Реструктуризация кредита: что это и как оформить
Реструктуризация долга — изменение условий действующего кредитного договора по соглашению между заёмщиком и кредитором. В отличие от рефинансирования, при котором заключается новый договор, реструктуризация не создаёт нового обязательства, а корректирует параметры существующего — срок, ставку или график платежей.
Виды реструктуризации кредита
Для физического лица доступны три основных формата реструктуризации:
- Пролонгация — увеличение срока кредита при снижении ежемесячного платежа. Решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика.
- Снижение процентной ставки — возможный вариант, но решение зависит от политики банка и финансового положения заёмщика.
- Кредитные каникулы — временная заморозка или сокращение платежей на оговорённый период.
Отдельный случай — реструктуризация через суд в рамках банкротства физического лица. Условия такой процедуры нужно сверять с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: суд утверждает план реструктуризации, а размер средств, которые остаются должнику на жизнь, определяется с учётом прожиточного минимума и решения суда. При нарушении плана суд может перейти к реализации имущества.
Как проходит реструктуризация долгов через суд
Ключевые характеристики
- Банк не обязан соглашаться — реструктуризация долга предоставляется по усмотрению кредитора.
- Для одобрения нужны веские основания и документы. Банк может потребовать подтвердить уважительную причину: потерю работы, снижение дохода, рождение ребёнка или другие жизненные обстоятельства. Без документов заявление, скорее всего, отклонят.
- Сведения фиксируются в кредитной истории — последующие кредиторы видят факт изменения условий.
- Обращаться к кредитору целесообразно до возникновения просрочек: это повышает вероятность одобрения.
Пример реструктуризации кредита
Заёмщик взял кредит на 200 тысяч рублей, ставка — 20% годовых, срок — 2 года, ежемесячный платёж — около 10 тысяч рублей. Через шесть месяцев у заёмщика возникли финансовые трудности; остаток долга составил 157 тысяч рублей.
Банк дал согласие на реструктуризацию в виде пролонгации. В результате срок продлили на один год, платёж уменьшился до 6,7 тысячи рублей в месяц. Но общая переплата выросла с 44,3 тысячи рублей до 62 тысяч рублей.
В результате реструктуризации ежемесячная нагрузка снизилась на 34%, однако итоговая стоимость кредита выросла. Поэтому перед оформлением реструктуризации стоит сравнить новый график платежей со старым и оценить общую переплату.
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