Кто такой созаёмщик и какую ответственность он несёт
Созаёмщик — это человек, который вместе с основным заёмщиком подписывает кредитный договор и берёт на себя такие же обязательства перед банком. Чаще всего созаёмщики привлекаются при оформлении ипотеки или крупного потребительского кредита, когда дохода одного клиента недостаточно для одобрения нужной суммы.
Банк учитывает совокупный доход всех участников сделки. Это позволяет:
- увеличить доступную сумму кредита;
- повысить шансы на одобрение заявки;
- иногда получить более выгодную процентную ставку.
Созаёмщиками обычно становятся супруги, родственники или близкие люди, готовые разделить с вами финансовую нагрузку.
Важно также понимать, чем созаёмщик отличается от поручителя.
Несмотря на схожесть, это разные роли. Созаёмщик изначально является стороной кредитного договора, а поручитель привлекается как гарант возврата долга, но не пользуется заёмными средствами.
У поручителя ответственность наступает при нарушении условий заёмщиком. Созаёмщик несет такую же юридическую ответственность, как и основной заёмщик:
- обязан вносить платежи по графику;
- отвечает за просрочки и штрафы;
- его кредитная история зависит от исполнения обязательств;
- банк вправе требовать от него погашения долга наравне с другими заёмщиками.
Если основной заёмщик перестанет платить, финансовая нагрузка полностью ложится на созаёмщика.
Поэтому перед подписанием договора важно учитывать, что:
- обязательства сохраняются до полного погашения кредита;
- выйти из договора в одностороннем порядке нельзя;
- долг влияет на личную кредитную нагрузку и возможность получить заём в будущем;
- возможны конфликты, если один из участников перестает выполнять договоренности.
Становиться созаёмщиком имеет смысл при высоком уровне доверия второму заёмщику, чётком понимании его и своих финансовых возможностей, а также целей кредитования. Согласие на эту роль — не формальность, а полноценное участие в кредите, которое требует ответственности и готовности нести реальные расходы.
Созаёмщик — это не «помощник на бумаге», а равноправный участник сделки, чьи обязательства перед банком ничем не отличаются от обязательств основного заёмщика.
