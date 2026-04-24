Ключевая ставка 14,5%: что это значит для вкладов и кредитов

Тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжается: 24 апреля Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) — с 15 до 14,5%. Мы спросили экспертов, как они оценивают решение регулятора, а также как оно повлияет на ставки по вкладам и кредитам, российский рынок акций.

Чем вызвано снижение ключевой ставки

Объяснение регулятора

Снижению ключевой ставки до 14,5% годовых способствовало приближение динамики внутреннего спроса к возможностям расширения предложения товаров и услуг, говорится в пресс-релизе Банка России.

Ключевые факторы:

Устойчивая инфляция остаётся прежней : в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Как отмечает регулятор, текущий рост цен с поправкой на сезонность в первом квартале 2026 года ускорился до 8,7% год к году с 4,4% в четвёртом квартале 2025 года. Такую динамику регулятор связывает с разовыми факторами — повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и индексацией регулируемых цен и тарифов.

Инфляционные ожидания населения в апреле снизились , опустившись до 12,9 с 13,4% в марте. При этом они сохраняются на повышенном уровне.

Рост российской экономики в первом квартале 2026 года замедлился. На это повлияли три основных фактора: адаптация бизнеса к новым налоговым условиям, меньшее число рабочих дней и аномальные погодные явления. Прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранён на уровне 0,5–1,5%.

Напряжённость на рынке труда постепенно снижается. Доля компаний, испытывающих нехватку работников, снижается и достигла минимума с середины 2023 года. Работодатели в 2026 году планируют повышать зарплаты более скромными темпами, чем в предыдущие два-три года.

Денежно-кредитные условия немного смягчились , но остаются жёсткими. Люди в целом склонны к сбережению.

Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные: усиление геополитической напряжённости, закрепившиеся на высоком уровне инфляционные ожидания, затяжной период роста зарплат (быстрее производительности труда).

Банк России подчеркнул, что продолжит принимать решения по ставке, оценивая замедление инфляции, уровень инфляционных ожиданий и риски для экономики.

Мнение экспертов

Снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. совпало с прогнозами большинства аналитиков, опрошенных «Рамблером». Эксперты объяснили, что у регулятора появилась возможность продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики за счёт замедления инфляции и улучшения экономических условий в стране.

Бизнес остро нуждается в доступных кредитах для возвращения к экономическому росту, поэтому ЦБ следует взятому курсу на смягчение денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал президент холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян.

Однако более решительные шаги оказались невозможны из-за ряда сдерживающих факторов. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, к ним относятся высокие инфляционные ожидания и превышение инфляцией целевого уровня.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев считает, что на текущее решение повлияло и то, что следующее заседание регулятора состоится нескоро: только 19 июня.

К этому времени Минфин начнёт покупать иностранную валюту. Из-за этого рубль начнёт слабеть. А когда рубль падает, импортные товары дорожают. Это толкает инфляцию вверх. Кроме того, государство сейчас много тратит — это называется бюджетный импульс. Это также разгоняет инфляцию. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин добавил, что на решении также сказались неопределённость бюджетной политики и размера дефицита, риски «импорта» инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке и заметный рост мировых цен на товары.

Что будет с доходностью вкладов

Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде апреля составила 13,39%.

Вслед за ключевой ставкой банки, скорее всего, снизят ставки по вкладам на 1,5–2 п. п., считает Наталья Мильчакова. Похожего мнения придерживается и Кутьин.

Скорее всего, на горизонте ближайших 2–3 недель мы увидим снижение доходности вкладов на 1–1,5%, что сделает их менее выгодными. Сейчас вкладчикам целесообразно комбинировать депозиты с разными сроками или использовать стратегию «лесенки», чтобы зафиксировать часть средств на более длительный срок и оставить часть доступной для маневра. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Средняя максимальная ставка по депозитам в ближайшие недели опустится ниже 13%, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. К концу года он ожидает, что она может опуститься до 11–12% вслед за ключевой. Поэтому эксперт рекомендует зафиксировать текущую доходность.

Как новая ставка повлияет на кредиты

Индекс ставок по кредитам в топ-20 банков от Финуслуг на 23 апреля составлял 30,45% годовых.

Снижение ставок по рыночной ипотеке и потребительским кредитам на 0,5–1 п. п. ожидает Мильчакова. Васильев прогнозирует снижение ставок по потребительским кредитам на 0,5 п. п. в ближайшие недели.

Ставки по кредитам могут корректироваться медленнее, чем доходности по вкладам. Сейчас действуют жёсткие меры ЦБ, которые ограничивают возможности банков по выдаче потребительских займов, особенно населению с высокой долговой нагрузкой. В целом высокие ставки по кредитам могут сохраняться ещё долго, поэтому заёмщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Игорь Додонов из «Финама» отмечает, что ставки по необеспеченным потребительским кредитам и кредитным картам в этом году пока остаются относительно стабильными, несмотря на постепенное смягчение денежно-кредитной политики. По его мнению, это связано с сохраняющимися высокими кредитными рисками: заметным ухудшением экономической ситуации, высокой закредитованностью населения и жёстким регулированием розничного кредитования. Тем не менее эксперт полагает, что после сегодняшнего решения Центробанка и эти ставки постепенно начнут снижаться.

В ближайшем будущем не стоит ожидать снижения кредитных ставок, считает Абрамян. По его мнению, шаг в 0,5 п. п. не способен изменить условия кредитных продуктов. Как правило, банки корректируют свои программы ещё до заседания, поэтому те, кто хотел изменить условия, уже сделали это.

Кроме того, рынок стал более консервативным и гораздо медленнее и сложнее идёт на смягчение условий. На это влияет не только ставка, но и другие экономические факторы, добавляет эксперт.

Однако сразу же после оглашения новой ключевой ставки ВТБ и Сбер сообщили об изменении условий кредитования. ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам на 0,9 п. п. Сбер — по рыночной ипотеке на 0,2–1 п. п. в зависимости от размера первоначального взноса. С 27 апреля минимальные ставки на Домклик составят: от 15,5% на покупку первичного жилья, от 15,8% — на покупку вторичного. Кроме того, ставка на 0,5 п. п. снизилась по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» в Сбере.

Чего ожидать от рынка акций

Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на фондовый рынок, отмечает Кутьин. По его словам, это увеличивает разрыв между доходностью акций и облигаций, что стимулирует спрос на акции и может привести к росту их стоимости.

Как подчёркивает эксперт, наиболее чувствительны к изменению ставки компании потребительского, банковского секторов и сферы недвижимости. При этом он обращает внимание, что реакция рынка зависит не только от самого решения по ставке, но и от риторики Центробанка: жёсткая позиция регулятора способна ограничить позитивный эффект.

Умеренного роста котировок ожидает Мильчакова.

Фондовый рынок положительно отреагирует на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки. Однако рост будет достаточно умеренным, так как процентные ставки по кредитам останутся всё ещё высокими. В лучшем случае индекс Мосбиржи вернётся на уровень в 2800 пунктов до майских праздников. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Эксперт по фондовому рынку из БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер прогнозирует, что к концу года индекс Мосбиржи может достичь 3300 пунктов. С учётом дивидендов, по его оценке, полная доходность способна составить до 27%.

Индекс Мосбиржи пока слабо реагирует на цикл снижения ставки, поскольку в курсах акций сильнее играют иные факторы — невнятная геополитика, налоги на сверхдоходы и долги корпораций, курсы иностранных валют, волатильность сырья. Но это временно — при ставке на конец года в 13% индекс вряд ли сможет игнорировать такое снижение стоимости фондирования. Михаил Зельцер Аналитик БКС Мир инвестиций

Дальнейшие прогнозы по ставке

Эксперты, с которыми побеседовал «Рамблер», уверены: ЦБ продолжит придерживаться мягкого курса денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз на конец года — 11–13% годовых.

Прогнозы экспертов по ключевой ставке к концу 2026 года:

11–12% годовых — Freedom Finance Global;

12–13% — «Риком-Траст»;

12–13% — Finbridge;

12–13% — Инго Банк;

13% — БКС Мир инвестиций.

Михаил Васильев из Совкомбанка даёт подробный прогноз: к концу второго квартала он прогнозирует ключевую ставку 14%, к концу третьего квартала — 13%, к концу четвёртого квартала — 12,5%. При этом риски скорее смещены в сторону более высокой ставки, считает эксперт.

Согласно прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, а в 2027 году показатель опустится до 8–10%.

