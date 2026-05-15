ЦБ взялся за уловки микрофинансовых организаций

Центробанк представил новую редакцию базового стандарта работы микрофинансовых организаций (МФО). Документ разъяснил порядок взаимодействия компаний с заёмщиками, включая правила продажи дополнительных услуг, информирования клиентов и взыскания просроченной задолженности.

Ранее регулятор в письме к микрофинансовым компаниям отсрочил штрафы за отсутствие подключения биометрии при выдаче первого микрозайма. Он также обязал компании списывать долги, оформленные мошенниками, и исправлять связанную с ними кредитную историю. Вместе с экспертом мы разобрались, что изменилось и как теперь будут работать МФО.

Что такое базовый стандарт

Базовый стандарт — это нормативный акт, а не просто «рекомендация». Его обязаны исполнять все участники рынка МФО. Его утверждает Банк России, но разрабатывают саморегулируемые организации (СРО).

Если закон (например, 353-ФЗ «О потребительском кредите») задаёт общие рамки, то базовый стандарт прописывает конкретные алгоритмы поведения, объясняет юрист Вадим Островский. Это более подробные правила, которые объясняют, как именно МФО должна выполнять требования закона на практике. Нарушение стандарта приравнивается к нарушению указаний ЦБ, что влечёт штрафы или даже лишение МФО лицензии.

Стандарт, о котором идёт речь, уже существовал, но теперь в него внесли поправки. Они разъясняют порядок получения согласия клиента на дополнительные услуги, раскрытия информации об их условиях, а также правила оформления договоров и взаимодействия с заёмщиками. Документ вступит в законную силу с 1 июля 2026 года.

Что изменилось для заёмщиков

Юрист в беседе с «Рамблером» разъяснил, как изменится информирование заёмщиков и визуальное оформление договоров.

Информирование о дополнительных услугах

Как было до. В тексте договора мелким шрифтом написано: «Подключается пакет "VIP‑помощь"». Кто оказывает услугу и как вернуть деньги, нужно было искать в оферте на 40 страницах.

Как станет после. На экране подписания, продления или оплаты займа должна быть карточка с информацией об услуге, поставщике, цене и влиянии на процентную ставку. К примеру, «Услуга: Юрист 24. Поставщик: ООО "Ромашка". Цена: 2000 р. Влияние на ставку: Нет». А кнопка «Отказ от услуги» должна будет размещаться на видном месте.

Визуальные приёмы

Как было до. На странице оформления займа могла располагаться большая зелёная кнопка с надписью «Получить деньги под 0%». А информация о том, что ставка 0% действует только семь дней, а потом меняется на 0,8%, — написана серым шрифтом текстом на сером фоне.

Как станет после. Шрифт условий о переплате и рисках не может быть значительно мельче или бледнее, чем шрифт о выгодах. Основные параметры займа должны быть видны сразу, без изучения фона.

Согласие по умолчанию

Как было до. В личном кабинете при оформлении займа уже были проставлены галочки на страховку, телемедицину и СМС. Или фраза: «Оставляя поле пустым, вы подтверждаете согласие».

Как станет после. Все чек‑боксы (квадратики для галочек) должны быть пустыми. Клиент обязан совершить осознанное действие — сам кликнуть на каждый пункт.

Как вернуть переплаченные МФО деньги

Порядок и сроки рассмотрения обращений

Благодаря конкретизации стандарта произошла важная синхронизация с федеральным законом о порядке рассмотрения обращений.

Как было до. МФО могли отвечать 30 дней, а иногда и вовсе игнорировать обращения, ссылаясь на то, что это «запрос информации», а не «претензия».

Как станет после. Установлен жёсткий срок — 15 рабочих дней (в некоторых случаях до 30, если требуется сложная проверка).

МФО обязана будет регистрировать абсолютно все обращения, поступающие через официальные каналы (почта, личный кабинет). Ответ должен быть по существу. Нельзя просто прислать отписку «ваше мнение очень важно для нас», нужно дать правовую оценку ситуации со ссылкой на пункты договора и закона. Вадим Островский специалист юридической компании «Вежливость»

Что делать в случае несоблюдения

В случае несоблюдения базовых стандартов юрист рекомендует обращаться в контролирующие инстанции:

Жалоба в саморегулируемую организацию (СРО) — самый быстрый путь. СРО может выписать предписание об устранении нарушения.

— самый быстрый путь. СРО может выписать предписание об устранении нарушения. Жалоба в интернет-приёмную Банка России : ЦБ мониторит системные нарушения. Если МФО массово проставляет галочки за клиентов, регулятор применит санкции.

: ЦБ мониторит системные нарушения. Если МФО массово проставляет галочки за клиентов, регулятор применит санкции. Финансовый уполномоченный — если из-за нарушения стандарта (например, навязанной страховки) возник денежный спор.

Как базовый стандарт защитил заёмщиков

Банк России обновил базовый стандарт работы микрофинансовых организаций, чтобы сделать взаимодействие МФО с клиентами более прозрачным. Теперь компаниям запретят автоматически подключать дополнительные услуги и проставлять галочки согласия за заёмщиков. Клиенты должны будут самостоятельно подтверждать подключение страховок, СМС-оповещений и других сервисов, а информация об их стоимости и условиях станет более заметной и понятной.

Также МФО больше не смогут выделять выгодные условия крупным ярким шрифтом, скрывая риски и переплаты в малозаметном тексте. Все ключевые параметры займа — процентная ставка, срок, возможная переплата и дополнительные расходы — должны отображаться одинаково заметно. Кроме того, теперь компании обязаны отвечать по существу и в установленные сроки.

Если МФО продолжат навязывать услуги или нарушать новые требования, заёмщики смогут пожаловаться в СРО, Банк России или финансовому уполномоченному. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

