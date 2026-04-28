Набиуллина: финансовых угроз для экономики России нет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина затронула вопросы экономики, денежно-кредитной политики, ключевой ставки, криптовалют в рамках выступления на «Альфа-саммите». Собрали основные тезисы.

О состоянии экономики

Руководитель ЦБ заявила, что финансовых угроз для отечественной экономики сейчас нет. По её словам, системных рисков, способных подорвать устойчивость экономики, в настоящий момент не зафиксировано.

О ключевой ставке

Набиуллина отметила, что каждое решение по изменению ключевой ставки — это результат глубокого изучения множества факторов. Также глава ЦБ подчеркнула ответственность при принятии решений.

Мы учитываем всю ответственность этих решений, как эти решения влияют на экономику отдельных компаний, на экономику всей страны, — сказала Набиуллина.

О мотивах повышения ставки

Глава Центробанка объяснила, что регулятор повышал ключевую ставку на опережение, чтобы не допустить чрезмерного разогрева экономики. В качестве метафоры она привела известное высказывание бывшего руководителя Федеральной резервной системы США Уильяма Мартина: задача центральных банков заключается в том, чтобы «убрать чашу с пуншем, когда вечеринка уже набирает обороты». Такой подход, по мнению Набиуллиной, помогает сохранять ценовую и финансовую стабильность в интересах всего общества.

О криптовалютах

Набиуллина подтвердила, что позиция Банка России в отношении цифровых валют не изменилась: они по-прежнему рассматриваются как высокорискованный и нестабильный инструмент. Регулятор выступает против использования криптовалют для внутренних расчётов на территории страны. Глава ЦБ напомнила, что единственным официальным платёжным средством в России остаётся национальная валюта — рубль. При этом она сообщила, что Центробанк уже подготовился к введению комплексного регулирования в сфере криптовалют.

