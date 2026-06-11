Реструктуризация кредита: что это и как оформить

Реструктуризация долга — изменение условий действующего кредитного договора по соглашению между заёмщиком и кредитором. В отличие от рефинансирования, при котором заключается новый договор, реструктуризация не создаёт нового обязательства, а корректирует параметры существующего — срок, ставку или график платежей.

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Виды реструктуризации кредита

Для физического лица доступны три основных формата реструктуризации:

Пролонгация — увеличение срока кредита при снижении ежемесячного платежа. Решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика.

— увеличение срока кредита при снижении ежемесячного платежа. Решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика. Снижение процентной ставки — возможный вариант, но решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика.

— возможный вариант, но решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика. Кредитные каникулы — временная заморозка или сокращение платежей на оговорённый период.

Отдельный случай — реструктуризация через суд в рамках банкротства физического лица. Условия такой процедуры нужно сверять с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: суд утверждает план реструктуризации, а размер средств, которые остаются должнику на жизнь, определяется с учётом прожиточного минимума и решения суда. При нарушении плана суд может перейти к реализации имущества.

Как проходит реструктуризация долгов через суд

Ключевые характеристики

Банк не обязан соглашаться — реструктуризация долга предоставляется по усмотрению кредитора.

— реструктуризация долга предоставляется по усмотрению кредитора. Для одобрения нужны веские основания и документы . Банк может потребовать подтвердить уважительную причину: потерю работы, снижение дохода, рождение ребёнка или другие жизненные обстоятельства. Без документов заявление, скорее всего, отклонят.

. Банк может потребовать подтвердить уважительную причину: потерю работы, снижение дохода, рождение ребёнка или другие жизненные обстоятельства. Без документов заявление, скорее всего, отклонят. Сведения фиксируются в кредитной истории — последующие кредиторы видят факт изменения условий.

— последующие кредиторы видят факт изменения условий. Обращаться к кредитору целесообразно до возникновения просрочек: это повышает вероятность одобрения.

Пример реструктуризации кредита

Заёмщик взял кредит на 200 тысяч рублей, ставка — 20% годовых, срок — 2 года, ежемесячный платёж — около 10 тысяч рублей. Через шесть месяцев у заёмщика возникли финансовые трудности; остаток долга составил 157 тысяч рублей.

Банк дал согласие на реструктуризацию в виде пролонгации. В результате срок продлили на один год, платёж уменьшился до 6,7 тысячи рублей в месяц. Но общая переплата выросла с 44,3 тысячи рублей до 62 тысяч рублей.

В результате реструктуризации ежемесячная нагрузка снизилась на 34%, однако итоговая стоимость кредита выросла. Поэтому перед оформлением реструктуризации стоит сравнить новый график платежей со старым и оценить общую переплату.

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Рефинансирование или реструктуризация: что выбрать