Бюро кредитных историй: зачем они нужны банкам и заёмщикам

Бюро кредитных историй — это организации, которые собирают, хранят и передают информацию о том, как человек или компания выполняет свои кредитные обязательства. Эти данные помогают банкам оценивать риски, а заёмщикам — понимать, как выглядит их финансовая репутация.

Что такое бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй, или БКИ, — это специализированные организации, в которых хранится кредитная история заёмщика. В неё попадают сведения о кредитах, займах, кредитных картах, просрочках, реструктуризациях и фактах полного погашения долга.

В России таких организаций шесть:

Данные в БКИ передают банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и другие кредиторы. Само бюро не выдаёт кредиты и не принимает решение об одобрении заявки — оно только хранит и предоставляет информацию тем, кто имеет право её запросить.

Зачем БКИ нужны банкам

Для банка кредитная история — один из ключевых источников информации о клиенте. По ней можно понять, насколько дисциплинированно человек исполнял прошлые обязательства и каков риск невозврата нового кредита.

Банки используют данные БКИ, чтобы:

оценить платёжную дисциплину заёмщика;

проверить наличие действующих кредитов и займов;

увидеть просрочки, если они были;

рассчитать долговую нагрузку;

принять решение по заявке и условиям кредита.

Хорошая кредитная история не гарантирует одобрение, но повышает шансы получить кредит на более выгодных условиях. Если же в истории много просрочек, банк может отказать или предложить меньшую сумму и более высокую ставку.

Зачем БКИ нужны заёмщикам

Для заёмщика кредитная история — это финансовая репутация. Её важно проверять не только перед оформлением ипотеки или крупного кредита, но и в обычной жизни. Ошибки в данных, забытые долги или мошеннические заявки могут повлиять на решение банка.

Проверка кредитной истории помогает:

узнать, какие кредиты и займы числятся за человеком;

заметить ошибочные или устаревшие сведения;

обнаружить признаки мошенничества;

оценить свои шансы на получение нового кредита;

понять, что нужно улучшить перед подачей заявки.

Например, если в отчёте указана просрочка, которой не было, заёмщик может обратиться в БКИ с заявлением о проверке информации. Бюро направит запрос кредитору, а после проверки данные могут быть исправлены.

Что влияет на кредитную историю

На кредитную историю влияет не только факт просрочек. Важны регулярность платежей, количество открытых кредитов, частота заявок, уровень долговой нагрузки и то, как долго человек пользуется кредитными продуктами.

Негативно могут сказаться частые просрочки, большое число заявок за короткий срок и высокая нагрузка по долгам. Положительно — своевременные платежи, закрытые кредиты без нарушений и аккуратное использование кредитных карт.

Как узнать свою кредитную историю

Кредитная история может храниться в одном или нескольких БКИ. Чтобы понять, где именно находятся данные, заёмщик может сделать запрос на Госуслугах и получить список бюро через Центральный каталог кредитных историй. После этого нужно обратиться в соответствующие БКИ и запросить отчёт.

Регулярная проверка кредитной истории — полезная финансовая привычка. Она помогает заранее увидеть проблемы, исправить ошибки и лучше подготовиться к переговорам с банком.

