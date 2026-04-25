Не подписывайте, не прочитав: что скрывает кредитный договор

Одна незамеченная строчка в кредитном договоре может стоить вам десятков тысяч рублей. Но, по данным ЦБ, многие заёмщики либо не читают договор, либо изучают его поверхностно, особенно общие условия. И пропускают, например, пункт о дополнительной комиссии или об автопродлении страховки. Рассказываем, на что смотреть в договоре, чтобы не переплатить и не стать заложником невыгодных условий.

Какие риски скрываются в кредитных договорах

Банки редко скрывают условия выдачи кредитов специально — они прописаны в договоре. Во-вторых формулировки в таких документах часто сложны для понимания. Из-за этого заёмщики рискуют не заметить невыгодные для себя пункты.

Чтобы потом не столкнуться с неожиданными проблемами, перед подписанием проверьте следующие моменты:

1. Полная стоимость кредита, сумма долга и проценты

Полная стоимость кредита (ПСК) — это не только проценты, но и все комиссии, страховки и дополнительные платежи, которые вы обязаны выплатить банку. Она указывается в договоре в процентах годовых и в рублях. Оба значения печатаются на первой странице договора:

Процентное значение размещается в правом верхнем углу и пишется максимально крупно.

Рублёвый эквивалент располагается справа от процентов.

Важно. Если вам предлагают добровольное страхование, его стоимость может не входить в ПСК, если это не влияет на условия кредитования. Но банк всё равно обязан указать её отдельно.

Сумма долга — точная сумма, которую вы берёте в кредит. Убедитесь, что она совпадает с той, которую вы запрашивали.

Процентная ставка — проверьте, является ли она фиксированной или может меняться при наступлении определённых условий.

2. Дополнительные платежи, страховки, комиссии

Страховка. Обязательным является только страхование залога (квартиры при ипотеке или машины при автокредите). Все прочие полисы — добровольные. Вы можете отказаться от них в течение 14 дней после оформления.

Если выдача кредита предусматривает страхование залога, в договоре может быть условие, что страховка автоматически продлевается на следующий год. Чтобы этого не случилось, вам нужно в установленный срок отказаться от продления. Банки могут «забыть» напомнить вам о том, что этот срок истекает. Поэтому обязательно проверьте пункт о порядке продления страховки. Если он есть, поставьте в календаре напоминание.

Комиссии. Их взимание не всегда законно, но многое здесь зависит от формулировок. Высший арбитражный суд постановил, что банки не могут взимать комиссии за факт выдачи кредита. Но они имеют право вводить оплату за ряд сопутствующих услуг, например за резервирование средств для клиента.

В таком случае банк может списать 1–3% от суммы кредита сразу после выдачи. Вы получите на руки не 100 тысяч рублей, а 97 тысяч, но платить проценты придётся со 100 тысяч.

Изучите договор на предмет пунктов о комиссиях, сопутствующих выдаче кредита. Если они есть, рассчитайте реальную сумму, которую получите.

Дополнительные услуги. Внимательно изучите, какие услуги включены в договор и нужны ли они вам. В дополнение к кредиту банки могут предлагать СМС-информирование, платные подписки, консультации юристов, телемедицину. По закону от них можно отказаться в первые 14 дней или позже, если услуги не были оказаны.

3. График платежей, комфортная дата платежа

Проверьте, удобно ли вам вносить платежи в указанные даты. Проследите, как меняется сумма платежа от месяца к месяцу. При аннуитетных платежах она будет примерно одинаковой весь срок. При дифференцированных — постепенно уменьшаться. Если вы заметили, что суммы часто меняются без видимой причины, спросите у банка, чем это вызвано.

Некоторые банки позволяют выбрать дату платежа, которая совпадает с поступлением зарплаты или других доходов. Если такой опции нет, вы можете попросить изменить дату до подписания договора.

4. Условия изменения ставки

Банки часто предлагают более низкую ставку при условии, что вы оформляете добровольную страховку. Но в договор включают условие: если вы откажетесь от полиса после получения кредита, ставка вырастет. Это абсолютно законно. Перед подписанием договора уточните, можно ли отказаться от страховки без повышения ставки.

Ставку также могут повысить при нарушении обязательств, например при нецелевом использовании кредита. В таком случае банк даже может потребовать досрочного погашения.

Проверьте, можно ли использовать кредит на любые цели или есть ограничения, например запрет на пополнение криптокошельков, финансирование предпринимательской деятельности.

5. Права и обязанности заёмщика

Основные права заёмщика: право получить деньги, отказаться от них до выдачи или погасить кредит досрочно. После заключения договора банк не может отказать вам в этом.

Обязанности заёмщика: своевременный возврат долга, выплата процентов, неустоек (при просрочке) и целевое использование средств. В договоре может быть пункт, обязывающий вас сообщать банку о смене паспорта, места жительства или работы. Пропуск срока уведомления иногда приравнивается к нарушению договора.

Основные права банка: контролировать целевое использование кредита, требовать досрочного возврата при нарушении условий, уступать права требования третьим лицам, если это не запрещено договором или законом.

6. Условия досрочного погашения

Закон разрешает досрочное погашение долга без каких-либо штрафов, поэтому кредиторы не вправе устанавливать их в договорах. Но некоторые банки прописывают там ограничения, например минимальный размер частично-досрочного погашения. Проверьте, установлен ли такой порог в вашем договоре. Если да, внести меньшую сумму не получится.

Уточните, в какой срок нужно уведомить банк о досрочном погашении. Обычно соответствующее уведомление нужно направить за 30 дней до платежа, но некоторые банки относятся к этому лояльно и разрешают предупреждать о досрочном погашении за 1–3 дня или вообще обойтись без формального уведомления.

У технологичных банков в приложении или личном кабинете клиента на сайте может быть предложена кнопка для подачи заявки на частичное досрочное погашение. Фактически для клиента это и будет уведомлением банка о своих намерениях. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

7. Штрафы, неустойки, максимальная сумма санкций

Штрафы. Проверьте, какие штрафы установлены за несвоевременные платежи. Обычно это процент от суммы просрочки (например, 0,5%) или фиксированная сумма (например, 1 тысяча рублей). Штраф взимается за каждый просроченный платёж.

Неустойка (пени) за просрочку. По закону, если банк продолжает начислять проценты на сумму долга в период просрочки, неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просрочки. Если проценты не начисляются — 0,1% от суммы просрочки за каждый день.

Но банки иногда устанавливают более высокие штрафы, надеясь, что заёмщик не знает закона, например 0,5% в день вместо 0,1%. Сравните эти цифры с теми, что указаны в вашем договоре. Если есть расхождения, откажитесь от кредита или обратитесь к юристу.

8. Условия рефинансирования

Обычно кредиторы не препятствуют рефинансированию, но иногда в договоре могут быть пункты, усложняющие перекредитование. Проверьте, есть ли ограничения, касающиеся досрочного погашения за счёт средств этого же или другого банка. Также уточните, взимается ли комиссия за выдачу справки об остатке долга — она может понадобиться при рефинансировании.

Частые ошибки заёмщиков

Спешка при подписании бумаг. Внимательное изучение условий требует времени, поэтому, если вы спешите, то рискуете пропустить критичные моменты в договоре. Не торопитесь, при необходимости возьмите договор домой на 1–2 дня. Это ваше право по закону.

Оформление ненужных услуг, двойные страховки. Банк может предлагать страховку жизни, здоровья, от увольнения. Иногда они дублируют друг друга. Вы имеете право отказаться от любой добровольной страховки.

Невнимательность к сноскам, приложениям и дополнительным соглашениям. Условия, меняющие суть договора, могут быть спрятаны в приложениях или прописаны мелким шрифтом. Прочитайте всё, что подписываете.

Неверное понимание сроков и порядка внесения платежей. Один день просрочки может привести к штрафу и порче кредитной истории. Убедитесь, что вы понимаете, как и когда нужно вносить платежи.

Какие вопросы задать сотруднику банка

Вот список вопросов, которые вы можете задать менеджеру перед подписанием договора, чтобы лучше понять условия:

Какова полная стоимость кредита в рублях?

Какие дополнительные платежи и комиссии предусмотрены?

Можно ли выбрать комфортную дату платежа?

Что может повысить процентную ставку?

Какие страховки обязательны, а какие — добровольны?

Как изменится ставка при отказе от добровольной страховки?

Можно ли погасить кредит досрочно без ограничений?

Есть ли лимиты для частичного досрочного погашения?

Какая максимальная сумма санкций предусмотрена при просрочке?

На каких условиях можно рефинансировать кредит?

Что важно проверить в кредитном договоре: главное

Перед подписанием кредитного договора найдите три ключевых показателя: полную стоимость в рублях, процентную ставку и размер регулярного платежа. Если хотя бы один из них вызывает вопросы, не подписывайте документ сразу. Возьмите паузу на 1–2 дня для детального изучения или задайте вопросы кредитному менеджеру.

Особое внимание уделите страховкам. Ваша обязанность — только страховать залог при ипотеке или автокредите. Всё остальное оформляется добровольно, и от таких полисов можно отказаться. Но прежде уточните, не повысится ли из-за этого ставка.

Помните: договор нужно внимательно читать. Ваша подпись означает согласие с каждым пунктом. Одна пропущенная строчка о комиссии или автоматической пролонгации страховки может стоить десятков тысяч рублей. Потратьте час на изучение договора сейчас, и вы сэкономите деньги и будете спокойны в будущем.

