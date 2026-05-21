Эксперты объяснили, почему женщины банкротятся чаще мужчин

Более высокая доля женщин среди банкротов в начале 2026 года может объясняться тем, что именно на женщин часто ложится значительная часть повседневной финансовой нагрузки семьи: расходы на детей, лечение, обучение, продукты, бытовые покупки. Такое мнение озвучила «Рамблеру» экономист, финансовый советник Юлия Кузнецова.

По словам эксперта, женщины чаще используют заёмные средства не для инвестиций или бизнеса, а для покрытия текущих потребностей семьи. Это делает долговую нагрузку менее заметной на старте, но более опасной в долгосрочной перспективе.

При этом доходы у женщин во многих случаях менее устойчивы: декрет, перерывы в карьере, частичная занятость, развод или необходимость самостоятельно содержать семью могут резко ухудшить платежеспособность. На этом фоне даже относительно небольшие кредиты и рассрочки начинают превращаться в долговую спираль. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

По итогам первого квартала 2026 года на женщин пришлось 56% всех потребительских банкротств, тогда как доля мужчин составила 44%. Об этом свидетельствуют данные «Федресурса», представленные на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии». Всего за этот период процедуру банкротства прошли 137 тысяч граждан — на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Каждый второй должник оказался миллениалом — на россиян, родившихся в 1981–1996 годах, пришлось 47% всех дел о потребительском банкротстве.

Второе место заняло поколение X (1965–1980 годы рождения) с долей 26%. Заметно выросла и доля зумеров (1997–2012 годы): если год назад она составляла 15%, то теперь достигла 20%. Доля бэби-бумеров (родились в 1946–1964 годах) за год снизилась с 10% до 7%.

При этом банкротство теперь реже гарантирует списание долгов. За первые три месяца 2026 года суды в 2,6 раза чаще отказывали должникам в освобождении от непогашенных обязательств — доля таких решений выросла с 1,1% до 2,1% год к году. В январе–марте от обязательств перед кредиторами не смогли освободиться более 2,2 тысячи граждан.

Главная причина роста числа отказов в том, что суды начали жёстче оценивать добросовестность должников, пояснил «Рамблеру» адвокат Шон Бетрозов.

Раньше процедура нередко проходила почти автоматически. А теперь арбитражные управляющие и кредиторы тщательнее проверяют поведение заёмщика до подачи заявления. Под подозрение попадают те, кто брал кредиты, заведомо зная о невозможности их вернуть, скрывал реальные доходы, оформлял займы по поддельным справкам или резко наращивал долговую нагрузку накануне обращения в суд. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Эксперт также отметил значение накопленного массива судебной практики. Верховный суд за последние годы выпустил серию разъяснений, ужесточающих подход к должникам, которые ведут себя нечестно. Нижестоящие инстанции теперь увереннее отказывают в освобождении от обязательств, опираясь на готовые позиции, пояснил Бетрозов.

