Аналитики подсчитали размер среднего чека страховки по ипотеке в 2026 году

Средний чек ипотечной страховки, оформленной онлайн в январе–марте 2026 года, составил 6,4 тысячи рублей. Цифру подсчитали аналитики финансового маркетплейса Банки.ру, составив Индекс Банки.ру* на основе активности пользователей. Результаты исследования есть у «Рамблера».

За год показатель вырос всего на 3,2%. В первом квартале 2025 года средняя стоимость страхового полиса на ипотеку составляла 6,2 тысячи рублей. При этом фиксируется гендерный разрыв в суммах страховки. Мужчины в среднем платят за полис больше, чем женщины — 7,1 против 5,6 тысячи рублей, отмечается в исследовании.

Стоимость полиса существенно различается для разных видов ипотечного страхования, подчеркнули аналитики. Средние цены в январе–марте:

страхование имущества — 3,5 тысячи рублей;

страхование жизни — 8,7 тысячи рублей;

комбинированный полис — 9 тысяч рублей.

Средний чек также зависит от типа недвижимости, уточняют эксперты. В первом квартале 2026 года он составил:

6,3 тысячи рублей для квартир;

7,3 тысячи рублей для жилых домов;

8,2 тысячи рублей для домов с участком.

Согласно исследованию, спрос на ипотечное онлайн-страхование по итогам первого квартала 2026 года вырос на 9%, несмотря на общее охлаждение ипотечного рынка. Наиболее востребованным остаётся обязательное страхование залогового имущества: в январе–марте его выбирали 46% пользователей. Только страхование жизни оформляли 31% клиентов, комбинированные полисы — 23%.

Спрос на комбинированные полисы снизился на 1% квартал к кварталу, а в годовом выражении — на 3%. Это может говорить о том, что заёмщики чаще выбирают только обязательное покрытие, ориентируясь на требования банков и стоимость полисов, пояснили аналитики Банки.ру.

*Индекс Банки.ру — срез поведения пользователей финансового маркетплейса. В его основе — обезличенные данные более 24 миллионов зарегистрированных пользователей Банки.ру. Ежемесячно платформа обрабатывает более 2,4 миллиона заявок на финансовые продукты. Индекс фиксирует изменения раньше официальной статистики и отражает опережающую динамику рынка. Для расчёта использовались данные по ипотечным страховым полисам, оформленным на Банки.ру в период с 1 января 2025 года по 31 марта 2026 года.

