Зачем проверять кредитную историю и как сделать это бесплатно

Проверка кредитной истории — основной способ убедиться, что на ваше имя не оформлены чужие долги, а банки располагают достоверными сведениями о ваших обязательствах.

Что такое кредитная история

В кредитной истории (КИ) содержатся четыре ключевых блока информации:

Персональные данные: реквизиты паспорта, ИНН, СНИЛС. Действующие и закрытые кредиты, займы, рассрочки. Дисциплина платежей: своевременность погашения долгов, просрочки, факты реструктуризации или рефинансирования. Кто и когда запрашивал вашу историю: банки, микрофинансовые организации, коллекторы.

По закону, вы имеете право дважды в год бесплатно получить свою кредитную историю в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где она хранится. Неиспользованные бесплатные запросы на следующий год не переносятся.

Как проверить свою кредитную историю: пошаговая инструкция

Шаг 1. Узнайте, где хранится ваша КИ. Данные могут находиться сразу в нескольких БКИ. Узнать это можно через «Госуслуги», на сайте Банка России или в любом банке, где у вас есть счёт.

Шаг 2. Обратитесь за услугой в БКИ. Это можно сделать онлайн на сайте бюро или лично в офисе по паспорту. В обоих случаях выписку предоставят в день обращения. В редких случаях подготовка отчёта занимает до трёх рабочих дней.

На май 2026 года в государственном реестре находятся шесть БКИ:

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Бюро кредитных историй «КредитИнфо».

Бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Компания «Спектрум кредитное бюро».

Технологическое бюро кредитных историй.

Шаг 3. Получите и проверьте отчёт. Обратите внимание на:

Достоверность ваших паспортных данных. Перечень кредитов и займов — все ли договоры оформлены вами и нет ли чужих записей. Наличие просрочек, о которых вам не известно.

Не заказывайте кредитную историю на сторонних сайтах, которые обещают «полную проверку за пять минут». Так вы рискуете передать свои личные данные мошенникам.

Что делать, если нашли ошибку

Если в отчёте есть чужая задолженность или неверные данные, подайте заявление в БКИ о корректировке. К заявлению приложите документы, подтверждающие вашу правоту, например, справку об отсутствии долга из банка. Бюро обязано провести проверку и в течение 30 дней исправить информацию либо дать мотивированный отказ. В последнем случае вы также можете обратиться в суд.

