Я снизила ставку по ипотеке и сэкономила больше двух миллионов: личный опыт

Я решила взять ипотеку в августе 2025 года, несмотря на высокие ставки. Для меня это был удачный момент для покупки жилья: нашёлся подходящий вариант, и я собиралась рефинансировать кредит, как только ключевая ставка снизится. Уже через 5 месяцев, в январе 2026 года, я воспользовалась этой возможностью. Рассказываю, как я рефинансировала кредит, почему это совсем не сложно и какие расчёты стоят за моим решением.

«Было — стало»: как изменились мои условия

Я взяла ипотеку в Сбере 20 августа 2025 года. Сумма кредита — 3 миллиона на 30 лет под 20,2% годовых (ключевая ставка ЦБ в тот период — 18%). Ежемесячный платёж — 51 468 рублей.

На момент получения банк предложил мне хорошие условия: процентная ставка немного ниже рыночной — как сотруднику своей экосистемы и заёмщику с первоначальным взносом более 50%.

К концу января 2026 года ключевая ставка снизилась до 16%. Платить по старой, более высокой ставке, когда есть возможность платить меньше, было невыгодно. В Сбере нельзя рефинансировать собственную ипотеку раньше чем через год, поэтому я решила уйти в другой банк. На тот момент моя задолженность составляла около 2,1 миллиона рублей, ежемесячный платёж — 36,5 тысячи рублей.

Я сравнила предложения нескольких банков. Т-Банк предлагал наиболее выгодную ставку — 16,9%. К тому же у меня была карта этого банка, что тоже способствовало выбору.

При рефинансировании я взяла бОльшую сумму кредита. Для чего я это сделала: во-первых, я включила страховку в тело кредита, а во-вторых, пока шло оформление, я сделала частичное досрочное погашение в Сбере. Тем не менее выгода от новой, более низкой ставки всё равно очевидна.

Вот как изменились мои условия после рефинансирования:

Считаю выгоду

Сбер: 355 платежей х 36 473 рубля = 12 947 915 рублей

Т-Банк: 336 платежей х 31 839 рублей = 10 697 904 рубля

Разница: 12 947 915 – 10 697 904 = 2 250 011 рублей

Экономия за весь срок (если платить строго по графику) — около 2,25 миллиона рублей.

При этом 16,9% — это всё ещё очень высокая ставка. Даже после рефинансирования условия остаются не очень комфортными. Поэтому я планирую гасить кредит досрочно, чтобы не переплачивать годы напролёт.

Как я всё оформила: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подача заявки

В приложении Т-банка нашла раздел «Рефинансирование» — «Ипотека», ввела сумму, срок, ежемесячный доход, адрес квартиры и указала, что жильё куплено в браке.

Шаг 2. Одобрение и выбор условий

Спустя несколько часов в банковском приложении у меня запросили документы: выписки из ЕГРН и старого кредитного договора. Я загрузила бумаги, и через 10–15 минут появилась возможность выбрать подходящие условия кредитования: с добровольным страхованием (ставка ниже), без него, с включением страховки в сумму долга или без.

Шаг 3. Встреча с представителем банка

Я назначила удобное время и место. Представитель приехал оформлять электронную подпись. Для этого понадобились паспорт и приложение «Росчерк». Плюс потребовалась отдельная встреча с мужем для получения письменного согласия на сделку.

Шаг 4. Подписание договора и активация кредита

В приложении «Росчерк» — сервисе для работы с электронной подписью, который использует Т-Банк, появился договор рефинансирования. Я подписала его, а затем в приложении Т-Банка активировала кредит — заполнила реквизиты для перевода в Сбер, и деньги поступили на мой счёт в течение нескольких минут.

Шаг 5. Погашение старого кредита и досрочное погашение в новом

Я полностью погасила задолженность в Сбере, а остаток (ту самую сумму, которая получилась сверху) направила на частичное досрочное погашение в Т-Банке. Так я сразу уменьшила тело нового кредита и снизила ежемесячный платёж ещё больше. Разницу можно использовать на любые цели — ремонт, отпуск или накопления.

Шаг 6. Переоформление обременения

Хотя на перевод залога квартиры отводится два месяца, у меня весь процесс занял менее двух недель. Заявку на снятие обременения я подала через приложение Домклик. Раздел «Услуги» — «Снятие обременения».

Через пять рабочих дней пришло уведомление, что документы переданы в Росреестр, ещё через два дня обременение было снято. В тот же день Т-Банк сообщил о регистрации залога.

С какими трудностями я столкнулась

Скажу честно: не всё прошло гладко. Но сложности решаемы и не перевешивают итоговую выгоду.

1. Согласие мужа: заминка на 2,5 недели

Так как квартира куплена в браке, для рефинансирования нужно было согласие супруга. Он был согласен, но возникла заминка с оформлением.

Менеджер по телефону заверил, что представитель банка оформит документы на нас с мужем одновременно. Мы подстроили графики, чтобы быть дома, но курьер привёз бумаги только на меня, так как его не предупредили о необходимости оформить согласие супруга.

В службе поддержки ошибку признали и попросили подать заявку заново, что создало новую путаницу: оказалось, заявки на встречу нужно было отправлять отдельно. На эту бюрократию ушло 2,5 недели. В итоге сначала представитель приехал ко мне, потом отдельно к мужу.

2. Ограниченный срок для перерегистрации залога

На переоформление залога давалось два месяца. Условие выполнимо, но я всё равно переживала. Ведь если бы я не уложилась в срок, ставка взлетела бы на 12 процентных пунктов, и вся экономия от рефинансирования сошла бы на нет.

3. Служба поддержки: каждый раз новый менеджер

В Т-Банке каждый раз приходилось общаться с новым менеджером, которому нужно было заново объяснять все детали. Из-за сложностей с квартирой, купленной в браке, это превратилось в бесконечный цикл «расскажите заново — переключу на коллегу».

Для сравнения: в Сбере сделку вёл персональный менеджер, что сильно упрощало процесс.

Что порадовало: никаких дополнительных расходов

Оценка квартиры не понадобилась — видимо, потому что сумма нового кредита несущественна по сравнению с рыночной ценой квартиры.

— видимо, потому что сумма нового кредита несущественна по сравнению с рыночной ценой квартиры. Перерегистрация залога бесплатна — никаких госпошлин и комиссий.

— никаких госпошлин и комиссий. Страховку я включила в тело займа — не пришлось искать дополнительные деньги.

Что в итоге

Рефинансирование оказалось проще, чем я думала. Небольшая заминка с согласием мужа стоила нам двух лишних недель, но в остальном всё прошло гладко. Процесс понятный, автоматизированный и, главное, реально экономит деньги.

Если ваша ставка по ипотеке 20% и выше, не ждите идеальных условий. Снижение до 16–17% — это десятки тысяч рублей выгоды в год. И помните: рефинансировать ипотеку можно несколько раз.

