Со скольки лет в России можно брать кредиты

Минимальный возраст заёмщика в России определяется не только законодательством, но и внутренними требованиями банков. Из-за этого некоторые молодые заёмщики сталкиваются с трудностями при кредитовании. Разберёмся, со скольки лет можно оформить кредит и какие нюансы при этом существуют.

Минимальный возраст для получения кредита

Согласно российскому законодательству гражданин приобретает полную дееспособность с 18 лет. С этого возраста он имеет право самостоятельно заключать финансовые договоры, в том числе и кредитные. Однако на практике всё немного сложнее, ведь кредиторы смотрят не только на возраст заёмщика, но и на другие критерии.

Требования банков: почему кредиты не всегда дают с 18 лет

Один из важнейших моментов, который банки оценивают при кредитовании, — финансовая состоятельность клиента. Поэтому многие кредитные организации устанавливают более высокий минимальный возраст — чаще всего от 21 года, отмечает отраслевой эксперт Ольга Горюкова.

По словам специалиста, всё зависит от риск-аппетита (склонности к риску) каждого отдельно взятого банка. Чем выше риск-аппетит, тем ниже возраст заёмщиков, которым банки готовы выдавать кредиты.

В среднем по рынку банки готовы одобрять заявки заёмщикам от 21 года. У более рисковых кредиторов есть предложения для клиентов от 18 лет. Банки с консервативными кредитными политиками готовы к сотрудничеству с клиентами от 25 лет. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Основные причины отказов молодым заёмщикам:

Отсутствие кредитной истории. Для банка это ключевой источник информации о поведении клиента. Если человек никогда не брал кредиты или пользовался ими минимально, у банка нет данных, чтобы оценить его платёжную дисциплину. В такой ситуации молодой заёмщик воспринимается как рискованный. Нестабильный или отсутствующий доход. К 18 годам заёмщики чаще всего ещё не слишком твёрдо стоят на ногах с финансовой точки зрения: учатся, подрабатывают, работают неофициально или получают нерегулярный доход. Для банка важен не только размер дохода, но и его предсказуемость. Даже если молодой человек зарабатывает достаточно, но его доход колеблется от месяца к месяцу, это повышает риск, что в какой-то момент он не сможет внести платёж. Маленький стаж работы. Банки обращают внимание как на общий трудовой стаж, так и на длительность работы на текущем месте. У молодых клиентов стаж, как правило, короткий, а смена работы происходит чаще. Это воспринимается как признак нестабильности: кредиторы опасаются, что человек может потерять доход в любое время.

В итоге банки руководствуются не юридическим минимальным возрастом, а вероятностью возврата средств. Повышая возрастной порог, они снижают долю клиентов с наименее предсказуемым финансовым поведением.

Какие кредиты доступны молодым заёмщикам

Для клиентов 18–21 года банки обычно предлагают ограниченный набор продуктов:

кредитные карты с маленьким лимитом;

потребительские кредиты на небольшие суммы;

рассрочки в магазинах.

При этом условия могут быть менее выгодными:

Более высокая процентная ставка. Банк компенсирует повышенный риск за счёт стоимости кредита. Если у молодого клиента нет кредитной истории, стабильного дохода или достаточного стажа работы, кредитная организация может предложить ему ставку выше, чем заёмщику с более надёжным финансовым профилем. Необходимость искать поручителя. Иногда банк требует привлечь поручителя — человека, который обязуется погасить долг, если заёмщик не сможет выполнять свои обязательства. Такое требование снижает риски банка, но одновременно усложняет получение кредита для самого клиента. Небольшой кредитный лимит или сумма займа. Даже при одобрении банк часто ограничивает доступную сумму. Это делается, чтобы сократить возможные потери в случае просрочки или невозврата. Более жёсткие требования к документам и доходу. От молодого заёмщика могут потребовать дополнительного подтверждения платёжеспособности. Например, сведения о трудоустройстве, документы с места учёбы или работы. Более короткий срок кредитования. Банк может одобрить кредит на сравнительно короткий срок. Для него это уменьшает общий риск, но увеличивает размер ежемесячного платежа для клиента.

Максимальный возраст заёмщика

Помимо минимального возраста, банки устанавливают и верхнюю границу. Обычно она составляет 65–70 лет на момент погашения кредита. В некоторых случаях (при наличии стабильного дохода, например пенсии) его могут увеличить до 75–80 лет.

Ограничение связано с оценкой платёжеспособности в долгосрочной перспективе. Кредиторы учитывают не только нынешнюю финансовую ситуацию клиента, но и доход после выхода на пенсию. Как правило, это гораздо меньшая сумма, что влечёт за собой повышенные риски для банка. Кроме того, банки ориентируются и на среднюю продолжительность жизни в стране.

Можно ли взять кредит до 18 лет

До наступления совершеннолетия оформить кредит самостоятельно, как правило, нельзя. Исключение — ситуации с участием родителей или законных представителей, но фактически заёмщиком в таких случаях выступает именно взрослый.

В то же время в российской практике существуют случаи, когда гражданин может быть признан полностью дееспособным уже с 16 лет. Речь идёт о так называемой эмансипации — специальной юридической процедуре, предусмотренной Гражданским кодексом России.

Эмансипация возможна, если подросток:

работает по трудовому договору;

занимается предпринимательской деятельностью, получив разрешение от родителей или законных представителей.

Решение о признании полной дееспособности принимается органами опеки и попечительства с согласия родителей или судом, если такого согласия нет.

После эмансипации 16-летний подросток приобретает почти все права и обязанности взрослого. Он может самостоятельно подписывать договоры, отвечать по обязательствам своим имуществом и брать кредиты.

На деле банки почти не выдают кредиты лицам 16–17 лет, даже если они эмансипированы. Причина в том, что юридическая возможность не гарантирует платёжеспособности. У таких клиентов, как правило, нет кредитной истории, постоянного дохода и необходимого опыта работы. Поэтому, несмотря на формальное право, получить кредит эмансипированному несовершеннолетнему крайне сложно.

С какого возраста можно брать кредиты

По закону взять кредит можно после наступления совершеннолетия. Но большинство банков предпочитают заёмщиков от 21 года. Чем старше и финансово стабильнее клиент, тем выше шансы на одобрение и выгоднее условия.

Максимальный возраст заёмщика банки устанавливают исходя из срока кредита: как правило, на момент полного погашения заёмщику должно быть не более 65–75 лет, реже этот порог поднимают до 80 лет. Это связано со снижением дохода на пенсии, из-за чего возрастает риск невозврата долга.

