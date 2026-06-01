Выяснилось, как часто используют маткапитал для покупки жилья в ипотеку

Доля ипотечных сделок с использованием материнского капитала составляет 25,8% от общего количества. Такие данные к 1 июня, Всемирному дню защиты детей, опубликовали аналитики сервиса Домклик (на основе статистики Сбера).

© Сгенерировано при помощи ИИ

Чаще всего маткапитал применяют при оформлении «Семейной ипотеки» — там его доля достигает почти половины (46,1%), при использовании «Дальневосточной и Арктической» программ, маткапиталом рассчитываются в 24,7% случаев. Также семейные средства используются при оформлении сделок на вторичном рынке (14,2% сделок).

Специалисты Домклик составили портрет типичной мамы-заёмщицы: ей 33 года, ежемесячный доход — около 98 тысяч рублей, а медианная стоимость приобретаемой квартиры составляет 6 миллионов рублей.

Самые дорогие объекты, приобретённые на средства материнского капитала в:

Москве (14,4 миллиона рублей),

Санкт-Петербурге (8,9 миллиона рублей)

Подмосковье (8,3 миллиона рублей).

Самые бюджетные в следующих регионах:

Волгоградской (4,7 миллиона рублей);

Челябинской (4,7 миллиона рублей);

Самарской областях (4,8 миллиона рублей).

При этом столичные мамы зарабатывают больше всех — их медианный доход свыше 168 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, сколько стоит самое доступное жильё в Москве