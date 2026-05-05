Как законно не платить по кредиту до полугода

Ипотечные каникулы — это предусмотренная законом возможность временно приостановить или уменьшить ежемесячные платежи по жилищному кредиту без штрафов и ухудшения кредитной истории. Простыми словами: вы можете получить от банка передышку в выплате долга на срок до полугода.

© Сгенерировано при помощи Nano Banana AI

Кто может оформить каникулы

Право на ипотечные каникулы есть не у всех. Закон устанавливает чёткие критерии:

Кредит взят на покупку единственного жилья .

. Сумма ипотеки на момент оформления не превышала 15 миллионов рублей .

. Заёмщик ранее не пользовался этой мерой.

Каникулы предоставляются только при наступлении сложных жизненных ситуаций:

Доход заявителя снизился более чем на 30% за последние два месяца, и на выплату долга уходит больше половины зарплаты.

за последние два месяца, и на выплату долга уходит больше половины зарплаты. Заёмщик получил инвалидность I или II группы.

I или II группы. Увеличилось число иждивенцев . Для семей, где родился второй или последующий ребёнок, действуют особые правила. Им положены каникулы сроком до 18 месяцев. В течение первых 6 месяцев льготного периода банк начисляет проценты, но заёмщик может их не платить. С 7-го по 18-й месяц заёмщик обязан ежемесячно уплачивать начисленные проценты, а основной долг не платит.

. Для семей, где родился второй или последующий ребёнок, действуют особые правила. Им положены каникулы сроком до 18 месяцев. В течение первых 6 месяцев льготного периода банк начисляет проценты, но заёмщик может их не платить. С 7-го по 18-й месяц заёмщик обязан ежемесячно уплачивать начисленные проценты, а основной долг не платит. Человек потерял работу и состоит на учёте в центре занятости.

Как работает отсрочка

Вы вправе выбрать один из двух вариантов:

Полная остановка платежей — ничего не платите полгода. Уменьшение платежа — вносите сумму меньше обычной.

Проценты по кредиту при этом продолжают копиться, но ваша кредитная история не портится. После окончания каникул вы возвращаетесь к обычному графику платежей. При этом общий срок кредита автоматически увеличивается.

Пример из жизни. Сергей взял ипотеку, но через год попал под сокращение. Он встал на биржу труда, а затем обратился в банк с заявлением и получил каникулы на 6 месяцев. Всё это время основной долг не рос, а пени не начислялись. Через полгода Сергей успешно нашёл новую работу и возобновил выплаты. Сумма накопленных за время каникул процентов была равномерно распределена на оставшийся срок кредита, который увеличился на полгода.

Куда обращаться и какие документы нужны

Подайте заявление в банк, где оформлена ипотека. Лучше сделать это лично или через мобильное приложение. К заявлению приложите документ, подтверждающий причину: справку из центра занятости, медицинское заключение и так далее.

Банк обязан ответить в течение 5 рабочих дней. Отказать могут, только если вы не подходите под критерии или уже использовали каникулы раньше.

Важно запомнить

Ипотечные каникулы — не прощение долга, а временная отсрочка. Общая сумма переплаты немного вырастет за счёт начисленных процентов, зато у вас не заберут квартиру, а долг не испортит кредитную историю. Это законная защита заёмщика, попавшего в трудную жизненную ситуацию.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Ипотека в другом городе: что нужно проверить до сделки