Россиянам рассказали, как попасть в число идеальных заёмщиков

За год средний кредитный рейтинг по стране вырос на 3 пункта, достигнув в апреле 2026 года 722 баллов. Однако в каждом регионе наблюдалась разная динамика. Данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Спросили у экспертов, с чем связана такая картина и что нужно сделать, чтобы банки считали вас идеальным заёмщиком.

© AntonioGuillem/iStock.com

Кто в плюсе, а кто в минусе: рейтинг регионов

По результатам исследования выше всех котируются столичные заёмщики. Средний рейтинг москвичей — 779 баллов (плюс 3 пункта за год). Это максимальный показатель среди всех регионов.

В пятёрку лидеров с самыми высокими баллами вошли также:

Санкт-Петербург — 775 (+5 пунктов);

Чувашия — 756 (+4 пункта);

Ямало-Ненецкий АО — 755 (+4 пункта);

Московская область — 750 (+2 пункта).

Несколько регионов показали отрицательную динамику. Самое большое падение отмечено в Севастополе — 689 баллов (минус 44 пункта), Республике Крым 725 баллов (минус 11 пунктов), Республике Ингушетия — 670 баллов (минус 11).

Различия в кредитных рейтингах между регионами обусловлены совокупностью ключевых факторов, отмечает к. э. н., директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Большое значение имеет экономическое положение региона. Очевидно, что в регионах с более высоким уровнем экономического развития, как правило, выше доходы населения, они стабильнее и разнообразнее. Это создаёт благоприятную среду для активного кредитования и своевременного погашения задолженностей. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Кроме того, регионы отличаются по уровню финансовой грамотности и культуры кредитования. В регионах с активным кредитным рынком у жителей больше опыта взаимодействия с банками. Регулярное использование кредитных продуктов формирует практический опыт и повышает финансовую грамотность, что положительно сказывается на кредитной истории, подчёркивает эксперт.

Портрет идеального заёмщика

Идеальным считается рейтинг 942 балла и выше, говорит Кутьин. Такой заёмщик максимально привлекателен для банка, его кредитная история считается положительной. Он может рассчитывать не только на одобрение заявок, но и на улучшение условий кредитования, например снижение процентов или увеличение лимита.

Хороший балл — это уровень 825–941 балл, но для оформления некоторых видов кредитов (например, ипотеки) его может быть недостаточно. Для небольших потребительских кредитов часто достаточно 650 баллов.

Василий Кутьин приводит признаки хорошего заёмщика:

Своевременные платежи. Отсутствие просрочек — одно из ключевых требований банков. Даже небольшие задержки могут негативно повлиять на кредитную историю. Успешный опыт пользования кредитами. Наличие в прошлом кредитов, которые были погашены без проблем, повышает доверие банка. Длительная кредитная история. Важно знать, что «нулевая» история (когда у заёмщика нет опыта кредитования) снижает рейтинг, так как банкам сложно оценить его платёжеспособность. Низкая долговая нагрузка. Оптимальное соотношение долга к доходу должно быть ниже 30%. Чем меньше текущих кредитов и обязательств, тем выше шансы на одобрение нового займа. Стабильный доход. Официальная работа с постоянным доходом, длительный стаж на одном месте повышают доверие банка. Сезонные подработки или разовые доходы, как правило, оцениваются ниже, в силу нестабильности поступлений. Наличие активов: имущества и сбережений. Квартира, автомобиль, вклады могут выступать дополнительной гарантией платёжеспособности. Отсутствие негативных некредитных данных. К ним относятся неуплаченные штрафы, долги по налогам и т. п. Отсутствие судимости, то есть признак благонадёжности. Это может стать дополнительным плюсом при оценке заёмщика. Возраст и семейное положение. Например, считается, что мужчины в возрасте от 27 до 50 лет — наиболее надёжные заёмщики, так как они менее подвержены рискам, связанным с призывом в армию или возрастными заболеваниями.

Важно помнить, что банки используют собственные скоринговые модели, и критерии оценки могут различаться. Кроме кредитного рейтинга банки учитывают и другие параметры: тип занятости, наличие залога или поручителя и т. п. Поэтому высокий рейтинг не гарантирует автоматического одобрения кредита, а низкий — не всегда означает отказ.

Скоринг: как банки и МФО оценивают вашу надёжность