Рассрочка: почему удобная схема оплаты может вас разорить

Беспроцентная рассрочка кажется выгодной: берёшь товар сейчас, платишь частями, переплаты нет. Это не воспринимается как серьёзная финансовая нагрузка. Но именно в этом и кроется риск. Рассрочка создаёт долговое обязательство, которое легко недооценить: первая покупка кажется посильной, вторая тоже, но чем больше их становится, тем сильнее они съедают ваш доход. Разбираемся, почему удобная схема оплаты частями может незаметно привести к долгам и как этого не допустить.

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Что такое рассрочка на самом деле

С юридической точки зрения рассрочка делится на два типа. Первый — когда вы на самом деле оформляете потребительский кредит, но проценты по нему платит магазин. В этом случае вы подписываете кредитный договор, банк перечисляет деньги продавцу, а вы выплачиваете сумму частями, но без процентов.

Такой тип рассрочек оформляют банки или МФО. Например, на Ozon рассрочку выдаёт МФО «Озон Кредит», а карта «Халва» оформляется на основании договора потребительского кредита с Совкомбанком.

Второй тип — когда рассрочка не является кредитом вообще. Например, сервисы BNPL (от англ. buy now — pay later, покупай сейчас — плати потом) не требуют кредитного договора. Здесь оператор просто разбивает ваш платёж на части без участия банка. Проценты в такой схеме заменяет комиссия, которую продавцы платят оператору за каждого привлечённого клиента.

Среди крупных игроков небанковские рассрочки предоставляют Wildberries (рассрочка по договору поручения), Т-Банк (сервис «Долями» работает без кредитного договора) и Яндекс (Сплит на два месяца не является кредитом).

Если речь о классической рассрочке, которую предлагают в точке продаж, то чаще всего она оформляется как скидка. Магазин снижает цену на товар для кредитора на размер процентов. В дальнейшем с покупателя банк получает уже полную стоимость.

Накопительный эффект: как маленькие платежи становятся большой проблемой

Представьте: вы оформили рассрочку на смартфон за 60 тысяч рублей на 12 месяцев с ежемесячным платежом 5 тысяч рублей. Вскоре вы купили в рассрочку зимнюю куртку за 24 тысячи рублей на 6 месяцев — это ещё 4 тысячи в месяц. Потом оформили через BNPL фитнес-абонемент за 18 тысяч рублей на 4 месяца — плюс 4,5 тысячи рублей.

Суммарно вы ежемесячно должны выплачивать банкам 13,5 тысячи рублей. При доходе в 60–80 тысяч рублей это около 16–22% от зарплаты — довольно много с учётом того, что у вас есть и другие обязательные платежи (еда, ипотека, коммуналка, транспорт, образование детей).

Срабатывает эффект маленьких платежей: мозг воспринимает разбитую на части сумму как незначительную. «Всего 4 тысячи в месяц» кажутся несущественной тратой, но в совокупности несколько таких «мелочей» могут съедать больше половины ваших доходов.

Скрытые расходы: за что вы платите, даже не зная об этом

Завышенная цена товара. При использовании BNPL магазин уплачивает банку комиссию и зачастую компенсирует эти расходы, искусственно поднимая цены на 10–20%. Один и тот же телевизор в рассрочку нередко стоит дороже, чем при оплате наличными или картой. Сравните ценники на нескольких площадках перед покупкой — разница может быть заметной.

Навязанные услуги. Страховка жизни и здоровья, СМС-уведомления, юридическая поддержка, подписка на онлайн-кинотеатр — всё это может подключаться через заранее проставленные галочки в договоре. Это нарушает права клиента: статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает навязывать допуслуги без явного согласия. С 1 апреля 2026 года вступил в силу закон, запрещающий именно сервисам рассрочки подключать платные допуслуги без письменного согласия покупателя.

Штрафы за просрочку: когда рассрочка становится очень дорогой

Если в день платежа на карте, с которой вы погашаете рассрочку, не хватило денег, сервисы обычно дают несколько дней, чтобы вы пополнили счёт. Если деньги так и не поступят, на сумму долга начисляют неустойку — штрафы и пени. Их размер прописан в договоре. Например, у сервиса «Долями» штраф за просрочку составляет 5%. Неустойку считают не со всей суммы долга, а только с размера пропущенного платежа. Закон ограничивает размер штрафных санкций: максимум — 20% годовых от суммы просроченных платежей и процентов.

Если ваша рассрочка на самом деле является замаскированным кредитом, то при нарушении графика банк может аннулировать скидку и начать начислять стандартные проценты (они часто превышают 30% годовых). Долг в таком случае превращается в обычный кредит с обязательным минимальным платежом и процентами на остаток.

В некоторых небанковских сервисах штрафов за просрочку нет — оператору достаточно, чтобы вы просто погасили задолженность. Но если не платить в течение длительного времени, оператор может внести вас в свой внутренний стоп-лист и отказать в дальнейшем обслуживании.

Рассрочка и кредитная история

Многие убеждены, что рассрочка не влияет на кредитную историю. Но это не так: с 1 апреля 2026 года рассрочки на сумму свыше 50 тысяч рублей отражаются в бюро кредитных историй (БКИ) как активные долговые обязательства.

Это приводит к увеличению показателя долговой нагрузки (ПДН). Он рассчитывается как отношение всех ежемесячных платежей по кредитам и займам к среднемесячному доходу. Если ПДН превышает 50%, банки обязаны формировать повышенные резервы по новым кредитам — и на практике просто отказывают в выдаче.

Несколько активных рассрочек легко поднимают ПДН до критического уровня. Поэтому если вы планируете взять ипотеку или крупный кредит, рассрочки могут стать причиной отказа — даже если вы ни разу не просрочили платёж. Банк видит не вашу дисциплинированность, а высокую долговую нагрузку.

Риск снижения дохода и долговая спираль

Оформляя рассрочки, вы исходите из размера своего текущего дохода. Но он может измениться — из-за длительного больничного, сокращения, смены работы. Платежи по уже оформленным рассрочкам при этом остаются.

Типичный сценарий выглядит так: доход падает, платёж по рассрочке пропускается, начисляются штрафы. Чтобы ликвидировать просрочку, человек берёт микрозайм — с процентной ставкой несопоставимо выше исходной рассрочки. Долг растёт, следующий платёж снова оказывается под угрозой. Это и есть долговая спираль: человек берёт новые кредиты для погашения старых долгов и каждый следующий шаг становится дороже предыдущего.

Устойчивость бюджета важнее его текущего размера. Поэтому перед оформлением рассрочки честно ответьте на вопрос: что произойдёт с платежами, если ваш доход снизится, например, на 30%? Если ответ неочевиден — это сигнал пересмотреть решение.

Как пользоваться рассрочкой без последствий: чек-лист

Рассрочка сама по себе не является ловушкой. Она становится таковой из-за невнимательности при оформлении и переоценки собственных возможностей.

Перед подписанием договора:

Сравните цену товара на 2–3 других площадках и при оплате наличными — убедитесь, что рассрочка не приводит к наценке в 10–20%.

Найдите в договоре полную стоимость кредита — кредиторы обязаны размещать её на первой странице, крупным шрифтом. Если ПСК нет, попросите объяснений до подписания.

Проверьте все галочки в форме заявки: страховки, СМС-уведомления, подписки. Снимите те, на которые не давали явного согласия. Помните: в течение 30 дней (периода охлаждения) вы имеете право отказаться от страховки и вернуть уплаченную сумму.

Подсчитайте показатель долговой нагрузки (ПДН). Это сумма платежей по всем активным рассрочкам и кредитам. Общий объём всех таких платежей не должен превышать 30–40% дохода. В банках и МФО принято считать приемлемой долговую нагрузку до 50%. Но кредиторы оценивают в первую очередь свои риски, а не потенциальные трудности клиента с таким ПДН.

Для самого заёмщика показатель в 50% — это уже зона дискомфорта: половина дохода уходит на долги, но при этом никуда не исчезают и другие обязательные траты. Вы по-прежнему покупаете продукты, одежду, водите детей в кружки или секции, платите коммуналку. Любая непредвиденная ситуация (например, большой штраф) грозит просрочкой.

Уровень ПДН 30–40% оставляет запас прочности на случай падения доходов или роста расходов. Если ваша нагрузка уже выше, от новых рассрочек и кредитов лучше на время отказаться.

Оцените устойчивость своего дохода на весь срок рассрочки, особенно если он превышает 6 месяцев.

Уточните размер штрафов за просрочку — важно узнать конкретную цифру или процент.

Что важно запомнить о рассрочках

Беспроцентная рассрочка создаёт иллюзию безопасности: маленькие ежемесячные платежи не кажутся обременительными. Но когда таких «мелочей» накапливается несколько, они незаметно съедают внушительную часть бюджета. Плюс цена товара в рассрочку часто завышена на 10–20%.

Ещё одно неочевидное последствие: рассрочка на сумму более 50 тысяч рублей с 1 марта 2026 года отражается в кредитной истории и повышает показатель долговой нагрузки. В будущем это может привести к отказу в ипотеке или кредите.

Но главная опасность просрочки — превращение рассрочки в полноценный кредит. При нарушении графика банк аннулирует скидку и далее начисляет стандартные проценты, которые могут превышать 30% годовых.

Чтобы пользоваться рассрочкой без последствий, сравнивайте цены в разных магазинах, внимательно читайте договор, отключайте ненужные услуги и считайте общую нагрузку на бюджет. И всегда имейте в виду: комфортный платёж сегодня — не гарантия, что вы справитесь с этим завтра.

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