В России зафиксирован новый тренд в расходах граждан

Объём покупок россиян в рассрочку за 2025 год достиг около 500 миллиардов рублей, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью журналу «Эксперт». По её словам, этот показатель почти вдвое превысил уровень 2024 года.

В Центробанке уточнили, что оценка основана на данных, запрошенных у четырёх крупных банков и двух маркетплейсов.

Регулятор рассматривает рассрочку как форму кредитования, поскольку такие обязательства точно так же требуют регулярного погашения. В связи с этим ЦБ настаивает на повышении прозрачности таких операций, подчеркнула Данилова.

С 1 апреля в России вступил в силу закон о регулировании рынка рассрочек. Теперь информация о таких покупках на суммы свыше 50 тысяч рублей в обязательном порядке передаётся в бюро кредитных историй.

Введены и ограничения на длительность рассрочки. Теперь срок выплаты полной суммы не должен превышать 6 месяцев. С 2028 года это время планируют сократить до 4 месяцев.

Как работают сервисы рассрочки с 1 апреля