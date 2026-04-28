Может ли банк отказать в ипотеке из-за кредитки

Кредитная карта может стать причиной отказа в ипотеке. Банки учитывают не только текущие долги, но и весь доступный кредитный лимит, считая его скрытой угрозой для вашего бюджета. Разобрали, как кредитка влияет на решение банка, в каких случаях она становится препятствием и нужно ли закрывать карту перед подачей заявки.

Как наличие кредитки влияет на шансы одобрения ипотеки

Банк оценивает показатель долговой нагрузки (ПДН) каждого потенциального заёмщика, анализируя его кредитную историю. В ней отражаются все обязательства, включая кредитные карты.

ЦБ рекомендует банкам не выдавать новые кредиты, включая ипотеку, гражданам с ПДН выше 50%, то есть тем, у кого более половины месячного дохода уходит на погашение долгов.

При расчёте ПДН банки часто учитывают не только текущие задолженности, но и весь доступный кредитный лимит, отметил эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa Григорий Давыдов. По его словам, кредиторы закладывают в ежемесячные платежи не фактический платёж по карте (он может быть нулевым), а расчётную сумму минимального платежа, исходя из размера одобренного лимита. Поэтому даже неиспользуемая кредитка с высоким лимитом может снизить шансы на ипотеку, предупредил эксперт.

Банк предполагает, что клиент может в любой момент воспользоваться этими средствами, что увеличит финансовую нагрузку на него. Для кредитора это повышает риск просрочек по платежам. Григорий Давыдов Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

Три ситуации, когда банк откажет в ипотеке из-за кредитки

Нулевой остаток на кредитной карте. Банк может расценить это как зависимость клиента от заёмных средств. Регулярные просрочки минимального платежа. Систематические задержки платежей по кредитке даже на 1 день за последние 12 месяцев — главный «красный флаг» для ипотеки, подчеркнул Давыдов. Две и более активные кредитные карты с общим лимитом, превышающим несколько месячных доходов заёмщика. Это создаёт предпосылки для внезапного и резкого увеличения долговой нагрузки клиента.

Обязательно ли закрывать кредитку перед оформлением ипотеки

Давыдов считает, что закрывать кредитную карту необязательно, если:

Лимит карты маленький и его влияние на ПДН минимально.

У вас высокий официальный доход.

Карта открыта в том же банке, где вы берёте ипотеку. Кредиторы лояльнее относятся к своим продуктам.

Вместо полного закрытия кредитки можно снизить одобренный лимит, добавил эксперт. Это положительно повлияет на показатель долговой нагрузки при кредитном скоринге.

Если вы всё же решите закрыть кредитную карту перед подачей заявки на ипотеку, важно сделать это заранее. По словам Давыдова, оптимальный срок — за 1–2 месяца до обращения.

Если закрыть кредитку и через 1–3 дня пойти за ипотекой, можно получить отказ. Запись о закрытии счёта не успеет дойти до бюро кредитных историй (БКИ). Другие банки будут видеть карту активной. Григорий Давыдов эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa

Давыдов рекомендует взять в банке справку о закрытии кредитной карты. Она может пригодиться, если при подаче заявки на ипотеку данные в БКИ ещё не обновятся.

Чек-лист для заёмщика с кредиткой перед ипотекой

Посчитайте свой показатель долговой нагрузки: разделите сумму всех ежемесячных платежей по кредитам на среднемесячный доход и умножьте на 100. При значении выше 50% стоит рассмотреть закрытие карт с самым большим лимитом или снижение лимитов.

Берите справки из банков о закрытии кредиток. Они могут помочь, если данные в БКИ ещё не обновились.

Не допускайте просрочек по кредиткам даже на 1 день.

Если лимит по карте исчерпан, срочно пополните её.

