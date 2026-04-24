Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировала вопросы о ключевой ставке, инфляции, динамике рубля и положении на рынке недвижимости. «Рамблер» собрал ключевые тезисы из её выступления.

Какие сценарии рассматривал Центробанк

На апрельском заседании совет директоров ЦБ обсуждал два возможных пути:

сохранение ключевой ставки на уровне 15% ;

; дальнейшее её снижение на 0,5 процентных пункта (далее — п. п.) до 14,5%.

По словам Набиуллиной, те, кто выступал за сохранение, указывали на то, что устойчивая часть инфляции не снижается.

Инфляция в марте осталась на уровне 5,9% годовых

По оценке ЦБ, в марте цены продолжили расти примерно на 6% годовых и снижения темпов не произошло. Набиуллина объяснила это влиянием разовых факторов. По её словам, при анализе инфляции важно обращать внимание не на краткосрочные колебания, а на основные причины — например, насколько производство успевает за спросом. Хотя разрыв между ними почти исчез, устойчивый уровень инфляции всё ещё выше цели и превышает 4% в год.

В Банке России объясняли такую ситуацию последствиями перегрева спроса в предыдущие периоды:

повышенные инфляционные ожидания у населения и бизнеса;

увеличение бюджетных расходов в начале года, усиливающее внутренний спрос;

сохраняющийся, хотя и сокращающийся, дисбаланс между спросом и предложением в экономике.

Экономическая активность замедлилась в начале года

В первом квартале зафиксировано замедление экономической активности . Этому способствовала адаптация бизнеса и потребителей к налоговым изменениям — повышению налога на добавленную стоимость (НДС).

. Этому способствовала адаптация бизнеса и потребителей к налоговым изменениям — повышению налога на добавленную стоимость (НДС). Существенное влияние оказало сокращение числа рабочих дней : в январе — феврале их было на три меньше, чем годом ранее, что, по оценке ЦБ, снизило годовые темпы роста ВВП в первом квартале примерно на 0,5 п. п.

: в январе — феврале их было на три меньше, чем годом ранее, что, по оценке ЦБ, снизило годовые темпы роста ВВП в первом квартале примерно на 0,5 п. п. Во втором квартале ожидается обратный эффект: за счёт большего числа рабочих дней (на три больше в мае-июне) статистика может улучшиться, поэтому более объективную оценку динамики экономики регулятор предлагает делать по итогам первого полугодия.

за счёт большего числа рабочих дней (на три больше в мае-июне) статистика может улучшиться, поэтому более объективную оценку динамики экономики регулятор предлагает делать по итогам первого полугодия. Инвестиционная активность в целом снизилась, однако ситуация остаётся неоднородной: различия между отраслями и регионами сохраняются. Совокупный объём инвестиций по итогам года, как ожидается, будет близок к уровню прошлого года.

однако ситуация остаётся неоднородной: различия между отраслями и регионами сохраняются. Совокупный объём инвестиций по итогам года, как ожидается, будет близок к уровню прошлого года. Потребительский спрос в начале года ослаб, хотя в марте появились признаки восстановления. В частности, заметно выросли продажи легковых автомобилей. Тем не менее в целом рост потребления остаётся более сдержанным, чем в 2025 году.

хотя в марте появились признаки восстановления. В частности, заметно выросли продажи легковых автомобилей. Тем не менее в целом рост потребления остаётся более сдержанным, чем в 2025 году. Компании стали более осторожны в кадровой политике. Бизнес чаще пересматривал планы по найму и повышению зарплат в сторону уменьшения. Снижается доля предприятий, испытывающих острый дефицит сотрудников. Отдельные компании уже начали сокращать персонал. Напряжённость на рынке труда постепенно снижается , что должно ослабить давление на издержки бизнеса.

Бизнес чаще пересматривал планы по найму и повышению зарплат в сторону уменьшения. Снижается доля предприятий, испытывающих острый дефицит сотрудников. Отдельные компании уже начали сокращать персонал. , что должно ослабить давление на издержки бизнеса. По оценке ЦБ, слабая динамика первого квартала будет компенсирована в дальнейшем . На это повлияет календарный фактор — возможное восстановление потребительской и инвестиционной активности, о чём свидетельствуют оперативные данные за март — апрель.

. На это повлияет календарный фактор — возможное восстановление потребительской и инвестиционной активности, о чём свидетельствуют оперативные данные за март — апрель. Поддержку внутреннему спросу может оказать рост цен на мировых товарных рынках.

Ставки и кредитная активность остаются под давлением, несмотря на смягчение условий

Денежно-кредитные условия в России с марта немного смягчились, но всё ещё остаются жёсткими, заявила Набиуллина. По её словам, ставки на финансовом рынке постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой, однако кредиты по-прежнему не слишком доступны.

Кредитная активность в начале года остаётся умеренной. В потребительском сегменте наблюдаются признаки оживления, тогда как корпоративное кредитование растёт сдержанно. Набиуллина отметила, что в первом квартале многие компании закрывали свои финансовые потребности не за счёт кредитов, а за счёт авансов из федерального бюджета, что снизило спрос на заёмные средства.

В результате темпы роста денежной массы, формируемой за счёт бюджетных расходов и кредитования, приблизились к максимальным значениям 2016–2019 годов, когда инфляция оставалась низкой. При этом, как отметила глава Центробанка, если бюджетная поддержка экономики сохранится на высоком уровне, банковское кредитование должно расти более умеренно, чтобы не провоцировать усиление инфляционного давления.

Ставки по вкладам снижаются вслед за ключевой ставкой. При этом, как подчеркнула Набиуллина, население по-прежнему активно сберегает, люди всё чаще используют не только депозиты, но и другие финансовые инструменты и накопительные счета.

Внешние риски остаются источником неопределённости

Ситуация на Ближнем Востоке — ключевой фактор неопределённости для мировой и российской экономики, сказала глава ЦБ. По её словам, в базовом сценарии регулятора развитие конфликта может привести к замедлению роста мировой экономики.

Обострение может вызвать рост глобальных издержек — как логистических, так и энергетических, считает глава Банка России. Это, в свою очередь, может ускорить инфляцию в мире и привести к более длительному периоду высоких процентных ставок на глобальных рынках.

Будущие решения

Следующее заседание может прервать цикл снижения ключевой ставки, предположила Набиуллина. Решение будет зависеть от поступающих данных, поэтому даже при умеренно-мягком сигнале ЦБ может временно отказаться от дальнейшего смягчения.

В конечном счёте решения по ключевой ставке будут определяться фактической динамикой инфляции и тем, как реализуются существующие риски.

