнительно проверить, проведено ли межевание и корректно ли определены границы.

Нужно ли страховать залог

Да, обычно залоговую недвижимость нужно застраховать от рисков утраты или повреждения, например от пожара или затопления. Это стандартное условие для таких сделок.

Если с объектом что-то случится, страховая выплата поможет погасить задолженность перед банком. Без страховки банк, скорее всего, просто не одобрит кредит.

Как оформить кредит под залог недвижимости

Если вам важно не только получить крупную сумму, но и не тратить лишнее время на сложное оформление, рассмотрите кредит под залог недвижимости в Сбере.

По текущим условиям сумма кредита может составлять от 200 тысяч до 20 миллионов рублей, но не более 60% стоимости объекта. Срок — до 30 лет. Заявку можно подать онлайн или обратиться в офис банка. В некоторых случаях зарплатным клиентам достаточно паспорта, а остальным потребуются документы для подтверждения финансового состояния и трудовой занятости.

Обычно процесс выглядит так:

Вы оставляете заявку онлайн или в офисе.

Банк проверяет данные и предварительно оценивает ситуацию.

Если объект подходит, согласовываются сумма и дальнейшие шаги по оформлению.

После подписания документов и регистрации залога вы получаете деньги.

Удобнее всего начать именно с онлайн-заявки. Нет смысла заранее собирать полный пакет документов и тратить время на поездки в офис вслепую. Сначала можно быстро узнать предварительное решение и понять, подходит ли вам этот вариант в принципе. А затем переходить к оформлению.

Это удобно, если вопрос нужно решать без долгих пауз: например, когда вы уже нашли квартиру, не хотите упускать сделку и вам важно как можно скорее понять, на какую сумму можно рассчитывать.

Главное о кредите под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости может быть рабочим решением, если вам нужна крупная сумма сейчас, а откладывать покупку жилья или другую важную цель не хочется. Он позволяет использовать уже имеющуюся недвижимость как инструмент для следующего шага, например купить новую квартиру без первоначального взноса или закрыть другую финансовую задачу.

Но здесь важно трезво оценить риски. Пока кредит не погашен, объект остаётся в залоге у банка, а при серьёзных просрочках недвижимость можно потерять.

Если вы хотите понять, подходит ли вам такой сценарий, логичнее начать с простого шага: подать онлайн-заявку и узнать предварительное решение. Это не обязывает сразу выходить на сделку, зато помогает быстро оценить свои возможности и не откладывать важный вопрос на потом.

