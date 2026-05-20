Как банкротство влияет на жизнь человека: что важно знать и как подготовиться

Банкротство — это не просто способ списать долги, а серьёзная юридическая процедура с долгосрочными последствиями. Многие знают, что через неё можно избавиться от непосильных обязательств, но мало кто задумывается, как это повлияет на имущество, работу и возможность брать кредиты в будущем.

© DjelicS/iStock.com

В этом материале СберСова разобралась, кто может стать банкротом, как проходит процедура через суд и МФЦ, какие плюсы и минусы ждут человека и к каким ограничениям нужно быть готовым. Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, важно знать все детали, прежде чем принимать решение.

Кто может стать банкротом

Банкротство физического лица наступает, когда человек официально признаёт: он больше не может платить по своим долгам. Речь не о временных трудностях, а о ситуации, когда обязательства накопились до уровня, при котором их невозможно погасить даже при желании.

В России банкротство регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он довольно подробно описывает, как именно проходит процедура и чем она может закончиться.

А закончиться она может по-разному. Если у человека есть стабильный доход и шанс выровнять ситуацию, суд может утвердить план реструктуризации, то есть долги не списываются сразу, а выплачиваются по новому графику. Если понятно, что это не сработает, вводится процедура реализации имущества: часть активов продаётся, а оставшиеся долги могут быть списаны.

Есть два способа пройти банкротство.

Первый — через арбитражный суд, это основной и самый распространённый путь.

Второй — через МФЦ, но здесь уже начинается конкретика, без которой легко запутаться.

Внесудебное банкротство через МФЦ возможно только при одновременном соблюдении условий:

общий размер долга — от 25 тысяч до 1 миллиона рублей;

в отношении человека было исполнительное производство, но пристав его завершил из-за отсутствия имущества, с которого можно что-то взыскать;

после этого новые исполнительные производства не возбуждались.

Проще говоря, МФЦ — вариант для ситуации, когда у человека нет ни дохода, ни имущества и это уже подтверждено на практике службой судебных приставов.

Теперь про обязанность идти в суд. Если долг превышает 500 тысяч рублей и человек не платит по обязательствам более трёх месяцев, он должен подать заявление о собственном банкротстве. Это требование закона.

Плюсы банкротства для человека

Ради чего вообще всё это затевается — чтобы закрыть вопрос с долгами, перестать вздрагивать от каждого звонка в дверь и, главное, начать жить с чистого листа.

Итак, когда процедура завершена, долги, которые в неё вошли, считаются погашенными. Это значит, что к ним больше не возвращаются: ни через суд, ни через приставов, ни через коллекторов. Проценты, штрафы и пени тоже перестают расти.

В жизни это ощущается довольно конкретно. Исполнительные производства закрываются, ограничения снимаются, поток звонков и требований прекращается. Ситуация перестаёт тянуться дальше и фиксируется в том виде, в котором её завершил суд.

Есть важная граница, о которой лучше знать заранее. Списываются не все обязательства. Есть долги, которые сохраняются в любом случае, например алименты или выплаты за вред жизни и здоровью. На них банкротство не влияет.

Минусы при банкротстве

Банкротство не проходит «незаметно». Оно действительно закрывает вопрос с долгами, но затрагивает и другие стороны жизни — в первую очередь имущество, работу и отношения с банками.

Если процедура идёт через суд, почти всегда встаёт вопрос о продаже имущества. Закон оставляет за человеком базовый минимум: единственное жильё (если оно не в ипотеке), обычные бытовые вещи, предметы первой необходимости. Всё, что выходит за эти рамки, могут включить в конкурсную массу и реализовать. На практике это чаще всего автомобиль, вторая квартира, дорогая техника или другие ценные активы.

После завершения процедуры появляются ограничения, которые действуют некоторое время. Например, в течение трёх лет нельзя занимать должность директора компании или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. Для финансовых организаций ограничения жёстче и могут действовать дольше.

Отдельная история — кредиты в будущем. В течение пяти лет при подаче заявки нужно указывать, что вы проходили банкротство. Банки в любом случае это видят по кредитной истории и, как правило, относятся к таким заёмщикам настороженно, особенно в первые годы.

Есть и прямые расходы, если речь о судебной процедуре. Минимально обязательные затраты на процедуру составят около 180 тысяч рублей. Сюда входит вознаграждение финансовому управляющему — фиксированные 25 тысяч за процедуру (а на этапе реализации имущества добавляется процент от него), публикации сведений о банкротстве — 20–30 тысяч в зависимости от количества, вознаграждение компании или юриста — от 130 тысяч рублей, а также почтовые отправления и другие сопутствующие платежи.

Внесудебное банкротство через МФЦ в этом смысле проще — оно действительно бесплатное. Но воспользоваться им можно только при соблюдении всех условий, и подходят они далеко не каждой ситуации.

Последствия, о которых важно знать

У банкротства есть одна ловушка в ожиданиях: кажется, что после него «всё обнуляется». На деле — почти всё, но не совсем. Как уже отмечалось выше, в первую очередь это алименты и выплаты за вред жизни и здоровью. По ним ничего не меняется: как взыскивались, так и будут взыскиваться.

Отдельно проверяют, что происходило с имуществом до банкротства. Если за последние годы человек, например, переписал квартиру на родственника или продал что-то по явно заниженной цене, такие сделки могут поднять и пересмотреть. Если увидят попытку спрятать активы, это обернётся дополнительными проблемами.

Если есть брак, история затрагивает и общее имущество. Всё, что нажито вместе, рассматривается отдельно — здесь может дойти до раздела или пересмотра долей. При этом сами долги на членов семьи не переходят, но состав имущества в итоге может измениться.

Из практических последствий — после завершения процедуры снимаются все ограничения, которые были связаны с долгами. Закрываются исполнительные производства, отменяются запреты, в том числе на выезд за границу. Это обычно один из самых заметных результатов.

По срокам всё зависит от ситуации. Через суд процедура может занять от нескольких месяцев до года и больше, если есть имущество и много кредиторов. Через МФЦ всё проходит быстрее, но только если изначально соблюдены все условия для упрощённого варианта.

Главное о последствиях банкротства

Итак, банкротство позволяет завершить сложную финансовую ситуацию в правовом поле. Оно не избавляет от всех последствий и не проходит незаметно, но даёт возможность остановить нарастающую долговую нагрузку и выстроить новую финансовую жизнь без прошлых обязательств.

В России процедура регулируется законом и может проходить как через арбитражный суд, так и в упрощённом порядке через МФЦ. В зависимости от ситуации долги либо реструктурируют (выплачивают по новому графику), либо списывают после реализации имущества. Однако не все долги подлежат списанию, например алименты и компенсации за вред здоровью придётся выплачивать в любом случае.

К минусам банкротства относятся потеря части имущества (кроме единственного жилья и базовых вещей), ограничения на управление компаниями и сложности с получением кредитов в будущем.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

По собственному решению: как выйти на банкротство