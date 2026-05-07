Оплатила отпуск кредиткой и заработала 19 тысяч рублей. Как это возможно?

Вы планируете отпуск или крупную покупку. Накопления есть, но тратить их жалко — они приносят доход. Брать потребительский кредит не хочется: переплата по процентам слишком велика. В итоге отпуск под вопросом, а вы раздражены. Но есть вариант, который позволяет не трогать сбережения, не переплачивать банку и даже получить дополнительную выгоду. Разбираем на реальном примере.

Реальная история: отпуск, который принёс 19 тысяч рублей

Маркетолог Марина с мужем и дочкой планировали отдых в Турции. Для этого им нужно было 250 тысяч рублей на перелёт, отель и аренду машины. Снимать деньги с вклада было жалко, а кредит привёл бы к большой переплате.

Мы сомневались, стоит ли тратить на отпуск свои накопления, и склонялись к тому, что сейчас для этого не лучшие времена. К счастью, я рассказала о проблеме своей подруге. Она посоветовала мне оформить кредитную карту и оплатить ею все расходы на отпуск. Мы с мужем обсудили это, изучили предложения банков и поняли, что можем позволить себе такой вариант, рассказала Марина «Рамблеру».

По возвращении домой супруги вернули долг банку в течение льготного периода: два месяца вносили платежи с зарплаты. Поскольку семья уложилась в отведённый срок, проценты платить не пришлось. Более того, такая тактика позволила им заработать:

. Карта давала 5% возврата в категориях «Путешествия» и «Отели». Это принесло 12,5 тысячи рублей (250 000 × 5% = 12 500). На процентах. Накопления остались лежать на вкладе под 15% годовых. Пока Марина пользовалась деньгами банка, её личные сбережения работали и принесли ей более 6 тысяч рублей дохода за два месяца (250 000 × 15% / 12 × 2 = 6250).

Наша общая выгода составила 18 750 рублей. То есть мы не только съездили в отпуск без траты собственных сбережений, но и получили дополнительный доход, — не без удовольствия резюмировала Марина.

Когда работает эта стратегия

Описанный сценарий подходит не только для путешествий. Так можно оплатить ремонт в квартире, бытовую технику, новый телефон, обучение, медицинские услуги, свадьбу или юбилей.

Важно. Карта работает на вас только при соблюдении двух условий:

Вы возвращаете всю сумму долга до окончания льготного периода. Вы выбираете карту с кешбэком в тех категориях, на которые выпадут основные траты.

При соблюдении этих правил кредитная карта работает как беспроцентная рассрочка с возвратом части потраченного. Но если вы задержите платёж хотя бы на день, банк начислит проценты и выгода исчезнет.

Поэтому:

Подсчитайте, сколько стоит ваша поездка (или крупная покупка).

Реально оцените свои доходы: сможете ли вернуть занятую у банка сумму за два-три месяца грейс-периода.

Не тратьте больше, чем готовы погасить из зарплаты.

Узнайте точную продолжительность грейс-периода. Чем он больше — тем безопаснее.

Если не уверены, что успеете, не рискуйте.

На что ориентироваться при выборе карты

Обратите внимание на следующие параметры:

Длина льготного периода. Чем он продолжительнее, тем больше у вас времени, чтобы вернуть деньги, даже если зарплату задерживают.

Чем он продолжительнее, тем больше у вас времени, чтобы вернуть деньги, даже если зарплату задерживают. Реальный кешбэк. Ищите не просто «возврат до 30%», а кешбэк с прозрачными условиями. Честные 5–10% в категориях, где вы тратите больше всего, лучше 40%, которые можно расходовать ограниченно.

Ищите не просто «возврат до 30%», а кешбэк с прозрачными условиями. Честные 5–10% в категориях, где вы тратите больше всего, лучше 40%, которые можно расходовать ограниченно. Бесплатное обслуживание. Годовую комиссию легко не заметить, но она может «съесть» всю выгоду от кешбэка.

Годовую комиссию легко не заметить, но она может «съесть» всю выгоду от кешбэка. Условия по снятию наличных. Иногда для оплаты услуг требуются наличные. Хорошо, если их можно снять с кредитки без комиссии и в рамках беспроцентного периода.

Иногда для оплаты услуг требуются наличные. Хорошо, если их можно снять с кредитки без комиссии и в рамках беспроцентного периода. Бонусы для путешественников. Если вы планируете отпуск, обратите внимание на дополнительные опции: бесплатную страховку за границей или доступ в бизнес-залы аэропортов.

Что делать при планировании покупки

Если вы планируете крупную покупку или отпуск в ближайшие месяцы, не спешите тратить сбережения или брать кредит. Подберите кредитную карту под свои задачи:

Сравните условия по грейс-периоду, кешбэку и другим параметрам.

Оцените, какую сумму вы сможете вернуть вовремя.

Оформите заявку и получите карту. Обычно требуется только паспорт. Решение в большинстве случаев приходит за несколько минут.

Использование кредитки превращает крупные траты в продуманную финансовую стратегию. Вы не отказываетесь от желаемого, не рискуете сбережениями и получаете доход. Если всё сделать правильно, следующий отпуск или крупная покупка станет выгоднее.

