Россиянам рассказали, как не попасть в долговую яму

Представьте: вы взяли кредит на квартиру или обновление техники. Поначалу всё хорошо: платить понемногу каждый месяц совсем не обременительно. Но жизнь меняется: вам внезапно задержали зарплату, у вас выросли расходы или вы заболели и долги стали расти быстрее доходов. А теперь представьте, что так происходит сразу у миллионов людей. Это уже угроза для всей экономики: падает потребление, страдают банки, растёт социальная напряжённость. В этой статье Сберсова разобралась, какова реальная долговая нагрузка россиян, какие сценарии ждут нас в ближайшее время и что сделать, чтобы не оказаться в критической ситуации.

Что такое долговая нагрузка

Долговая нагрузка — это показатель, который отражает, какая часть вашего дохода уходит на выплату кредитов. Допустим, вы взяли ипотеку, купили автомобиль в кредит, воспользовались сервисом рассрочки или получили микрозаём. Все вместе эти долги составляют вашу общую задолженность перед банком или другим кредитором. Чем она выше, тем меньше денег остаётся на жизнь и тем выше риск просрочить платёж.

Теперь представьте, что ваша зарплата или доходы остаются прежними, а размер обязательных платежей постепенно увеличивается. Получается, что значительная часть заработанных вами денег уходит на погашение кредитов и у вас остаётся меньше свободных средств на питание, одежду, коммунальные услуги, досуг, сбережения.

Формула расчёта долговой нагрузки проста:

Пример. Допустим, ваша зарплата — 50 тысяч рублей в месяц, а сумма всех ежемесячных платежей по кредитам — 25 тысяч рублей. Ваша долговая нагрузка в этом случае равна: (25 : 50) × 100% = 50%. Половина вашего дохода идёт на покрытие долгов. Это высокий показатель.

Банки считают долговую нагрузку выше 50% опасной: вы живёте на грани и любая непредвиденная ситуация — потеря работы, болезнь — может привести к просрочкам. Но риски есть и без этого.

Если такие условия сохраняются длительное время, ваша финансовая ситуация будет постепенно ухудшаться, ведь значительную часть заработка вы отдаёте банку, а цены постепенно растут. Если же вдобавок к прежним долгам у вас появится новый, а зарплата останется прежней, то риск не справиться с нагрузкой существенно увеличится.

Основные признаки тяжёлой долговой нагрузки:

Большая часть зарплаты уходит на оплату кредитов.

Сложно откладывать деньги на крупные покупки или в подушку безопасности.

Возникают трудности с поддержанием привычного образа жизни.

Повышенная тревожность и постоянный страх просрочить очередной платёж.

Важно понимать свою долговую нагрузку и стараться контролировать уровень задолженности, чтобы сохранить стабильность семейного бюджета и избежать неприятных ситуаций в будущем. Если у вас есть кредиты или займы, рассчитывайте свою ПДН хотя бы раз в год, а лучше чаще.

Как интерпретировать цифры:

Менее 30% — безопасная зона. У вас есть запас прочности, можно брать новые кредиты или копить.

30–50% — зона внимания. Большая часть бюджета уже закредитована. Стоит сокращать расходы и не брать новые кредиты без крайней необходимости.

Более 50% — красная зона. Любая непредвиденная ситуация (потеря работы, болезнь, крупная поломка) может привести к просрочкам. Нужно срочно снижать нагрузку. Ищите дополнительные средства на досрочное погашение долгов или рассмотрите возможность рефинансирования.

Один из самых надёжных способов подготовиться к непредвиденным ситуациям — заранее сформировать финансовую подушку безопасности. Это деньги, которые вы сможете быстро получить, если доход упал или случились срочные траты. Хранить такой резерв удобно на банковском вкладе: они под защитой государства, приносят процент и доступны в любой момент.

Ситуация с долгами россиян

Современная ситуация с долгами жителей России вызывает беспокойство у специалистов. Несмотря на усилия властей стабилизировать экономику и ограничить рост кредитной активности, многие граждане продолжают активно брать кредиты, что повышает общий уровень долговой нагрузки населения.

Ключевая статистика и аналитика

1. Общая сумма задолженности. По данным Центрального банка России на 1 января 2026 года, общая задолженность граждан по кредитам достигла 45 триллионов рублей:

Почти половина этой суммы (48,1%, или 21,7 триллиона рублей) приходится на ипотечные кредиты.

Примерно треть (29,7%, или 13,4 триллиона рублей) — на потребительские ссуды.

Заметную долю (6,8%, или 3 триллиона рублей) также занимают автокредиты.

Остальное (около 6,9 триллиона рублей) пришлось на требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты.

2. Типичные категории должников. Большинство заёмщиков — молодые семьи, желающие приобрести жильё или автомобиль, либо люди среднего возраста, которым нужны деньги на крупную покупку или ремонт жилья. Молодежь часто берёт небольшие займы онлайн, что увеличивает количество долгов перед МФО. Согласно статистике ЦБ, по итогам 2025 года портфель микрофинансовых компаний вырос на 20% по сравнению с 2024-м.

3. Причины высокого уровня задолженности. Факторами, способствующими увеличению долгов, являются низкая финансовая грамотность, желание повысить качество жизни здесь и сейчас, лёгкость оформления кредитов, доступность быстрых займов онлайн и активное продвижение банками и МФО своих продуктов.

4. Региональные различия. Наибольшее число заёмщиков сосредоточено в крупных городах-миллионниках Дальнего Востока, Сибири и юга России. Однако регионы центральной части страны демонстрируют наибольший прирост доли просроченной задолженности.

5. Опасности растущего уровня долгов. Высокая долговая нагрузка снижает спрос на товары и услуги и ограничивает возможность граждан откладывать деньги на старость или образование детей. Нарушение сроков оплаты также приводит к штрафам и дополнительным комиссиям, усугубляя положение должника.

Чего россиянам ожидать дальше

Сберсова выделяет три основных сценария развития долговой ситуации в России. Рассмотрим их от самого благоприятного до критического.

Оптимистичный сценарий

Экономика начнёт уверенно восстанавливаться, цены стабилизируются, зарплаты будут регулярно повышаться, а ставки по кредитам останутся низкими. В таком случае:

Гражданам будет легче гасить взятые кредиты, и общая долговая нагрузка уменьшится.

Новые кредиты станут доступнее и выгоднее, что повысит уверенность граждан в своих возможностях при покупке квартир, машин и бытовой техники.

Люди начнут чаще задумываться о долгосрочных инвестициях, например о вложениях в недвижимость или акциях стабильных компаний.

Реалистичный сценарий

Вероятно, наиболее реалистичным выглядит следующий сценарий:

Цены продолжат медленно расти, но зарплаты будут увеличиваться медленнее инфляции.

Многие граждане останутся зависимыми от кредитов и займов для поддержания привычного уровня жизни.

Процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам останутся высокими, но правительство постарается поддержать льготные программы.

Будет расти количество банкротств среди физических лиц, особенно среди тех, кто потерял работу или столкнулся с крупными финансовыми трудностями.

Негативный сценарий

Если внешние экономические факторы повлияют на российскую экономику отрицательно, то:

Проценты по кредитам увеличатся, затрудняя рефинансирование старых долгов и получение новых займов.

Значительная часть граждан окажется неспособной своевременно оплачивать свои обязательства, что приведёт к массовой просрочке платежей и новым случаям банкротства.

Банки сократят выдачу кредитов населению, проявляя осторожность, чтобы минимизировать собственные убытки.

Резко снизится потребление, поскольку большая часть доходов граждан будет уходить на обслуживание долгов.

Что может повлиять на реализацию того или иного сценария

Главные факторы, определяющие судьбу экономики:

Финансовая стабильность страны — рост ВВП, доходов предприятий, покупательной способности граждан.

Уровень инфляции и реальная стоимость денег.

Кредитная политика государства и банков — процентные ставки, доступность ипотеки и кредитов.

Внешнеполитическая обстановка — санкции против России, вооружённые конфликты в разных точках или, наоборот, мирные переговоры.

Что важно запомнить

Долговая нагрузка в России уже превысила 45 триллионов рублей, и каждый второй заёмщик тратит на обслуживание кредитов больше половины своего дохода. Это тревожный сигнал не только для отдельных семей, но и для экономики в целом: высокие долги сдерживают потребление, тормозят развитие бизнеса и усиливают социальную напряжённость.

Наиболее реалистичный сценарий ближайшего будущего — медленный рост цен, сохранение высоких ставок по кредитам и постепенное увеличение числа банкротств среди тех, кто потерял работу или столкнулся с крупными расходами. Государство и банки постараются смягчить удар, но главная ответственность лежит на самих заёмщиках.

Хотя бы раз в год проверяйте свой показатель долговой нагрузки. Если он превышает 30% — внимательнее следите за расходами. Если подбирается к 50% — это тревожный знак: новые кредиты лучше не брать, а по старым стоит рассмотреть реструктуризацию или досрочное погашение.

