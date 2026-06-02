Семейную ипотеку хотят изменить: решит ли это проблемы семей

Дискуссии о будущем cемейной ипотеки длятся уже не первый месяц: Минфину и Минстрою поручено до 1 июля представить новые условия программы. Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о поддержке многодетных семей спровоцировало новую волну обсуждений. Мы разобрались в том, что именно предлагается изменить, и спросили экспертов, как эти планы могут отразиться на рынке недвижимости и кошельках граждан.

Что предлагают изменить: дифференциация и льготы для многодетных

Основная интрига последних месяцев — возможный переход от единой льготной ставки (сейчас она составляет 6%) к системе, где процент будет напрямую зависеть от количества детей в семье. В январе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучил возможные параметры:

для семей с одним ребёнком ставка может составить 10%;

с двумя — 6%;

для многодетных (с тремя и более детьми) — снизиться до 4%.

Однако сейчас дискуссия вышла на новый уровень. Валентина Матвиенко выступила за то, чтобы для многодетных семей условия были не просто «чуть лучше», а принципиально иными. Помимо дифференцированной шкалы, спикер Совфеда выделила два главных направления:

Уменьшение первоначального взноса . Для получения семейной ипотеки в настоящее время требуется первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. В Совете Федерации считают, что для многодетных семей этот порог следует снизить.

. Для получения семейной ипотеки в настоящее время требуется первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья. В Совете Федерации считают, что для многодетных семей этот порог следует снизить. Увеличение лимитов кредитования. Максимальная сумма льготного кредита сегодня ограничена 6 миллионами рублей для большинства регионов и 12 миллионами для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Как отметила Матвиенко, этих лимитов часто не хватает многодетным семьям, нуждающимся в просторном жилье, поэтому их необходимо увеличить.

Эти инициативы должны сделать ипотеку доступной для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Как изменения отразятся на рынке и россиянах

Эксперты, опрошенные «Рамблером», считают предлагаемые изменения логичным социальным шагом. Однако их влияние на рынок недвижимости и кошельки граждан будет зависеть от того, насколько точно и аккуратно эти меры реализуют.

Плюсы: доступность для тех, кто действительно нуждается

По мнению большинства экспертов, предложенные Матвиенко инициативы будут способствовать доступности жилья для многодетных семей. Ведь действующие лимиты семейной ипотеки не всегда соответствуют реальной стоимости квартир, которые подходят многодетным семьям, отмечают эксперты.

Особенно это заметно в крупных городах. Семье с детьми часто нужна не студия и не однокомнатная квартира, а жильё большей площади. При текущих ценах в столичных регионах установленный лимит нередко закрывает только часть сделки. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

По словам Чернова, снижение первоначального взноса — логичный шаг с социальной точки зрения. У многодетных семей выше текущие расходы, поэтому накопить 20% на жильё сложнее. Даже материнский капитал не всегда помогает преодолеть этот высокий порог.

Реализация мер может дать демографический эффект. Как отмечает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, заметна корреляция между доступностью жилья и количеством планируемых детей в семье.

Согласно исследованию ВЦИОМа и Национального центра «Россия», наличие жилья является одним из главных стимулов семей к рождению второго и последующих детей.

Риски: долговая нагрузка, цены и бюджет

Однако эксперты предупреждают о возможности нескольких негативных последствий.

Рост долговой нагрузки

Снижение первоначального взноса для многодетных семей поможет части из них взять кредит, однако обслуживание долга может оказаться непосильной ношей, говорит Чернов. По данным Центробанка, на 1 апреля 2026 года объём просроченной задолженности по ипотеке превысил 222,6 миллиарда рублей, увеличение за месяц составило 6,3 миллиарда рублей. Чтобы не усугубить ситуацию, эксперт предлагает сопровождать меру жёсткой проверкой доходов и платёжеспособности.

Давление на цены

Любая льготная ипотека поддерживает спрос, а значит, толкает цены вверх. Хотя точечная поддержка только многодетных семей вряд ли вызовет обвальный рост по всему рынку, в сегменте квартир большей площади и в городах с ограниченным предложением цены могут заметно подрасти, считает Чернов.

В итоге покупатели без льготной программы оказываются в менее выгодном положении. Они берут кредит по рыночной ставке, но конкурируют за жильё с теми, у кого ставка ниже в два-три раза и входной порог меньше. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

С Черновым соглашается к. э. н., директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Он подчёркивает, что всплеск спроса при ограниченном предложении может привести к увеличению стоимости нового жилья.

Дисбаланс предложения

По словам эксперта Бориса Копейкина, предложение жилья, отвечающего потребностям многодетных семей, сильно ограничено. В то же время в массовом сегменте застройщики делают ставку на небольшие студии и «однушки».

Если одновременно с введением новых льгот не стимулировать застройщиков возводить доступные трёх- и четырёхкомнатные квартиры, дополнительный спрос вызовет дефицит и подстегнёт рост цен. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Бюджетная нагрузка

Значительное увеличение лимитов и расширение льгот потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечает Кутьин.

На фоне запланированного дефицита федерального бюджета это может создать финансовые сложности. А также вызвать сопротивление со стороны Минфина и Банка России, которые ориентированы на макростабильность. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Как сделать правильно: адресность и комплексный подход

Эксперты одобряют планирующиеся инициативы, но подчёркивают, что их внедрение должно быть продуманным и адресным. Оптимальный вариант — точечная поддержка многодетных семей с жёсткими ограничениями:

по доходам и платёжеспособности заёмщика;

по площади и цели покупки (только для реального проживания, не для инвестиций);

по регионам с наиболее острой проблемой.

Инициатива не должна превращаться в новую широкую льготную ипотеку. Главная ошибка прошлых программ была в том, что поддержка спроса частично уходила в рост цен на жильё. В результате доступность жилья улучшалась несущественно, а разрыв между льготной и рыночной ипотекой только увеличивался. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Меры поддержки спроса необходимо координировать с планами развития социальной инфраструктуры: строительством детских садов, школ, благоустройством зон отдыха, добавляет Копейкин.

Не разгонять, а помогать

Эксперты единодушны: дифференциация, снижение первоначального взноса и повышение лимитов по семейной ипотеке для многодетных — шаги в верном направлении. Однако без адресности и синхронизации с развитием рынка эти меры рискуют превратиться в очередной перегрев: выгода исчезнет из-за подорожавших квадратных метров.

По мнению экспертов, нововведения должны быть точечными. Послабления должны сопровождаться проверкой доходов, жёсткой привязкой к площади покупаемого жилья и контролем за целевым использованием средств. Иначе государство будет субсидировать не столько многодетных, сколько застройщиков и перекупщиков.

Кроме того, для реализации реформы необходимо стимулировать строительство доступных трёх- и четырёхкомнатных квартир. Иначе дополнительный спрос упрётся в дефицит предложения, и цены на семейное жильё пойдут вверх, отсекая даже тех, кому хотели помочь.

