Можно ли включить расходы на ремонт в ипотечный кредит

Вы нашли подходящую квартиру, договорились с продавцом и получили одобрение ипотеки. После внесения первоначального взноса и оплаты всех сопутствующих расходов денег на ремонт не осталось. Такая ситуация знакома многим покупателям, особенно на вторичном рынке, где большинство квартир требуют хотя бы косметического, а иногда и капитального ремонта. Рассказываем, можно ли включить ремонт в ипотечный кредит и как это сделать.

При каких условиях ремонт можно учесть в ипотеке

Включить в ипотеку самостоятельный ремонт, как правило, невозможно. На это есть несколько причин:

Лимит кредита . Размер ипотечного кредита не может превышать стоимость залога, обычно он составляет до 80% от оценочной цены квартиры. Банк не выдаст больше, чем стоит квартира, поскольку в случае вашего банкротства он должен иметь возможность реализовать залог и вернуть свои деньги.

. Размер ипотечного кредита не может превышать стоимость залога, обычно он составляет до 80% от оценочной цены квартиры. Банк не выдаст больше, чем стоит квартира, поскольку в случае вашего банкротства он должен иметь возможность реализовать залог и вернуть свои деньги. Риски для банка . Кредитор не может быть уверен, что самостоятельный ремонт увеличит стоимость жилья. Более того, некачественный ремонт может снизить рыночную стоимость объекта, что не выгодно банку.

. Кредитор не может быть уверен, что самостоятельный ремонт увеличит стоимость жилья. Более того, некачественный ремонт может снизить рыночную стоимость объекта, что не выгодно банку. Целевое назначение. Ипотека — это целевой кредит. Деньги должны пойти строго на покупку конкретной квартиры. Ремонт же, особенно если вы делаете его своими силами, не является сделкой купли-продажи. Банк не может перечислить деньги за ремонт продавцу, потому что такого продавца просто нет.

Если бы банк выдавал дополнительные деньги на ремонт, то размер кредита превышал бы стоимость залога. Это противоречит самой сути ипотеки. При этом банк не смог бы проконтролировать, как дополнительная сумма расходуется, действительно ли сделан ремонт, качественный ли он. Ярослав Гутнов Основатель компании SIS Development

Поэтому единственный прямой способ включить ремонт в ипотеку — купить квартиру с отделкой от застройщика. В этом случае стоимость ремонта уже заложена в цену квартиры, а все работы выполняет застройщик. Вы оформляете договор, где указана общая цена объекта с учётом отделки. Банк учитывает эту сумму при расчёте ипотеки.

Как получить деньги на ремонт с помощью рефинансирования ипотеки

Если вы уже выплачиваете ипотеку и готовы подождать деньги на ремонт три-четыре месяца, можно получить их в результате рефинансирования ипотеки. Это минимальный срок, после которого банки оформляют услугу.

Как это работает:

Вы подаёте заявку на рефинансирование в другой банк. Банк оценивает стоимость вашей квартиры. Если рыночная стоимость жилья превышает остаток вашего долга минимум на 25%, банк может одобрить новый кредит на большую сумму. Полученными средствами вы полностью погашаете старую ипотеку, а разницу между новым кредитом и старым долгом забираете себе и направляете на ремонт.

Допустим, ваш остаток долга по текущей ипотеке составляет 3 миллиона рублей. Вам нужно на ремонт 500 тысяч рублей. Значит, вам требуется новый кредит — 3,5 миллиона рублей. Чтобы банк одобрил такую сумму, стоимость квартиры по оценке должна быть не ниже 4,4 миллиона рублей (так как обычно банки выдают не более 80% от цены залога: 3 500 000 / 0,8 = 4 375 000).

Потребительский кредит на ремонт: быстро, но дорого

Да, взять потребительский кредит на ремонт квартиры можно. Этот вариант подходит тем, кому деньги нужны срочно и кто готов платить за скорость и простоту оформления.

Как это работает:

Вы подаёте заявку в банк на получение потребительского кредита. Банк оценивает ваш доход, кредитную историю и долговую нагрузку. При одобрении банк перечисляет нужную сумму на вашу карту или расчётный счёт, после чего вы можете распоряжаться ею.

Однако у этого способа есть существенный минус: процентная ставка по потребительскому кредиту заметно выше, чем по ипотеке. Кроме того, вам придётся одновременно обслуживать два кредита, что значительно увеличит нагрузку на семейный бюджет.

Кредитная карта с льготным периодом: как сделать ремонт и не платить проценты

Этот вариант подходит, если на ремонт нужна небольшая сумма и вы уверены, что сможете вернуть долг до окончания льготного периода. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит ТАСС, средний размер кредитных лимитов по новым картам в январе 2026 года составлял 98,8 тысячи рублей. Однако для заёмщиков с хорошей кредитной историей он может быть значительно выше.

Как работает:

Вы оформляете кредитную карту с длительным льготным периодом (обычно 100–120 дней). В течение этого срока вы расплачиваетесь картой за строительные материалы, услуги подрядчиков и другие ремонтные работы без переплат.

Этот способ требует жёсткой финансовой дисциплины. Если вы не успеете вернуть долг до окончания льготного периода, банк начислит проценты по очень высокой ставке.

На что обратить внимание, прежде чем брать деньги на ремонт

Перед тем как брать кредит на ремонт, важно трезво оценить свою финансовую ситуацию и рассмотреть все возможные варианты.

Альтернативы кредиту. В условиях дорогих займов стоит рассмотреть альтернативные способы финансирования. Возможно, вам подойдёт поэтапный ремонт: начать с самых необходимых работ, а остальные отложить. Также обратите внимание на беспроцентную рассрочку от строительных гипермаркетов — так можно распределить расходы без переплат.

Общая долговая нагрузка. Сумма всех ваших ежемесячных платежей по кредитам не должна превышать 40–50% дохода. Банк обязательно проверит этот показатель, и при его превышении в новом займе, скорее всего, откажут. Но даже если кредит одобрят, задумайтесь: комфортно ли вам будет отдавать половину зарплаты на погашение долгов?

Процентные ставки. Ипотека — самый дешёвый кредитный продукт для физических лиц. Любое дополнительное заимствование, например потребительский кредит, обойдётся значительно дороже. Перед оформлением займа обязательно посчитайте общую переплату. Иногда выгоднее немного подождать, накопить или сделать ремонт поэтапно, чем брать новый дорогой кредит.

Чаще всего россияне берут потребительский кредит для ремонта, но ставки по нему сейчас высокие и достигают 30% годовых. Поэтому я бы рекомендовал обратить внимание на акции от строительных магазинов — время от времени они предлагают гибкие программы рассрочки на оборудование и стройматериалы. Ярослав Гутнов Основатель компании SIS Development

Как сделать ремонт, если на него нет денег

Включить расходы на самостоятельный ремонт в сумму ипотеки напрямую нельзя. Однако есть несколько законных способов получить деньги на обустройство квартиры.

Если вы покупаете жильё в новостройке, оптимальный вариант — заказать ремонт от застройщика. В этом случае его стоимость сразу включают в договор купли-продажи, и вы фактически финансируете работы за счёт ипотечного кредита.

Когда такой возможности нет, рассмотрите альтернативные финансовые инструменты: потребительский кредит, кредитную карту с длинным льготным периодом или рефинансирование ипотеки с увеличением суммы.

