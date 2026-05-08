Банки вернули россиянам почти 80 миллионов рублей

Банк России подвел итоги поведенческого надзора за первый квартал 2026 года. По данным регулятора, поднадзорные организации за этот период вернули клиентам или аннулировали задолженность на общую сумму 78,1 миллиона рублей. Основной вклад в эту цифру внесли кредитные организации, на счету которых 54,9 миллиона рублей.

© Сгенерировано при помощи ChatGPT

Значимые результаты показали и страховщики — они вернули клиентам 15 миллионов рублей. Ещё 4 миллиона удалось вернуть или списать клиентам микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.

Участники корпоративных отношений, профессиональные участники рынка ценных бумаг и субъекты коллективных инвестиций возвратили клиентам 4,2 миллиона рублей.

Поведенческий надзор — это инструмент Банка России, направленный на пресечение недобросовестных практик на финансовом рынке. Регулятор постоянно анализирует действия поднадзорных организаций и добивается восстановления нарушенных прав потребителей финансовых услуг.

Может ли банк произвольно повысить ставку по кредиту