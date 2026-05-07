Оплатила отпуск кредиткой и заработала 19 тысяч рублей. Как это возможно?

Ирина Агальцова

Вы планируете отпуск или крупную покупку. Накопления есть, но тратить их жалко — они приносят доход. Брать потребительский кредит не хочется: переплата по процентам слишком велика. В итоге отпуск под вопросом, а вы раздражены. Но есть вариант, который позволяет не трогать сбережения, не переплачивать банку и даже получить дополнительную выгоду. Разбираем на реальном примере.

© elleaon/123rf.com

Реальная история: отпуск, который принёс 19 тысяч рублей

Маркетолог Марина с мужем и дочкой планировали отдых в Турции. Для этого им нужно было 250 тысяч рублей на перелёт, отель и аренду машины. Снимать деньги с вклада было жалко, а кредит привёл бы к большой переплате.

Мы сомневались, стоит ли тратить на отпуск свои накопления, и склонялись к тому, что сейчас для этого не лучшие времена. К счастью, я рассказала о проблеме своей подруге. Она посоветовала мне оформить кредитную карту и оплатить ею все расходы на отпуск. Мы с мужем обсудили это, изучили предложения банков и поняли, что можем позволить себе такой вариант, рассказала Марина «Рамблеру».

По возвращении домой супруги вернули долг банку в течение льготного периода: два месяца вносили платежи с зарплаты. Поскольку семья уложилась в отведённый срок, проценты платить не пришлось. Более того, такая тактика позволила им заработать:

  • На кешбэке. Карта давала 5% возврата в категориях «Путешествия» и «Отели». Это принесло 12,5 тысячи рублей (250 000 × 5% = 12 500).
  • На процентах. Накопления остались лежать на вкладе под 15% годовых. Пока Марина пользовалась деньгами банка, её личные сбережения работали и принесли ей более 6 тысяч рублей дохода за два месяца (250 000 × 15% / 12 × 2 = 6250).
Наша общая выгода составила 18 750 рублей. То есть мы не только съездили в отпуск без траты собственных сбережений, но и получили дополнительный доход, — не без удовольствия резюмировала Марина.

Когда работает эта стратегия

Описанный сценарий подходит не только для путешествий. Так можно оплатить ремонт в квартире, бытовую технику, новый телефон, обучение, медицинские услуги, свадьбу или юбилей.

Важно. Карта работает на вас только при соблюдении двух условий:

  1. Вы возвращаете всю сумму долга до окончания льготного периода.
  2. Вы выбираете карту с кешбэком в тех категориях, на которые выпадут основные траты.

При соблюдении этих правил кредитная карта работает как беспроцентная рассрочка с возвратом части потраченного. Но если вы задержите платёж хотя бы на день, банк начислит проценты и выгода исчезнет.

Поэтому:

  • Подсчитайте, сколько стоит ваша поездка (или крупная покупка).
  • Реально оцените свои доходы: сможете ли вернуть занятую у банка сумму за два-три месяца грейс-периода.
  • Не тратьте больше, чем готовы погасить из зарплаты.
  • Узнайте точную продолжительность грейс-периода. Чем он больше — тем безопаснее.

Если не уверены, что успеете, не рискуйте.

На что ориентироваться при выборе карты

Обратите внимание на следующие параметры:

  • Длина льготного периода. Чем он продолжительнее, тем больше у вас времени, чтобы вернуть деньги, даже если зарплату задерживают.
  • Реальный кешбэк. Ищите не просто «возврат до 30%», а кешбэк с прозрачными условиями. Честные 5–10% в категориях, где вы тратите больше всего, лучше 40%, которые можно расходовать ограниченно.
  • Бесплатное обслуживание. Годовую комиссию легко не заметить, но она может «съесть» всю выгоду от кешбэка.
  • Условия по снятию наличных. Иногда для оплаты услуг требуются наличные. Хорошо, если их можно снять с кредитки без комиссии и в рамках беспроцентного периода.
  • Бонусы для путешественников. Если вы планируете отпуск, обратите внимание на дополнительные опции: бесплатную страховку за границей или доступ в бизнес-залы аэропортов.

Что делать при планировании покупки

Если вы планируете крупную покупку или отпуск в ближайшие месяцы, не спешите тратить сбережения или брать кредит. Подберите кредитную карту под свои задачи:

  • Сравните условия по грейс-периоду, кешбэку и другим параметрам.
  • Оцените, какую сумму вы сможете вернуть вовремя.
  • Оформите заявку и получите карту. Обычно требуется только паспорт. Решение в большинстве случаев приходит за несколько минут.

Использование кредитки превращает крупные траты в продуманную финансовую стратегию. Вы не отказываетесь от желаемого, не рискуете сбережениями и получаете доход. Если всё сделать правильно, следующий отпуск или крупная покупка станет выгоднее.

Как пользоваться кредитной картой с умом

