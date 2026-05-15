Эксперт объяснил, почему банки стали чаще одобрять кредиты россиянам

Снижение доли отказов по потребительским кредитам в апреле — это реакция банков на заметно упавший спрос. Такую причину озвучил «Рамблеру» аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

© Сгенерировано при помощи ИИ

На фоне уменьшения потока новых заёмщиков кредиторы ослабили скоринговые фильтры и точечно смягчили условия для самых надёжных клиентов с высоким кредитным рейтингом. Одновременно банки обновили модели оценки, что позволило лучше отличать рискованных заявителей от платёжеспособных.

Тренд говорит не о всеобщем оздоровлении, а о вынужденной тактике борьбы банков за качественных заёмщиков в условиях слабого кредитного рынка. Егор Зиновьев аналитик «Цифра брокер»

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России в апреле 2026 года снизилась до 73,5%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), показатель уменьшился на 0,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с мартом и на 2,4 п.п. относительно апреля прошлого года. Снижение продолжается четвёртый месяц подряд, а текущий уровень стал минимальным за последний год.

Наибольшая доля отказов среди регионов-лидеров по числу заявок зафиксирована в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Забайкальском крае — более 75%. Самые низкие показатели отмечены в Белгородской, Воронежской и Нижегородской областях — менее 70%.

В Москве и Санкт-Петербурге банки отклонили 72% заявок на кредиты наличными. При этом Москва стала единственным регионом из топ-30, где доля отказов за год немного выросла — на 0,2 п.п.

