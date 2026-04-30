Заёмщикам напомнили о простом способе снизить переплату по кредитам

Когда у вас несколько кредитов с разными датами платежей и процентными ставками, следить за графиком становится труднее: легко пропустить дату, запутаться в суммах или случайно допустить просрочку. Упростить расчёты и снизить финансовую нагрузку можно, объединив кредиты в один через рефинансирование.

Что такое рефинансирование и как оно работает

Рефинансирование — это объединение нескольких кредитов в один новый займ на более выгодных условиях. Например, под более низкий процент или на более длительный срок, чтобы уменьшить ежемесячный платёж.

Пример:

Допустим, в течение 2025 года вы взяли три кредита на 3 года каждый:

200 тысяч рублей под 28% (ежемесячный платёж около 8,6 тысячи рублей).

150 тысяч рублей под 26% (около 6,3 тысячи рублей).

100 тысяч рублей под 24% (около 4,1 тысячи рублей).

Общий ежемесячный платёж — 19 тысяч рублей.

В 2026 году ставки снизились, и вам одобрили рефинансирование:

сумма — 450 тысяч рублей;

ставка — 16% годовых;

срок — 3 года.

Новый ежемесячный платёж — 15,8 тысячи рублей.

Экономия — 3,2 тысячи рублей в месяц или почти 40 тысяч рублей в год.

Как понять, выгодно ли рефинансировать кредиты

Объединять кредиты выгодно, если ваша текущая средняя ставка минимум на 2–3 процентных пункта (п. п.) выше, чем предлагает банк при рефинансировании.

Если вы хотите снизить итоговую переплату, рассчитайте полную стоимость нового кредита (ПСК) и сравните сумму с текущими условиями за весь оставшийся срок выплат. Только так вы поймёте реальную выгоду.

Что такое полная стоимость кредита и как её узнать

Как оформить рефинансирование: пошаговая инструкция

Соберите полную информацию по каждому кредиту: сумму, процентную ставку, срок, остаток основного долга, дату и размер последнего платежа, а также наличие страховок, комиссий и условия досрочного погашения. Это позволит объективно сравнить предложения. Запросите расчёты в нескольких банках. Попросите рассчитать не только ставку и ежемесячный платёж, но и полную стоимость кредита (ПСК) с учётом всех дополнительных расходов. Сравните предложения по ключевым параметрам. Оценивайте не только процентную ставку, но и срок, размер платежа, итоговую переплату, наличие обязательных страховок, комиссий за оформление и досрочное погашение, а также возможность изменения условий в будущем. Подготовьте и подайте заявку. Соберите необходимые документы: паспорт, справки о доходах, кредитные договоры, справки об остатке долга. Перед подачей проверьте корректность всех данных. Проконтролируйте закрытие старых кредитов. После перечисления средств и погашения старых долгов получите справки о полном погашении каждого кредита. Через несколько дней проверьте кредитную историю — все эти займы должны быть закрыты. Своевременно выплачивайте новый кредит. Настройте автоплатёж или напоминания, чтобы не допустить просрочек. Сохраняйте все документы и чеки по новому кредиту.

Важно. Не увеличивайте срок кредита без необходимости: чем дольше вы гасите долг, тем больше будет итоговая переплата по процентам.

