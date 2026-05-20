Россиянка взяла 72 кредита: вот до чего её довели коллекторы
Если закрывать долги новыми кредитами, в какой то момент вам перестанут выдавать новые ссуды. И тогда неизбежно вы попадёте в просрочку. Так случилось с жительницей Кемерова Ариной Ивановой, которая просрочила долги в банках и микрофинансовых организациях (МФО) на полгода. Узнали, как на практике работает система взыскания, и разобрали ситуацию по шагам с экспертом: что нужно делать, чтобы не доводить до банкротства.
Как Арина допустила просрочку
Из-за потери работы и затяжного больничного Арина лишилась источника дохода и попала в долговую яму — сначала обращалась к МФО, чтобы достать деньги на платежи по кредитам, затем брала один заём, чтобы перекрыть или продлить другой.
Так девушка оказалась в ситуации, когда у неё были долги перед 72 организациями. И когда даже МФО перестали одобрять выдачу новых ссуд, она допустила просрочку. Что происходило после, расскажем по порядку.
1–2 недели просрочки
Уже в первые дни просрочки Арина столкнулась с массовыми звонками, СМС и электронными письмами от кредиторов. Сначала они общались вежливо, ведь девушка была добросовестным заёмщиком.
Но к концу первой недели ситуация изменилась: добавились сообщения и звонки с анонимных номеров. Арине угрожали связаться с её близкими и коллегами и рассказать им о долге. Взыскатели не называли своих имен и организаций, иногда звонили роботы — просто здоровались и сбрасывали звонок.
На шестой день просрочки представители МФО дозвонились до коллеги по работе, чей номер Арина не оставляла. Поэтому девушка начала искать способы правовой защиты и выяснила, что имеет право отозвать у всех кредиторов согласие на взаимодействие с третьими лицами.
Для справки. Отзыв согласия на взаимодействие с третьими лицами — это юридическое действие, при котором человек отменяет ранее данное разрешение на передачу или обработку своих данных сторонними организациями. Обычно он даёт его автоматически вместе с оформлением займа. После такого отзыва компания обязана прекратить взаимодействие с этими лицами в рамках ранее выданного согласия (если иное не предусмотрено законом). Направлять документ можно в любое время после взятия займа, даже до просрочки.
Позднее Арине предстояло узнать, что не все кредиторы исполняют требования закона ФЗ-230. Некоторые из них продолжают попытки дозвониться до близких и знакомых с покупных номеров, не закреплённых за компаниями.
3–4 недели просрочки
Во второй половине первого месяца просрочки, давление усилилось. На почтовый адрес регистрации девушки стали приходить письма от банков, МФО и коллекторских организаций. Как правило, они содержали досудебную претензию и просьбу закрыть просроченную задолженность.
Взыскатели в СМС грозились выездом сотрудников по адресу регистрации должницы. Некоторые компании присылали адрес, геолокации и даже фото дома Арины — снимки были взяты с Google-карт. Вскоре она поняла, что сотрудники взыскания МФО не исполняют подобные угрозы: из обширного списка компаний не приехала ни одна.
В отличие от коллекторов, сотрудники банка могут приехать. Так, однажды родители сообщили Арине о визите представителей крупной кредитной организации. Специалисты вели себя в рамках закона: вежливо уведомили о задолженности, оставили официальное уведомление и уехали.
Ещё одним методом давления были так называемые бомберы — массовые СМС и звонки от разных сервисов. Взыскатели делали вид, что взломали аккаунты Арины: в банках, интернет-магазинах и на маркетплейсах. Напуганная, Арина позвонила оператору мобильной связи. Сотрудник успокоил её, объяснив, что это не взлом, а действия коллекторов, которые скоро прекратятся. Для реального взлома, по его словам, нужна сама сим-карта.
1–2 месяца просрочки
В первые 2 месяца просрочки некоторые МФО подключили к работе профессиональные коллекторские организации (ПКО).
Для справки: ПКО могут привлекаться к работе с должниками по агентскому договору и по договору цессии, когда право требования долга полностью переходит к ним. В первом случае долг остаётся у первоначального кредитора, а коллекторы только присоединяются к общению с должником, во втором — новым кредитором становится коллекторская компания.
Несмотря на страх перед словом «коллекторы», девушка вскоре поняла, что их методы взыскания не отличаются от методов МФО. И те и другие подчиняются одному закону — № 230‑ФЗ. Более того, у многих микрофинансовых организаций есть собственные службы взыскания, которые являются частью их структуры.
Худшее, с чем пришлось столкнуться Арине, — это звонки коллекторов в запрещённое законом время. Разрешённые часы:
- в будние дни — с 8:00 до 22:00;
- в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 20:00.
Особую тревогу вызывали формулировки, которые использовали взыскатели. Анонимные отправители не ограничивались требованиями, а прибегали к оскорблениям и угрозам. Несмотря на то что Арина отозвала согласие на взаимодействие с третьими лицами, её близкие продолжали получать звонки.
Что делать в таких случаях, рассказала юрист Мария Яковлева:
При угрозах, оскорблениях, анонимных сообщениях, звонках ночью, давлении на окружение нужно не спорить по телефону, а собирать доказательства: скриншоты, детализацию звонков, записи разговоров, номера телефонов, тексты сообщений. После этого — подавать жалобы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), поскольку именно приставы контролируют деятельность профессиональных взыскателей, — пояснила эксперт.
3–4 месяца просрочки
На третий месяц просрочки одна из микрофинансовых компаний написала на Арину заявление в полицию по статье 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). В полицейском участке девушка выяснила, что ей нужно написать объяснительную с указанием причин невозврата задолженности в срок. Если не брать заём с целью его не отдавать, уголовное дело возбуждать не будут.
У давления была обратная сторона: спустя три месяца просрочки МФО предложили девушке скидки на погашение, а некоторые — реструктуризацию: изменить график и размер платежей. Это помогало понемногу перейти к погашению задолженностей.
Число звонков в этот период стало меньше по сравнению с первыми месяцами просрочки, рассказала Арина. Взыскатели стали чаще напоминать ей о своём праве обратиться в суд за взысканием задолженности, но пока к этому шагу не обращались.
Юрист Валентина Якушева подтвердила, что к третьему-четвертому месяцу это типичная ситуация: кредиторы сами начинают предлагать скидки и реструктуризацию. По словам юриста, на эти предложения стоит откликаться, заключая письменные соглашения.
5–6 месяцев просрочки
Спустя полгода просрочки кредиторы начали действовать решительнее. Из 60 незакрытых займов 38 компаний продали долги коллекторским агентствам по договору цессии, а 5 МФО обратились в суд за судебным приказом, чтобы взыскать задолженность через приставов.
Большинство новых кредиторов сразу вышли на связь и предложили Арине варианты урегулирования: скидки и рассрочки. По словам Арины, общение с коллекторами было таким же, как с МФО, а в некоторых случаях даже спокойнее и лояльнее. И Арина смогла договорится с ними о выплате некоторых долгов.
Кроме того, после обращения МФО в суд банковские карты Арины были арестованы, а с дохода стали удерживать 50%. Однако она сочла этот способ удобным: «После появления такой системы платить стало легче, и задолженность стала уменьшаться».
По словам юриста Валентины Якушевой, если дело доходит до суда и удержаний из зарплаты, не стоит опасаться: процесс становится предсказуемым, долг постепенно закрывается, а звонки прекращаются. Но на просроченную задолженность продолжает начисляться неустойка, поэтому даже после выплаты долга стоит учитывать это, отметила эксперт.
Какой вывод сделала должница
Опыт просрочки позволил Арине сделать несколько практических выводов о системе взыскания.
Во-первых, она поняла, что первоначальное давление — звонки, сообщения и угрозы — часто носит скорее психологический характер, чем реальный юридический.
Во-вторых, девушка убедилась, что знание своих прав существенно снижает уровень стресса. Такие меры, как отзыв согласия на взаимодействие с третьими лицами и подача жалоб в ФССП, действительно помогают ограничить незаконные действия взыскателей, даже если полностью их не исключают.
В-третьих, Арина заметила, что со временем стратегия кредиторов меняется: от давления они переходят к переговорам. Уже через несколько месяцев просрочки начинают поступать предложения о скидках, реструктуризации и более гибких условиях погашения.
Наконец, судебное взыскание — не всегда худший сценарий. Несмотря на арест счетов и удержания из дохода, процесс становится более структурированным и предсказуемым.
Что советуют эксперты в случае просрочки долгов
В целом оптимальная стратегия для должника в такой ситуации — «не уходить в тишину», отметила Мария Яковлева. По её словам, необходимо переводить конфликт в правовое поле.
Для этого нужно фиксировать нарушения взыскателей, направлять письменные заявления, отменять судебные приказы при наличии оснований, проверять суммы долга, договариваться о скидках или рассрочке и, если долгов объективно слишком много, рассматривать процедуру банкротства гражданина.
Как отмечает адвокат Валентина Ященко, Арине стоит рассмотреть банкротство как способ списать все долги. Для этого подходит процедура через МФЦ (при долге от 50 до 500 тысяч рублей и открытом производстве) или полноценный судебный процесс.
Оба варианта сопряжены с ограничениями. Тем не менее стратегия постепенных выплат, по мнению эксперта, тоже жизнеспособна, если она не истощает девушку финансово и морально.
