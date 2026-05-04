Погасите в первую очередь кредиты с самой высокой процентной ставкой

Грамотное управление долгами — один из ключевых навыков финансовой устойчивости. Если у вас несколько кредитов, важно не просто вносить минимальные платежи, а выстроить стратегию погашения. Один из самых эффективных подходов — сосредоточиться на займах с максимальной процентной ставкой.

Почему это работает

Процентная ставка напрямую влияет на переплату. Чем она выше, тем быстрее растёт сумма долга даже при регулярных платежах.

Высокие проценты «съедают» значительную часть ежемесячного платежа, долг уменьшается медленнее, чем кажется, а общая переплата может в разы превышать тело кредита.

Погашая такие кредиты в первую очередь, вы сокращаете будущие расходы и ускоряете выход из долговой нагрузки. Этот подход известен как «метод лавины».

Для сравнения, есть альтернативный подход — «метод снежного кома». В нём приоритет отдают не ставке, а размеру долга: сначала закрывают самый маленький кредит, чтобы быстрее получить психологический эффект прогресса.

Как определить приоритеты

Чтобы применить «метод лавины», потребуется небольшой анализ:

Составьте список всех долгов. Укажите остаток, процентную ставку и минимальный платёж по каждому кредиту. Отсортируйте по ставке. На первом месте должен оказаться самый дорогой кредит. Продолжайте платить минимальные суммы по остальным. Это позволит избежать штрафов и ухудшения кредитной истории. Направляйте все свободные средства на главный долг. Даже небольшое увеличение платежа ускоряет погашение.

Пример стратегии

Допустим, у вас есть:

кредитная карта под 25% годовых;

потребительский кредит под 15%;

автокредит под 10%

В этом случае логично сначала закрыть задолженность по карте, несмотря на то, что её сумма может быть меньше остальных долгов. Следующим рубежом станет потребкредит.

Дополнительные советы

Чтобы стратегия работала максимально эффективно:

Избегайте новых займов — иначе нагрузка будет только расти; Рассмотрите рефинансирование — возможно снижение ставки; Фиксируйте прогресс — это повышает мотивацию; Создайте финансовую подушку — хотя бы минимальную, чтобы не возвращаться к кредитам.

Когда метод не идеален

Есть ситуации, когда стоит скорректировать подход:

если разница в ставках незначительна;

если психологически важнее закрыть маленький долг быстрее;

если есть риск просрочки по другим обязательствам.

В таких случаях можно комбинировать стратегии, но в долгосрочной перспективе именно процентная ставка остаётся главным фактором переплаты.

Главное

Фокус на кредитах с высокой процентной ставкой — это рациональный и математически обоснованный способ сократить долговую нагрузку. Он требует дисциплины, но позволяет быстрее освободиться от финансовых обязательств и снизить общий объём переплаты.

