Аннуитетный и дифференцированный платёж: в чём разница и какой выгоднее

Платёж по кредиту — это сумма, которую заёмщик регулярно перечисляет банку по графику из кредитного договора. Обычно она состоит из двух частей: суммы основного долга и процентов по кредиту. Основной долг — это деньги, которые человек взял у банка, а проценты — плата за пользование ими. При оформлении кредита важно понимать разницу между аннуитетным и дифференцированным платежом. От схемы зависит размер ежемесячных платежей, финансовая нагрузка в начале срока и итоговая переплата по кредиту.

Что такое аннуитетные платежи

Аннуитетный платёж — это схема, при которой заёмщик каждый месяц платит банку одинаковую сумму в течение всего срока кредита. Такой вариант часто используют по ипотеке и потребительским кредитам, потому что он удобен для планирования бюджета.

Ежемесячный аннуитетный платёж состоит из двух частей: основного долга и процентов. Но соотношение этих частей меняется. В начале срока большая часть платежа идёт на выплату процентов по кредиту, а меньшая — на погашение основного долга. В первой половине срока долг уменьшается медленнее, поэтому переплата по кредиту обычно выше.

Пример. Если заёмщик берёт 1 миллион рублей на несколько лет, банк рассчитывает единый платёж, который будет одинаковым каждый месяц. В первые годы в нём будет больше процентов, а ближе к концу срока — большая часть отводится на основной долг.

Плюсы и минусы аннуитентного платежа

Плюсы:

одинаковый платёж в течение всего срока;

проще планировать личный бюджет;

нагрузка в начале обычно ниже, чем при дифференцированной схеме;

подходит для долгосрочной ипотеки.

Минусы:

большая переплата по кредиту;

в первые годы медленно уменьшается сумма основного долга;

при досрочном погашении важно учитывать, что значительная часть процентов уже могла быть выплачена.

Вывод: Аннуитет удобен, если доход стабильный, а бюджет нужно планировать заранее. Заёмщик заранее знает, сколько платить каждый месяц, и может оценить финансовую нагрузку.

Что такое дифференцированные платежи

Дифференцированный платёж — это схема, при которой сумма кредита делится на равные части, а проценты начисляются на остаток долга. Поэтому в начале срока платёж выше, но затем постепенно уменьшается.

При дифференцированной схеме каждый месяц заёмщик погашает одинаковую часть основного долга. Проценты по кредиту начисляются на остаток, который становится меньше. Поэтому размер ежемесячных платежей снижается.

Пример. Если долг делится на равные части, заёмщик каждый месяц возвращает одинаковую долю тела кредита. В первый месяц проценты начисляются на максимальный остаток долга, во второй — уже на меньший, поэтому платёж постепенно сокращается.

Плюсы и минусы дифференцированного платежа

Дифференцированный платёж может быть выгоднее тем, кто хочет быстрее уменьшать сумму основного долга и снизить переплату.

Плюсы:

меньшая итоговая переплата по кредиту;

основной долг уменьшается быстрее;

проценты начисляются на остаток долга;

схема выгодна при коротком сроке кредита или высоком доходе.

Минусы:

высокая финансовая нагрузка в начале;

первые платежи могут быть заметно больше аннуитетных;

сложнее планировать бюджет, если доход нестабильный;

не все банки предлагают такую схему.

Аннуитетный или дифференцированный платёж: сравнение

Нагляднее всего разницу между аннуитетным и дифференцированным платежом видно по нескольким параметрам: размеру ежемесячного платежа, переплате по процентам, нагрузке в начале срока и скорости сокращения долга. В таблице ниже — основные отличия, которые стоит учитывать перед выбором схемы погашения кредита.

Какую схему выбрать

Выбор платежа зависит от дохода, срока кредита и целей заёмщика. Аннуитетный платёж подойдёт, если важно сохранить предсказуемую финансовую нагрузку. Такой вариант часто выбирают при ипотеке, когда кредит оформляется на длительный срок, а заёмщику важно заранее знать сумму ежемесячного платежа.

Дифференцированный платёж может быть выгоднее, если доход позволяет выдержать высокую нагрузку в начале срока. Он помогает быстрее уменьшать сумму основного долга и снижать проценты по кредиту.

Что учитывать при досрочном погашении

При досрочном погашении заёмщик может уменьшить срок кредита или размер платежа. Чаще всего сокращение срока позволяет сильнее снизить переплату по кредиту, потому что проценты начисляются меньшее время.

При аннуитетной схеме досрочно гасят кредит особенно внимательно: в первой половине срока большая часть платежа идёт на проценты, поэтому чем раньше внести дополнительные деньги, тем больше эффект. При дифференцированной схеме досрочное погашение тоже снижает остаток долга, а значит — и будущие проценты.

Главное о видах платежей

Разница между аннуитетным и дифференцированным платежом — в распределении долга и процентов. Аннуитет даёт одинаковый платёж и удобство планирования, но часто приводит к большей переплате. Дифференцированный платёж снижает переплату, но требует более высокого дохода в начале срока.

Перед подписанием кредитного договора стоит сравнить оба графика, оценить финансовую нагрузку и посчитать итоговую переплату. Это поможет выбрать схему, которая будет не только выгодной, но и безопасной для личного бюджета.

